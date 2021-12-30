Институт РАН потратил 742 тысячи рублей на изучение зла и ада

Договор по контракту был исполнен еще в октябре, но о самом главном - к какому выводу пришёл специалист по аду, не сообщается. Гаспаров не стал раскрывать журналистам главную интригу своей, несомненно, очень значимой для современного мира работы.





«Тема, на самом деле, совершенно стандартная для аналитической работы. Я весь этот ажиотаж в прессе вижу, но он меня удивляет, потому что он совершенно бессмысленный.





В этом ничего удивительного нет. Эта тема странная только для тех, кто этими вопросами не занимается. Это научное исследование, в кабинете написано, поверьте, там ничего такого нет», - заявил журналистам Гаспаров.