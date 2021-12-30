Сотрудники службы спасения уронили мужчину с крыши гаража, вместо того, чтобы его спасти

Отважный мужчина погнался за грабителями по крышам гаражей, но внезапно сломал ногу. Спуститься с гаража уже помогали ему спасатели. Ну как помогали... В итоге мужик сам оттуда свалился на носилках.
В Киеве спасатели КАРС спускали мужчину с крыши гаража, но случайно его уронили. У мужчины и так была сломана нога, а его ещё и уронили с высоты трёх метров. Служба спасения отметила, что новых травм мужчина не получил, а упал он из-за того, что случился обрыв снаряжения.
"Мужчина гнался за ворами, упал неудачно на крышу гаража и его оттуда снимали спасатели", – отметил Telegram-канал Новости Киева.
Мужчине вызвали скорую. Врачи не обнаружили у него дополнительных травм в результате падения.
Самое интересное, что в отчёте спасательной службы ни слова о падении и обрыве снаряжения. Вместо этого есть фотоотчёт.
Источник:
- "Это рекорд!": москвич в сентябре выбросил ёлку и рассказал, сколько ей лет
- Какую дичь оставляли монахи на полях манускриптов
- На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми
- SOSI или 285? Ургант посмеялся над логотипом Челябинска к 285-летию города
- 25 животных с такими стильными прическами, которые есть не у каждого человека
Понравилось27
- да ща сниму её оттуда легко, тащите верёвку
- нахрена?
-тащите говорю
принесли верёвку, тот кидает ей один конец
- обвяжись вокруг пояса
обвязалась бабка, Ванька дёрнул что есть мочи, бабка шваркнулась о землю, лежит, охает и стонет, но жива
- ты чего придурок сделал, кто тебя научил такой хрени?
- да фиг знает, мы вчера Петьку так из колодца вызволяли - нормально прокатило)))
навеяло)))