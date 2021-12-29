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"Остров проклятых": в Архангельской области врачи везут пациента с инсультом на санях

"Остров проклятых": в Архангельской области врачи везут пациента с инсультом на санях (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2021 21:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Архангельская область   бревенник   на острове   нет переправы   переправа   скорая помощь   
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Бревенник вполне себе обитаемый остров с населением в пять тысяч человек. Но он отрезан от мира, так как там до сих пор нет моста.
Жители острова недовольны тем, что власти никак не могут сделать зимний мост, соединяющий берега реки. В этот раз врачам скорой помощи пришлось везти пациента с инсультом до ближайшей больницы на санках, пешком и по сугробам. А буквально неделю назад на острове случился пожар. Спасателям пришлось тащить на себе оборудование и добираться полпути на лодке, полпути пешком. Жалобы островитян, обращения к президенту не дали никак результатов. Купленная чиновниками специальная аэролодка прослужила ровно 5 дней, а потом вышел из строя. 
«В области, которая славится доской, откуда в космос запускают ракеты, где находится центр атомного судостроения, не могут сделать зимний мост с одного берега реки на другой», — пишут местные. Из-за оторванности от цивилизации в магазинах существенно выросли цены на продукты. Сами жители называют Бревенник "островом проклятых".

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Метки: Архангельская область   бревенник   на острове   нет переправы   переправа   скорая помощь   
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13k
Вася 2 часа назад
думаю, в т.н. "развитых" с огромными территориями, да даже и в европе, подобные ситуации не редкость, в эпоху глобализации, когда всё стягивается к центрам, периферия часто остаётся один на один со своими проблемами
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5k
TirAn 8 минут назад
Остров Бревенник - это один из районов г. Архангельск.
Добраться можно летом только на пароме, есть две пристани.
Или на мотолодках, перевозят частники, не дорошо.
Вроде бы ходит ещё теплоход.
Население не многочисленное. Мнго дач. Работы нет, все лесозаводы закрыты.
Зато есть Новодвинская крепость. но до неё от парома больше 10 км.
Автобус ходит 4-5 раз в сутки.
Описанное состояние дел - обычное состочние для поселений на островах Северной Двины.
Построить мосты через все протоки - не реально.
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11k
поручик Ржевский Полчаса назад
Честь и слава этим людям.
Но никогда ЭТА страна не будет жить хорошо... Потому что глисты жрут организм. И нет никакого государства, есть какое-то глистуарство, где паразиты тянут из организма всё, что можно... А на народ н@срсть, лишь бы унитаз золотов был...
Не то что в Японии...
Ссылка www.youtube.com
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72
Qwerty Полчаса назад
Вопрос про аэролодку: как она могла прослужить 5 дней? Это не копеечный прибор, что типа взял выбросил. и дальше плачу как всё плохо. Короче пост немного похож на "заброс на вентилятор"
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6k
Константин Безумов 45 минут назад
1. Аэролодки, они же СВП там две. Позвонил знакомому который там живет-обе работают, раз в полтора часа рейс через северодвинскую протоку. Проезд бесплатный
Откуда информация что поломались?
2. Вопрос, куда врачи и кого везли на санках если на острове Бревенник есть поликлиника? Аэролодки они не в больницу ходят а лишь через северодвинскую протоку.
Остров конечно в глубоком упадке со времен СССР но в статье описана нелогичная а местами лживая дичь.
Кому то выгодно?
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2k
Moon24 Час назад
Если бы мост был нужен в недоразвитой якобы дружественной стране то давно бы построили и пускали сопли умиления . А для своих граждан ни денег ни материалов нет
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18k
babuby 2 часа назад
Отжешь ...
Пусть Первый канал смотрят! Там всё у всех есть, там мы впереди всех, а кто не согласен - Соловьёв объяснит кто есть кто.
А то не патриотичное какое-то видео.
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17
Никита Казанцев 2 часа назад
Песец Рашка = Африка И в етом наше величие и в дворцах плешивого !
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456
да пох 2 часа назад
ну мост там можно и не строить а вот врачам нормальную машину должны были предоставить.И оборудовать *скорую? согласно региону .5 тыс чел тоже люди .
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Nika
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