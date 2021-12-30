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Формула мужества: малоизвестная страница из жизни Юрия Власова

Формула мужества: малоизвестная страница из жизни Юрия Власова (6 фото)

Автор:
30 декабря 2021 17:53
Сообщество : RealFishki
Метки: Чемпион   болезни   воля   восстановление   мужество   тяжелоатлет   формула   юрий власов   
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О великом спортсмене написано много. Он и сам о себе успел рассказать в своих книгах. Но это десятилетие в его судьбе было особым…

Десятилетие медального блеска

Имя Юрия Власова хорошо известно любителям тяжелой атлетики. Одно перечисление его регалий, достижений в спорте впечатляет. Делалось это не раз, и на нашем сайте, в том числе. Поэтому напомню лишь несколько ярких фактов этой уникальной биографии.

Установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР. Стал Олимпийским чемпионом в 1960-м и серебряным призером Игр в 1964-м. Многократно побеждал на чемпионатах СССР и Европы, четырежды (1959, 1961—1963) становился самым сильным человеком планеты.
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Депутат и кумир Арни

Хорошо известны и его литературные таланты. Книги писал не только о спорте, но и на исторические темы, которые его тоже очень интересовали. В 80-90-е годы активно занимался общественно-политической деятельностью, а также помогал развитию спорта в стране. Был даже депутатом Госдумы (1993—95).

Многие вспоминают, говоря о Власове, и эпизод его общения с Шварценеггером, который считал Юрия Петровича своим кумиром.

Десятилетие молчания

Не стало Юрия Власова 13 февраля этого года. Но те, кто неплохо знают его биографию, наверняка обращали внимание на такой «пробел». Примерно с середины 70-х до середины 80-х о нем практически ничего не было слышно. Даже писал он, в основном, «в стол».

О причинах такого «затишья» сам известный штангист написал в ряде автобиографических публикаций. Например, здесь можно послушать аудиозапись его исповедальной «Справедливости силы» (1984): Какова цена успеха? В этой и ряде других своих книг он честно рассказывает обо всем.

«Штрафные санкции» тела

Когда в 1968-м ушел из большого спорта, организм резко начал сдавать, «сыпаться». Физические перегрузки плюс постоянный стресс дали о себе знать. Тело было изношено до предела, особенно пострадал позвоночник. Межпозвоночные диски просто покрошились «в труху»…

Отдельные симптомы неблагополучия сигнализировали давно. Но напряженный рабочий ритм не давал возможности на них реагировать. Как только тренировки и выступления резко оборвались, сразу нахлынула тяжелая аритмия, одышка, да еще и невыносимые боли в спине.

Давление упало «до плинтуса», катастрофическая слабость превратила его в немощного «старика». Дошло до того, что он почти не выходил из дома, а когда встречал знакомых, его попросту не узнавали.

Иммунная система была так ослаблена, что на него «стаей» накинулись вирусные болезни. Спать без снотворного не мог. Даже сидеть было уже трудно. По лицу, по дряблой коже расползлись темные пигменты. А потом началась череда операций, после каждой надо было долго и сложно «очухиваться».

Организм мой — враг мой?

«Порой мне представлялось, что тело - мой злой и мстительный враг», — напишет он потом в автобиографической повести «Формула воли: верить!» Начав искать ответы на мучавшие вопросы, он обратился к биографиям греческих стоиков. Постепенно пришло осознание: тело и дух едины, но первичен в этом симбиозе все-таки дух.

И он начал восстанавливаться. Постепенно, шаг за шагом. Даже уменьшение доз таблеток давалось с трудом: организм сопротивлялся. На эту изнурительную борьбу ушло более 10 лет!!!

Вот еще одна цитата из небольшой книжечки «Формула мужества»: «Организм настроен на каждое ничтожное движении мысли. Любая преобразуется в физиологические реакции — это от великого приспособления организма в борьбе за выживание. Беда в том, что мозг посылает не только разумные команды, — по этой причине наступает рассогласование важнейших жизненных процессов».

Не ныть и учиться радоваться!

Власов начал с простых формул самовнушения. Кажется, такая банальная, всем известная вещь. Но на деле мы легко внушаем себе страхи, отчаяние, зависть, желание искать причины своих проблем в других. А это-то как раз и становится тормозом на пути вперед.

Внушить себе, что ты все можешь — вот тут надо очень постараться! Верить в себя! Не ныть! Учиться радоваться малому! На этих постулатах он выстроил свою систему выздоровления. И у него получилось!

Первый вес, который Юрий Петрович сумел одолеть после месяцев восстановления был… 5 кг. А уже в год семидесятилетнего юбилея ветеран тяжелой атлетики выжал 185 кг, лежа на спине. Его собственный вес тогда составлял 110 кг.

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Метки: Чемпион   болезни   воля   восстановление   мужество   тяжелоатлет   формула   юрий власов   
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Сергей 2 часа назад
Человек - легенда.
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