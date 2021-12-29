"Остров проклятых": в Архангельской области врачи везут пациента с инсультом на санях

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Бревенник вполне себе обитаемый остров с населением в пять тысяч человек. Но он отрезан от мира, так как там до сих пор нет моста.
Жители острова недовольны тем, что власти никак не могут сделать зимний мост, соединяющий берега реки. В этот раз врачам скорой помощи пришлось везти пациента с инсультом до ближайшей больницы на санках, пешком и по сугробам. А буквально неделю назад на острове случился пожар. Спасателям пришлось тащить на себе оборудование и добираться полпути на лодке, полпути пешком. Жалобы островитян, обращения к президенту не дали никак результатов. Купленная чиновниками специальная аэролодка прослужила ровно 5 дней, а потом вышел из строя.
«В области, которая славится доской, откуда в космос запускают ракеты, где находится центр атомного судостроения, не могут сделать зимний мост с одного берега реки на другой», — пишут местные. Из-за оторванности от цивилизации в магазинах существенно выросли цены на продукты. Сами жители называют Бревенник "островом проклятых".
«В области, которая славится доской, откуда в космос запускают ракеты, где находится центр атомного судостроения, не могут сделать зимний мост с одного берега реки на другой», — пишут местные. Из-за оторванности от цивилизации в магазинах существенно выросли цены на продукты. Сами жители называют Бревенник "островом проклятых".
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Добраться можно летом только на пароме, есть две пристани.
Или на мотолодках, перевозят частники, не дорошо.
Вроде бы ходит ещё теплоход.
Население не многочисленное. Мнго дач. Работы нет, все лесозаводы закрыты.
Зато есть Новодвинская крепость. но до неё от парома больше 10 км.
Автобус ходит 4-5 раз в сутки.
Описанное состояние дел - обычное состочние для поселений на островах Северной Двины.
Построить мосты через все протоки - не реально.
Но никогда ЭТА страна не будет жить хорошо... Потому что глисты жрут организм. И нет никакого государства, есть какое-то глистуарство, где паразиты тянут из организма всё, что можно... А на народ н@срсть, лишь бы унитаз золотов был...
Не то что в Японии...
Откуда информация что поломались?
2. Вопрос, куда врачи и кого везли на санках если на острове Бревенник есть поликлиника? Аэролодки они не в больницу ходят а лишь через северодвинскую протоку.
Остров конечно в глубоком упадке со времен СССР но в статье описана нелогичная а местами лживая дичь.
Кому то выгодно?
Пусть Первый канал смотрят! Там всё у всех есть, там мы впереди всех, а кто не согласен - Соловьёв объяснит кто есть кто.
А то не патриотичное какое-то видео.
У медицины сейчас другие заботы. И судя по всему, изменения там грядут такие, которые удивят многих!
...в контексте "есть ли жизнь за МКАДом", это происходило внутри МКАДа!
...одна моя знакомая в заМКАДье столкнулась с резким ухудшением уровня оказания медпомощи! Теперь у обоих её сыновей проблем в разы больше, чем их могло бы быть в Столице!
aka Потёмкинские деревни и в Багдаде всё спокойно!
Через сутки вернулись и привезли по коробке медикаментов на каждого с инструкцией че когда и по сколько принимать. Ну и объяснили в каком случае срочно вызывать.
Так что негатив не обязательно повсеместно.