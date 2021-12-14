В Подмосковье спилили главную новогоднюю елку России

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Елочке из Щелково было 90 лет...
Елка, которая украсит Соборную площадь, высотой около 28 метров. Дерево выбирали с апреля и на звание главной новогодней елки были отобраны 37 деревьев.
У елочек были особенные параметры: возраст, высота, размах ветвей. Также при выборе учитывалась возможность подъезда к дереву тяжелой техники.
Диаметр ее ствола - 56 см, а размах нижних ветвей - примерно 10 метров.
Диаметр ее ствола - 56 см, а размах нижних ветвей - примерно 10 метров.
"Елка должна быть в возрасте порядка 100 лет. Каждое из требований обусловлено тем, что, например, столетняя елка уже заканчивает срок своей службы, жизнь, поэтому мы выбираем именно такую, чтобы меньше нанести урон природе", - рассказал заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента России Анатолий Кочанов.
Уже совсем скоро главная новогодняя елка отправится на Соборную площадь через Спасскую башню.
Уже совсем скоро главная новогодняя елка отправится на Соборную площадь через Спасскую башню.
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