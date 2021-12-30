FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 52 поста • 5 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия 
Сотрудники службы спасения уронили мужчину с крыши гаража, вместо того, чтобы его спасти

Сотрудники службы спасения уронили мужчину с крыши гаража, вместо того, чтобы его спасти (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2021 12:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Юмор   интересное   киев   случай   спасатели   уронили   фото   
1321
3
1

Отважный мужчина погнался за грабителями по крышам гаражей, но внезапно сломал ногу. Спуститься с гаража уже помогали ему спасатели. Ну как помогали... В итоге мужик сам оттуда свалился на носилках.

В Киеве спасатели КАРС спускали мужчину с крыши гаража, но случайно его уронили. У мужчины и так была сломана нога, а его ещё и уронили с высоты трёх метров. Служба спасения отметила, что новых травм мужчина не получил, а упал он из-за того, что случился обрыв снаряжения.

"Мужчина гнался за ворами, упал неудачно на крышу гаража и его оттуда снимали спасатели", – отметил Telegram-канал Новости Киева.

Мужчине вызвали скорую. Врачи не обнаружили у него дополнительных травм в результате падения.

Самое интересное, что в отчёте спасательной службы ни слова о падении и обрыве снаряжения. Вместо этого есть фотоотчёт.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Юмор   интересное   киев   случай   спасатели   уронили   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Алексей Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Edyan 19 минут назад
залезла бабка на яблоню, а слезть боится, орёт благим матом. вся деревня собралась, судачат как вызволить её оттуда с наименьшими потерями, подходит местный Ванька-дурачок
- да ща сниму её оттуда легко, тащите верёвку
- нахрена?
-тащите говорю
принесли верёвку, тот кидает ей один конец
- обвяжись вокруг пояса
обвязалась бабка, Ванька дёрнул что есть мочи, бабка шваркнулась о землю, лежит, охает и стонет, но жива
- ты чего придурок сделал, кто тебя научил такой хрени?
- да фиг знает, мы вчера Петьку так из колодца вызволяли - нормально прокатило)))
навеяло)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Миша 42 минуты назад
Нет там трёх метров падения, нижний карлсон до носилок рукой достаёт, почти...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
мемфрид Час назад
От таких самим спасаться надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
dima423 Час назад
пистец мастера)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Случится же такое под Новый Год Случится же такое под Новый Год На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми 25 животных с такими стильными прическами, которые есть не у каждого человека 25 животных с такими стильными прическами, которые есть не у каждого человека Какую дичь оставляли монахи на полях манускриптов Какую дичь оставляли монахи на полях манускриптов "Это рекорд!": москвич в сентябре выбросил ёлку и рассказал, сколько ей лет "Это рекорд!": москвич в сентябре выбросил ёлку и рассказал, сколько ей лет SOSI или 285? Ургант посмеялся над логотипом Челябинска к 285-летию города SOSI или 285? Ургант посмеялся над логотипом Челябинска к 285-летию города
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20349



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
0
0
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Фoтo этoгo китайского мaльчикa облетело весь мир, измeнив его жизнь
1
61
Фoтo этoгo китайского мaльчикa облетело весь мир, измeнив его жизнь
Набирающие популярность в сообществах
Венедикт Егоров со товарищи: за что при Сталине отправляли на нары "онижедетей"
0
7
Венедикт Егоров со товарищи: за что при Сталине отправляли на нары "онижедетей"
Крест на въезде в населенный пункт: очевидная и не совсем символика
0
8
Крест на въезде в населенный пункт: очевидная и не совсем символика
На изучение зла и ада потратили 742 тысячи
На изучение зла и ада потратили 742 тысячи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Готовы к праздникам?
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#кино#новый год#интересное#смешные#страны#криминал#автомир
#фото#люди#ватермарк#история#подборка#картинки#Россия#сша#настроение#добрые видео
#интересно#прикол#Ynews#приколы#в мире#позитив#автомобили#город#новости#кот

На что жалуетесь?

Вернуться