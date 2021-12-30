Институт РАН потратил 742 тысячи рублей на изучение зла и ада

Изучение
дна ада прошло успешно и в рамках закона, заявили в академии.
Институт философии Российской академии наук (РАН) озаботился загробной жизнью и потратил 742 тысячи рублей на исследование под названием "Является ли злом существование ада". Об этом свидетельствуют данные с сайта Госзакупок.
Единственным исполнителем, точнее, поставщиком госзакупки выступил некто Игорь Гаспаров - доцент и кандидат философских наук, работающий в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) и Воронежском государственном медицинском университете имени Н.Н. Бурденко.
Договор по контракту был исполнен еще в октябре, но о самом главном - к какому выводу пришёл специалист по аду, не сообщается. Гаспаров не стал раскрывать журналистам главную интригу своей, несомненно, очень значимой для современного мира работы.
«Тема, на самом деле, совершенно стандартная для аналитической работы. Я весь этот ажиотаж в прессе вижу, но он меня удивляет, потому что он совершенно бессмысленный.
В этом ничего удивительного нет. Эта тема странная только для тех, кто этими вопросами не занимается. Это научное исследование, в кабинете написано, поверьте, там ничего такого нет», - заявил журналистам Гаспаров.
Но вопросы, разумеется, нужно задавать не философу, а тем, кто распределяет гранты на исследование подобных "проблем"
Помимо прочего, в этом году институт философии РАН потратил ещё 742 тысячи на научную работу под названием «Бесполезная свобода и проблема ада» и 686 тысяч на исследование по (что бы это не значило) «Реляционному измерению проблемы зла и мистической теодицеи».
«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это и там все распределено изначально из Российского научного фонда», - заявили в РАН, но отказались прокомментировать работу Гаспарова.
Источник:
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Очень хочется досмотреть до конца. )
Апрель 2007.
Путин: предлагаю создать "Роснано" для обеспечения научного и технологического лидерства страны.
Декабрь 2021.
Силуанов: государство постарается не допустить банкротства "Роснано".
А между этими датами в "Роснано" исчезло 400 млрд. рублей госденег
P.S. Не показывайте это подобным "учёным", ибо тема для распила бюджета весьма благодатная.
Капсдец, реально средневековье какое-то.
на вопрос "Является ли злом существование ада".
можно сразу сказать что Нет! Ада нет, значит и злом он являться не может.
Если перефразировать "Является ли злом для простого обывателя существование гипотетического ада?".
Но назвали не для тех, кто на бронепоезде, а для научного круга.