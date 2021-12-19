Южный осьминог-пельмень: с начинкой из светящихся бактерий

Не мне рассказывать вам про пельмени, абсолютное большинство жителей постсоветского пространства знает, что это за штуки и как их надо кушать. Ну а сегодня я расскажу вам про их диких собратьев, южных осьминогов-пельменей!
В английском названии используется слово "dumpling". Оно обозначает любое блюдо в форме варёного кусочка теста с начинкой. Так что можете называть его осьминог-равиоли, например.
Эти животины разительно отличаются от привычных нам пельмешек. Оно и понятно, осьминоги заселили прибрежные воды Австралии, а не морозильные камеры Евразии. Они любят песчаные пляжи и солнечный свет, поэтому никогда не опускаются ниже 80 метров под уровнем моря.
Миниатюрный кошмар с мелководья.
Взрослый южный пельмень заметно крупнее домашнего собрата и тянет на полноценный вареник — от 5 до 8 сантиметров длины! У него 8 рук-щупалец с зазубренными ободками на концах, кератиновый клюв и запас необходимых для выживания примочек.
Никогда пельмени не выглядели так прекрасно!
Самая главная из них — начинка. Никакой говядины, свинины или конины, только первосортные биолюминесцентные бактерии! Они проживают в световом органе, под мантией (читай — под тестом) и помогают как маскироваться, так и выискивать добычу. Осьминожка может манипулировать прозрачностью своей мантии, от чего цвет излучения варьирует от зелёного до жёлтого.
А этот пригорел(
Ночью пельмешек размера XXL контрастирует на фоне песка, чем привлекает внимание мелких рыбок и беспозвоночных. Слишком любопытные удостаиваются чести посмотреть на осьминога изнутри — когтистые (!) щупальца и крепкий клюв не щадят никого. На рассвете головоногий панируется в песочке и зарывается туда же — местные обитатели любят пельмени не меньше, чем мы с вами.
*скрывается в подполье*
Так он не только маскируется, но и приобретает дополнительный слой защиты. Если до осьминога докопаются, и схватят его за... что угодно, он просто сбросит верхний слой эпителия. Клетки кожи растворят сами себя, и в зубах хищника останется лишь поскрипывающая песком тонкая кожица. Кроме того, австралийскому восьминогу присущ главный дар его систематической группы — выдающийся интеллект. Пельмешка решает тривиальные проблемы нетривиальным способом: досконально изучает местность и использует окружение себе на пользу.
Кто уронил пельмень на землю?
Но и недостатки у осьминога имеются: все свободноживущие пельмени — большие индивидуалисты, они не собираются в пачки. А ещё южные осьминоги живут совсем мало, не больше 8 месяцев! Для изделия из мяса и теста это солидный срок, но он мал даже по меркам короткоживущих головоногих. Первые 3 месяца своей жизни малыши отъедаются и копят ресурсы, а потом устраивают единственный в своей жизни сезон размножения.
Мчится на поиски дамочек.
Самцы начинают рыскать в поисках самок австралийской весной. Когда мальчик найдёт девочку, он оплодотворит её при помощи гектокотиля, щупальца, модифицированного для переноса семени. Самец очень торопится, жить ему осталось 2-3 дня и за это время он должен оплодотворить как можно большее количество дам. Девушки не отказываются ни от одного приглашения к коитусу, то ли из жалости, то ли во имя генетического разнообразия потомства.
Цефалоподам младше 3 месяцев запрещается смотреть на эту фотокарточку.
Самке уготована другая участь: в течение следующего месяца она отложит до 500 яиц и лишь потом отправится на вечный покой. Молодые познают суть бытия ещё будучи эмбрионами, поэтому с самого рождения они способны охотиться на животин вдвое больше себя.
Секретная фотография с пельменной фабрики. Ранние этапы производства.
Вот такая она, удивительная, интересная и драматичная судьба диких пельменей.
Источник:
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