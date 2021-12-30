Позитивные новости о России 30.12.2021

Северный Поток-2 готов к работе
Оператор проекта Nord Stream также сообщил о завершении процедуры, добавив, что вторая нитка наполнена техническим газом в объеме приблизительно 177 миллионов кубометров. Первая нитка была заполнена газом в октябре.
Первая и вторая нитка газопровода «Северный поток 2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
Газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд м3 газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.
«Газпром» достроил «Северный поток 2» собственными силами. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй — в сентябре.
ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева заложило два судна «Метеор 120Р»
Таким образом, на собственной верфи нижегородского конструкторского бюро будут строиться одновременно три СПК «Метеор 120Р». В настоящее время в соответствии с графиком ведется строительство второго «Метеора 120Р», который будет передан АО «Северречфлот» для эксплуатации в ХМАО.
Завершена проходка Большой кольцевой линии метро в Москве
Система тоннелей Большой кольцевой линии представляет собой симбиоз классических однопутных тоннелей и новых для Москвы двухпутных тоннелей большого диаметра. Тоннели большого диаметра проложены на двух участках: первый начинается от станции «Мневники» и заканчивается за станцией «Давыдково», второй идет от станции «Текстильщики» до «Кленового бульвара».
Всего с 2012 по 2021 год на будущей Большой кольцевой линии было пройдено более 143 километров тоннелей. В разные периоды на строительстве работали 33 тоннелепроходческих щита, четыре из них — диаметром 10 метров.
В Волгоградской области досрочно завершены работы на новом 16-километровом участке трассы Р-22
Ростех поставил в войска новый самолет-локатор А-50У
— Производство На Чепецком механическом заводе запустили установку для производства титановой проволоки
Оборудование позволяет путем подбора технологических режимов проводить волочение большинства труднодеформируемых конструкционных титановых сплавов, таких как ВТ6, ПТ-3 В и ВТ20. Полученная таким способом аддитивная проволока найдет свое применение в производстве трехмерных крупногабаритных заготовок и конечных изделий для авиационной и атомной промышленности, а также в медицинской отрасли. При отработке технологических режимов, проведении приемки линии изготовлено порядка 100 кг проволоки разных сплавов, она поставлена потребителю.
Первая в России Мобильная подстанция 40 МВА
Реконструкция производственного корпуса АК «Рубин» завершилась в подмосковной Балашихе
В Тульской области запустили завод по производству глюкозы и лизина
Сейчас на предприятии ООО «ПромБиТ» трудятся больше 70 человек, но это только первая очередь завода. После запуска второй очереди компания будет сама производить крахмальное молочко, которое пока покупают у партнёров по бизнесу — местного завода.
АК «Россия» получила 2 самолёта Суперджет 100
Благодаря нацпроекту в 2021 году в России отремонтировали 16,5 тыс. км дорог
В Росатоме создано промышленное производство ядерного топлива для реакторов западного дизайна PWR
На Ставрополье запустили два мукомольных комплекса
Объём инвестиций в создание производств составил 176 млн рублей, сообщает пресс-служба комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Создано 26 новых рабочих мест.
Мощность производства созданных предприятий в сутки составит более 200 тонн перерабатываемого зерна. Инвестором проекта в селе Эдиссия стал КФХ Г. А. Оганесян, в станице Галюгаевской — ООО СХП «Колхоз имени Ленина».
Новый рыбоперерабатывающий завод открыли на Камчатке
Инвестиции в проект составили 200 млн рублей, общие вложения резидента в создание завода достигли 1,8 млрд рублей. На рыбохозяйственном предприятии, поселкообразующем для села Устьевое Соболевского района, создано 206 новых рабочих мест.
В Ульяновской области запустили новое производство усовершенствованных зеркал
Мощность производства составляет 240 тысяч зеркал в год.
Инвестиции в создание нового производства составили 112 млн рублей, из них 76 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия» предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ). В рамках реализации проекта создано 20 высокопроизводительных рабочих мест.
В Орле открыли многофункциональный спортивный комплекс «Победа»
МСК, реконструкция которого обошлась в 225 млн рублей, включает большой спортивный зал размерами 54,3×36 метров с мобильными телескопическими трибунами. Здесь можно играть в мини-футбол, волейбол, бадминтон, большой теннис, заниматься спортивной акробатикой, художественной гимнастикой. Зал также предусмотрен для занятий единоборствами — дзюдо, самбо, спортивной борьбой. Вместимость комплекса — 350 человек. Общая площадь здания — превышает 5,5 тыс. квадратных метров.
