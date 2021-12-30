Формула мужества: малоизвестная страница из жизни Юрия Власова

Когда в 1968-м ушел из большого спорта, организм резко начал сдавать, «сыпаться». Физические перегрузки плюс постоянный стресс дали о себе знать. Тело было изношено до предела, особенно пострадал позвоночник. Межпозвоночные диски просто покрошились «в труху»…



Отдельные симптомы неблагополучия сигнализировали давно. Но напряженный рабочий ритм не давал возможности на них реагировать. Как только тренировки и выступления резко оборвались, сразу нахлынула тяжелая аритмия, одышка, да еще и невыносимые боли в спине.



Давление упало «до плинтуса», катастрофическая слабость превратила его в немощного «старика». Дошло до того, что он почти не выходил из дома, а когда встречал знакомых, его попросту не узнавали.



Иммунная система была так ослаблена, что на него «стаей» накинулись вирусные болезни. Спать без снотворного не мог. Даже сидеть было уже трудно. По лицу, по дряблой коже расползлись темные пигменты. А потом началась череда операций, после каждой надо было долго и сложно «очухиваться».