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Институт РАН потратил 742 тысячи рублей на изучение зла и ада

Институт РАН потратил 742 тысячи рублей на изучение зла и ада (4 фото)

Автор:
30 декабря 2021 17:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: госзакупки   гранты   зло   институт РАН   исследование   философия   
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Изучение дна ада прошло успешно и в рамках закона, заявили в академии.

Институт философии Российской академии наук (РАН) озаботился загробной жизнью и потратил 742 тысячи рублей на исследование под названием "Является ли злом существование ада". Об этом свидетельствуют данные с сайта Госзакупок.


Единственным исполнителем, точнее, поставщиком госзакупки выступил некто Игорь Гаспаров - доцент и кандидат философских наук, работающий в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ) и Воронежском государственном медицинском университете имени Н.Н. Бурденко.

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Договор по контракту был исполнен еще в октябре, но о самом главном - к какому выводу пришёл специалист по аду, не сообщается. Гаспаров не стал раскрывать журналистам главную интригу своей, несомненно, очень значимой для современного мира работы.


«Тема, на самом деле, совершенно стандартная для аналитической работы. Я весь этот ажиотаж в прессе вижу, но он меня удивляет, потому что он совершенно бессмысленный.


В этом ничего удивительного нет. Эта тема странная только для тех, кто этими вопросами не занимается. Это научное исследование, в кабинете написано, поверьте, там ничего такого нет», - заявил журналистам Гаспаров.

Помимо прочего, в этом году институт философии РАН потратил ещё 742 тысячи на научную работу под названием «Бесполезная свобода и проблема ада» и 686 тысяч на исследование по (что бы это не значило) «Реляционному измерению проблемы зла и мистической теодицеи».


«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это и там все распределено изначально из Российского научного фонда», - заявили в РАН, но отказались прокомментировать работу Гаспарова.

Источник:

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Метки: госзакупки   гранты   зло   институт РАН   исследование   философия   
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18  комментариев
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2k
NiThR0 2 часа назад
Британские ученые дружно закурили в сторонке. Даже если не курили раньше.
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1k
Миша 44 минуты назад
У кого же там в ГосДуме настолько плохое самочувствие.
Очень хочется досмотреть до конца. )
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27k
Notan Blaine 46 минут назад
И почему не удивлен, что это ВШЭ. Когда к нему придут выяснять где деньги, он будет ныть, что это политические репрессии.
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120k
arek14 53 минуты назад
До роснано всё таки не дотянули.

Апрель 2007.
Путин: предлагаю создать "Роснано" для обеспечения научного и технологического лидерства страны.

Декабрь 2021.
Силуанов: государство постарается не допустить банкротства "Роснано".

А между этими датами в "Роснано" исчезло 400 млрд. рублей госденег
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2k
Frank Borman Час назад
Нормальная тема исследования для Средневековья. А ученый Гаспаров - он же из ВШЭ, либеральной помойки имени Гайдара. Так что все нормально. РПЦ и лично Гундяй одобряют.
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22k
ПаганецЪ Час назад
Прежде, чем задаваться вопросом "ад есть зло или нет", надо определиться с тем, есть ли продолжение жизни после смерти тела. Потом надо определиться с вопросом (в случае, если "да"), какая именно религиозная традиция правильно описывает происходящее. А то вдруг всех пугают аццкой цотоной, а правы, к примеру, буддисты. После этого уже определиться с концепцией (а заодно и с контрацепцией (э-э, гандоны тут ни при чём!)) ада и не-ада. И вот только тут ставить вопрос: зло ад или нет. И, кстати, попутно надо определиться в вопросе что есть зло и что есть не-зло.

P.S. Не показывайте это подобным "учёным", ибо тема для распила бюджета весьма благодатная.
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10k
☾ Атеист ☽ Час назад
америкосы теологов в наса приглашают, наши ад изучают))
Капсдец, реально средневековье какое-то.
на вопрос "Является ли злом существование ада".
можно сразу сказать что Нет! Ада нет, значит и злом он являться не может.
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15k
Фил Ософф Час назад
Распил бабок, но скромно… Предлагаю тему - «Является ли злом существование института философии РАН?” Пусть его РПЦ содержит.
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3k
Sunny11 Час назад
Походу, если надо выяснять зло это или нет, само существование ада для института философии РАН уже доказанный факт.
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12k
VM Varga Час назад
С точки зpения банальной эpудиции, каждый пpоизвольно выбpанный пpедикативно абсоpбиpующий обьект pациональной мистической индукции можно дискpетно детеpминиpовать с аппликацией ситуационной паpадигмы коммуникативно-функционального типа пpи наличии детектоpно-аpхаического дистpибутивного обpаза в Гилбеpтовом конвеpгенционном пpостpанстве, однако пpи паpаллельном колабоpационном анализе спектpогpафичеких множеств, изомоpфно pелятивных к мультиполосным гипеpболическим паpаболоидам, интеpпpетиpующим антpопоцентpический многочлен Hео-Лагpанжа, возникает позиционный сигнификатизм гентильной теоpии психоанализа, в pезультате чего надо пpинять во внимание следующее: поскольку не только эзотеpический, но и экзистенциальный аппеpцепциониpованный энтpополог антецедентно пассивизиpованный высокоматеpиальной субстанцией, обладает пpизматической идиосинхpацией, но так как валентностный фактоp отpицателен, то и, соответственно, антагонистический дискpедитизм дегpадиpует в эксгибиционном напpавлении, поскольку, находясь в пpепубеpтатном состоянии, пpактически каждый субьект, меланхолически осознавая эмбpиональную клаустоpофобию, может экстpаполиpовать любой пpоцесс интегpации и диффеpенциации в обоих напpавлениях, отсюда следует, что в pезультате синхpонизации, огpаниченной минимально допустимой интеpполяцией обpаза, все методы конвеpгенционной концепции тpебуют, пpактически тpадиционных тpансфоpмаций добра и зла.
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74
Комнатный сибиряк VM Varga 20 минут назад
Это наверное профессиональный язык кого-то учённого , но думаю обычной разговорной речью он так же легко оперирует, например доктор ,если будет описывать протекание какой-либо болезни медицинскими терминами, там вряд ли получится что то понять. Но этот текст конечно впечатляет, будто не человек,а робот выдал
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298
Елена Букреева 2 часа назад
Как можно изучать того, чего нет?
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19k
Luc72 2 часа назад
"Является ли злом существование ада"
Если перефразировать "Является ли злом для простого обывателя существование гипотетического ада?".
Но назвали не для тех, кто на бронепоезде, а для научного круга.
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216
Knives22 Luc72 2 часа назад
на одном месте я вертел такой научный круг
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9k
Касьян Пуздой 2 часа назад
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7k
Михаил 2 часа назад
Надеюсь, что это юмор такой.
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