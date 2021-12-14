В Подмосковье спилили главную новогоднюю елку России

"Елка должна быть в возрасте порядка 100 лет. Каждое из требований обусловлено тем, что, например, столетняя елка уже заканчивает срок своей службы, жизнь, поэтому мы выбираем именно такую, чтобы меньше нанести урон природе", - рассказал заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента России Анатолий Кочанов.

Уже совсем скоро главная новогодняя елка отправится на Соборную площадь через Спасскую башню.