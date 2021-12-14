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В Подмосковье спилили главную новогоднюю елку России

В Подмосковье спилили главную новогоднюю елку России (3 фото)

Автор:
14 декабря 2021 15:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   жить в россии   новости   новый год   природа   
694
3
Елочке из Щелково было 90 лет...

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Метки: Москва   Россия   жить в россии   новости   новый год   природа   
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9  комментариев
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6k
Николай 2 часа назад
Читаю пост и будто про пенсионную реформу речь идет... печально, можно ведь одну елку искуственную ставить каждый год хоть какой длинны, а уж до сто лет ставить это от людей зависит, короче снова не в той стране мечтаю ладно...
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417
Leonid Полчаса назад
Помню эту красавицу с охраной везли к месту установки, так я час простоял в пробке на новом Арбате, пока тягач маневрировал...
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509
Dimon 2 часа назад
В сравнении с тем сколько ежедневно пилят тайги в Сибири китайцы....одна ель ни о чём!
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7k
sivanov1079 2 часа назад
Хватит живые елки изводить
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143
Мурчелло 2 часа назад
Припода терпит.До поры ,до времени.А потом как смоет.
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41k
dima423 2 часа назад
Ну че хорошо) повезло елочке
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