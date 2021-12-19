Южный осьминог-пельмень: с начинкой из светящихся бактерий

Кто уронил пельмень на землю?

Но и недостатки у осьминога имеются: все свободноживущие пельмени — большие индивидуалисты, они не собираются в пачки. А ещё южные осьминоги живут совсем мало, не больше 8 месяцев! Для изделия из мяса и теста это солидный срок, но он мал даже по меркам короткоживущих головоногих. Первые 3 месяца своей жизни малыши отъедаются и копят ресурсы, а потом устраивают единственный в своей жизни сезон размножения.