Успешный запуск тяжёлой «Ангары»
Ракета стартовала штатно. Через три минуты после запуска в расчётное время «Ангара-А5» была принята на сопровождение наземными станциями Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС Российской Федерации.
Спустя расчётное время после старта орбитальный блок отделился от третьей ступени ракеты. Потом начался процесс выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту с помощью разгонного блока «Персей». Эта процедура проходила по типовой девятичасовой трёхимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока.
«Фрегат» вывел на орбиту рекордное количество спутников OneWeb
Ракета «Союз-2.1б» стартовала в 16:10 мск с космодрома Байконур. Через девять с небольшим минут разгонный блок со спутниками отделился от третьей ступени носителя.
Зарубежные заказчики компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос) подтвердили выполнение контрактных обязательств. Все аппараты приняты на связь заказчиком.
ССК «Звезда» начал строительство шестого танкера-газовоза СПГ ледового класса ARC 7
Уралвагонзавод отгрузил Минобороны РФ партию танков Т-72Б3М
В Курске строители передали медикам новый инфекционный корпус ОМКБ
Новый корпус стал частью единого медицинского комплекса областной больницы. Он построен по самым современным стандартам оказания медицинской помощи и необходим для оказания экстренной круглосуточной помощи пациентам с коронавирусом.
Общая площадь клиники — 22,9 тысяч м2. Помощь пациентам будут оказывать около 600 человек. Круглосуточный стационар рассчитан на 232 койки.
За год здесь смогут поправить здоровье более 3,5 тыс. пациентов с тяжелыми формами инфекционных заболеваний, а максимальный резерв центра — 5 150 пациентов.
В Самаре открыли движение по второй очереди Самарского (Фрунзенского) моста
путепровод через железную дорогу;
путепровод на пересечении Уральской, Утевской и Новокуйбышевского шоссе;
путепровод на Стромловском шоссе / Грозненской.
Общая протяженность дороги с развязками составляет 7 км 780 м.
ОМК приступила к выпуску камер приема-запуска для магистральных нефтепроводов
СТМ начали отправку локомотивов ТГМ8А заводу РУСАЛа в Гвинее
Что хорошего сделано в Арктике в 2021 году
Источник:
Краснодарский ЮЗТС за год в полтора раза увеличил объемы производства
Станкостроительный завод ЮЗТС был основан пять лет назад на базе легендарного станкостроительного завода им. Седина и является правообладателем его товарного знака. Продукция предприятия востребована во многих отраслях промышленности, включая энергомашиностроение, атомное машиностроение, авиастроение и металлургию. ЮЗТС сотрудничает с заказчиками как на российском рынке, так и за рубежом.
За прошедшие 12 месяцев потребителям было отгружено продукции на сумму более 450 миллионов рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее. За этот период выпущено 8 единиц станочного оборудования, в том числе 4 станка с ЧПУ и 2 обрабатывающих центра.
Детсад на 225 мест ввели в эксплуатацию в Московской области
Трехэтажный детский сад рассчитан на 9 групп. Помещения для самых маленьких воспитанников — от 3 до 4 лет — разместились на первом этаже, для детей постарше — на втором и третьих этажах соответственно. В здании оборудовали пищеблок, физкультурный зал с инвентарной и комнатой̆ тренера, зал для музыкальных занятий, медицинский кабинет, помещения для проведения кружковых уроков.
Подмосковный завод выпустил новые модели сельхозтехники
В середине декабря 2021 года завод приступил к выпуску смесителя-кормораздатчика Trioliet Solomix 1200 ZK со смесительной камерой объемом 12 м3, который предназначен для перемешивания и распределения корма крупному рогатому скоту.
За одну раздачу Trioliet Solomix 1200 ZK может «накормить» до 700 голов КРС.
В Москве на линию вышел 900-й электробус
Москва продолжает реализацию крупнейшей в новейшей истории программы обновления подвижного состава городского общественного транспорта. В 2021 году город закупил 400 электробусов и 71 трамвай. Всего же за последние 10 лет было закуплено порядка 700 современных трамваев, а также 900 электробусов. Трамвайный парк столицы обновлен на 87%.
В этом году на линии Московского метрополитена вышли свыше 300 новых вагонов (42 поезда), включая наиболее современные модификации — «Москва-2020». С 2010 года метрополитен получил почти 4 тыс. новых вагонов, и сегодня парк на 68% состоит из подвижного состава новых серий.
На 100% обновлен парк Московских центральных диаметров. Пассажиров МЦД-1 и МЦД-2 перевозят современные поезда «Иволга», ЭП2Д и «Ласточка».
