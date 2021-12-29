"Остров проклятых": в Архангельской области врачи везут пациента с инсультом на санях

Жители острова недовольны тем, что власти никак не могут сделать зимний мост, соединяющий берега реки. В этот раз врачам скорой помощи пришлось везти пациента с инсультом до ближайшей больницы на санках, пешком и по сугробам. А буквально неделю назад на острове случился пожар. Спасателям пришлось тащить на себе оборудование и добираться полпути на лодке, полпути пешком. Жалобы островитян, обращения к президенту не дали никак результатов. Купленная чиновниками специальная аэролодка прослужила ровно 5 дней, а потом вышел из строя.

«В области, которая славится доской, откуда в космос запускают ракеты, где находится центр атомного судостроения, не могут сделать зимний мост с одного берега реки на другой», — пишут местные. Из-за оторванности от цивилизации в магазинах существенно выросли цены на продукты. Сами жители называют Бревенник "островом проклятых".