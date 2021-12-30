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Позитивные новости о России 30.12.2021

Позитивные новости о России 30.12.2021 (78 фото + 3 видео)

Автор:
30 декабря 2021 18:32
Метки: Россия   новости   факты   
420
78
3
Некоторые новости о России за последние несколько дней.

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Метки: Россия   новости   факты   
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1k
Сергей 5 часов назад
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Константин Безумов 3 минуты назад
Прекрасные новости! Автору спасибо
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doker Полчаса назад
Вот тоже хорошая новость.

Мишустин, правда, опровергать не стал.

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8k
Ginny 3 часа назад
"Лицо" ТУ-95МС напоминает голову удава Каа

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25k
Владимир 4 часа назад
Такие посты должны быть по всему рунету. Надо передавливать ушлёпков "а мы в говне живём, нам Путин мешок денег не принёс".
Правда эти мрази считают, что им должны только за тл, что они есть..
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