На Окской судоверфи спущен на воду сухогруз «Геннадий Егоров»
Сухогруз был заложен на Окской судоверфи 25 мая 2021 года (строительный номер 5916). Заказчиком судна выступает АО «Государственная лизинговая транспортная компания», лизингополучателем — судоходная компания «Идель».
Это первое заложенное в России судно, отвечающее повышенным экологическим требованиям DE-Tier III. Данный стандарт действует для судов ограниченных районов плавания и смешанного река-море плавания с 1 января 2021 года, для его выполнения на навашинском предприятии применена система очистки выхлопных газов для уменьшения выбросов окислов азота (NOx), основанная на принципе избирательного каталитического восстановления, позволяющем удалять NOx за счет каталитических элементов и восстанавливающего реагента.
В России провели залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон»
«Циркон» имеет возможность полёта на скорости до 9 Махов и дальности свыше 1 тыс. километров. В лагере потенциального неприятеля сомневаются в возможности их перехвата. В этой связи залповый запуск ракет данного типа в состоянии «обескровить» крупные корабельные группировки противника.
«Циркон» является одним из наиболее приоритетных средств поражения, в связи с чем новые и модернизируемые боевые корабли ВМФ России получают на вооружение пусковые установки, предназначенные для его запуска.
Соответствующие ПУ уже установлены на таких вымпелах как тяжёлый крейсер «Адмирал Нахимов», который на Западе называют «самым грозным кораблём в мире». Могут применять «Циркон» и подводные носители, например, атомные подлодки проекта «Ясень-М».
Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в октябре 2021 года
В том числе 3 крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей каждый.
Общий объём вложенных средств в проекты составил более 10,5 млрд рублей.
В обзор вошли:
— пищевая промышленность — 5, в том числе переработка молока — 3,
— мясоперерабатывающая промышленность — 1
— молочные комплексы — 1
— тепличные комплексы — 1
— овощехранилища, фруктохранилища — 2
Жара на производстве: оборудование для 5 объектов
Источник:
В новом видео, снятом на производственной площадке, рассматриваем оборудование, которое сейчас готовится сразу для нескольких объектов — 1 для зоны открытой окраски и 3 для дробеструйных камер.
Состоялась церемония подъёма флага на новом гидрографическом катере «Леонид Сенчура»
Первый серийный МС-21-300 выполнил первый полет
В Коми открылась новая роботизированная ферма
63 Parus-electro™ ⇒ Транспорт и логистика Компания «Парус электро» начала производство компактных зарядных станций электромобилей WallBox
Серия WallBox — новинка в модельном ряде зарядных станций. Это универсальное решение для частного и коммерческого сектора. Настенное крепление позволяет разместить устройство в любом помещении или паркинге. Заряд электромобиля осуществляется переменным током с выходной мощностью до 22 кВт с поддержкой коннекторов Type 1 и Type 2.
Основные преимущества ЭЗС серии WallBox:
компактная настенная установка
управление с мобильного устройства или ПК
развитая система защит для безопасной эксплуатации
поддержка протокола обмена данными OCPP для интеграции в системы «умного» города
высокое качество продукции от ведущего российского производителя
«Парус электро» имеет успешный опыт поставок различных модификаций ЭЗС, в том числе по индивидуальному проекту мощностью до 350 кВт, для частных и государственных заказчиков.
Мировой тренд на развитие экологичных технологий был сформирован ООН в 2015 г., когда были приняты глобальные цели устойчивого развития и концепция ESG (Environment, Social, Governance). Одним из самых важных показателей реализации стратегии стал повсеместный переход на экологичный транспорт. Компания «Парус электро», как производитель ЭЗС, полностью поддерживает концепцию ESG и придерживается принципов ответственного ведения бизнеса.
Подробные технические характеристики зарядных станций и дополнительную информацию Вы можете на сайте компании www.parus-electro.ru.
Балтийский завод передал заказчику первый серийный ледокол проекта 22220 «Сибирь»
Более 100 км федеральной трассы «Лена» в Якутии и Амурской области привели к нормативам
В ходе капитального ремонта трехслойное покрытие из асфальтобетона устроили на участке с 783 по 793 км. Здесь также обеспечили водоотвод с проезжей части, построили площадку отдыха с беседкой, туалетами и металлической эстакадой для осмотра автомобилей.
В Белгородской области запущен завод вентиляционного оборудования
На заводе будут производить современные системы вентиляции: оборудование противопожарной вентиляции; радиальные вентиляторы в спиральном корпусе и рабочие колёса для них; противопожарные клапаны.
Возможность печати высокотемпературным пластиком PEEK получит новая версия 3D-принтера Faberant Cube
Новый принтер получит возможность печати высокотемпературным пластиком PEEK.
Пластик PEEK (полиэфирэфиркетон) — это жесткий конструкционный пластик с температурой плавления 343 °C и температурой печати — 420 °C. PEEK используется в авиации и космической технике как замена металлу алюминию для снижения веса деталей техники.
Курганхиммаш отгрузил блоки эжекторов для Ковыктинского месторождения
Источник:
В России создают гибридную силовую установку для авиации
Когда работа значит больше слов: двигателю ТВ7-117СТ быть
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650 В
50 новых локомотивов поступили на ВСЖД в 2021 году
Уралвагонзавод отгрузил заказчику партию БРЭМ-1М
Станция Матвеевская Киевского направления Московской железной дороги открыта после реконструкции
Поездки станут комфортными более чем для 50 тысяч человек, проживающих в радиусе 1,2 километра от станции.
Компания «Технониколь» начала выпуск субстратов для тепличных хозяйств
Выпуск субстратов из каменной ваты SPELAND ECO стартовал на рязанском «Заводе ТЕХНО». Здесь изготавливают кубики для рассады и вегетационные маты для выращивания растений на биополимерном связующем. Затем компания начнет производство пробок для сеянцев SPELAND ECO. Это позволит применять экосубстраты на протяжении всего вегетационного периода. В дальнейшем возможно открытие производства экопродукции для сельского хозяйства и на других заводах каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ — в Татарстане и Ростове-на-Дону.
Состоялся запуск университетской квантовой сети МГУ им. М.В.Ломоносова
Сеть соединила пять квантовых устройств, установленных на территории МГУ на Ленинских горах, Моховой улице, а также в головном офисе компании «ИнфоТеКС» в Отрадном, распределяющих квантовые ключи на двадцать абонентских терминалов. При этом максимальная длина канала квантово-защищенной связи в рамках проекта достигла 40 км.
На втором блоке Белорусской АЭС началась загрузка топлива
Всего в реактор будут загружены 163 тепловыделяющие сборки. Каждая состоит из 312 тепловыделяющих элементов диаметром 9 мм и высотой около 4 м. Вес топлива в одной тепловыделяющей сборке — 571 кг.
Топливо изготовлено на Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО «НЗХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).
По завершении загрузки топлива реактор будет выведен на минимально контролируемый уровень (до 1%) мощности с проведением соответствующих исследований.
У-УАЗ поставил в Казахстан все запланированные на 2021 год комплектующие для локализованной сборки
Геоскан победил в международном конкурсе шоу дронов
Партия из пяти истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поступила на вооружения ЦВО в 2021 году
В Липецкий авиацентр ВКС поступила партия бомбардировщиков Су-34
В Прикамье открылся тепличный комплекс «Пермский» по выращиванию свежих овощей
Объект расположен вблизи Чусового, в границах одноименной территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), и занимает площадь более 70 гектаров со всеми инфраструктурными объектами, в том числе 24,5 гектаров теплиц.
Это самый масштабный инвестиционный проект по производству овощей в закрытом грунте за всю историю региона.
Совокупный объем частных инвестиций в него составляет более 7,8 млрд рублей.
В Кузбассе почти 25 тыс. га брошенных земель вернули в сельхозоборот в 2021 году
С 2018 года селянам Кузбасса удалось вернуть в оборот более 67 тыс. га (из них 24,8 тыс. га в 2021 году — прим. ТАСС). Поставлена задача за ближайшие три года распахать еще 100 тыс. га бросовых земель. Эта работа, а также модернизация производства, в перспективе позволит значительно увеличить объемы собранного урожая, повысить рентабельность сельхозпредприятий, обеспечить селянам постоянные рабочие места и гарантировать продовольственную обеспеченность региона.
АО «Плакарт» разработало износостойкое покрытие для авиадвигателей новых российских самолетов
Сборная России победила на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров
Для выполнения заданий школьникам потребовались знания трех предметов: химии, физики и биологии.
В Омске открыт первый в России и СНГ научно-исследовательский центр испытания катализаторов
Годовая мощность завода компании в Омске составит 21 тыс. тонн каталитических систем: 2 тыс. тонн катализаторов гидрокрекинга, 4 тыс. тонн — гидроочистки и 15 тыс. тонн —каталитического крекинга. Будущее производство обеспечит потребность всей отечественной нефтепереработки в катализаторах и откроет возможность экспорта российской продукции на зарубежные рынки.
В реализации проекта участвуют ведущие научно-исследовательские институты страны, производители и поставщики оборудования, в том числе более 20 омских предприятий. Инвестиции «Газпром нефти» в проект превышают 30 млрд рублей.
Завершены испытания мобильного ГИС-решения на базе защищенного планшета MGT10PRO-46AL1S
Метафракс увеличил мощности по производству формалина на 40%
Новая установка по производству 55-процетного формалина увеличит суммарные мощности компании на 181 тысячу тонн — до 450 тысяч тонн в год. Продукция новой установки формалина будет использоваться для собственного производства параформа и смол
Общие инвестиции предприятия в увеличение производства формалина и запуск производства параформальдегида составили 6,3 млрд рублей.
В Башкирии запущена фабрика по пошиву рабочей одежды
В Башкирии запущен завод по производству светодиодных осветительных ламп
В 2021 году военные получили четыре модернизированных стратега Ту-95МС
Ту-95МС входят в состав воздушной компоненты ядерной триады. Они предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.
В Йошкар-Оле открыли новый детский сад, восьмой с 2017 года
Кроме того, уже на следующей неделе откроют новый перинатальный центр. Как уточнил мэр марийской столицы, за четыре года всего появилось в городе 2 тысячи 300 мест в дошкольных учреждениях.
Новая эра российской микроэлектроники: представлен серверный процессор Baikal-S
Почему так? Чем же так эпохален этот процессор?
https://sdelanounas.ru/blogs/145008/#cut
ЦИАМ успешно завершил разработку технического проекта перспективного 150-сильного авиадвигателя
Ростех создал морозостойкие батареи для робототехники, медицины и армии
Вертолеты России передал Авиалесоохране первые два вертолета Ми-8МТВ-1
ОДК запустила в Самаре новое производство компрессоров двигателей
Атомные крейсеры «Князь Олег» и «Новосибирск» приняты в состав ВМФ России
«Верхневолжский СМЦ» начал выпуск стеллажей для логистических компаний
Четыре линии по производству стеллажного оборудования появились в цехе на месте складских помещений и работают в две-три смены. Основные заказчики — крупные логистические склады: «Уайлдберри», «Озон» и другие.
Вложения в проект составили 780 млн руб. Создано 50 новых рабочих мест.
Росатом начал строительство шестого блока АЭС «Куданкулам»
«Первые два энергоблока станции устойчиво работают на номинальном уровне мощности. Энергоблоки второй очереди находятся на этапе сооружения: на блоке № 3 ведутся работы по подготовке к монтажу корпуса реактора. В июне текущего года осуществлена укладка первого бетона на пятом энергоблоке, и вот 20 декабря состоялся старт работ по укладке первого бетона на энергоблоке № 6», — отметил вице-президент по проектам в Индии и перспективным проектам АСЭ Андрей Лебедев, слова которого приводятся в сообщении.
Сформирован первый авиационный полк с ракетами «Кинжал»
Ракета гиперзвукового комплекса «Кинжал», по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. «Кинжалом» оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.
Доля современного оружия в ядерной триаде России выросла до исторического рекорда и составила 89,1%.
Полностью перевооружён первый полк ракетных комплексов «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками.
ГТЛК поставила в Великий Новгород 19 автобусов в рамках БКД
Напомним, в конце октября ГТЛК отчиталась об успешном выполнении плана поставок в рамках БКД на 2021 год, после чего по дополнительным квотам Минтранса России в рамках нацпроекта были осуществлены еще две поставки: троллейбусов в Саратов и автобусов в Великий Новгород.
Сухой док судостроительного комплекса «Звезда» введён в эксплуатацию
Сухой док сдан в эксплуатацию на три года раньше первоначально обозначенного срока, рассказали в пресс-службе Судостроительного комплекса «Звезда». Совместно с представителями «Ростехнадзора» и «Госэкспертизы» специалисты ССК «Заезда» провели проверку сухого дока и оборудования объекта на предмет готовности всех механизмов к работе.
В Татарстане запустили три новых производства на «ТАНЕКО»
Общий объем капиталовложений в новые производства составил порядка 29,5 млрд рублей.
Три новые установки на комплексе «ТАНЕКО» предназначены для увеличения глубины переработки нефти и увеличения выхода светлых нефтепродуктов.
Междуреченск — город природы и угля
https://sdelanounas.ru/blogs/144989/#cut
Атомный ледокол «Сибирь» завершил испытания
Источник:
- Идею о выносе алкомаркетов за пределы населенных пунктов раскритиковали
- В Подмосковье спилили главную новогоднюю елку России
- Дочь Мизулиной заявила, что Моргенштерн и прочие - западные агенты
- 4 народа России, которых давно не существует: куда они исчезли
- 5 привычек русских, которые пугают китайцев
Понравилось51
Мишустин, правда, опровергать не стал.
Правда эти мрази считают, что им должны только за тл, что они есть..