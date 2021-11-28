Во Владимире бригаду скорой увольняют за то, что они не отвезли пациента умирать домой

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Медики приехали на вызов к девушке, которая находилась в критическом состоянии из-за тяжёлой формы коронавируса.
Фельдшеры поставили ей предварительный диагноз – двусторонняя пневмония и экстренно повезли в больницу. Как выяснилось позже, тот момент у неё было уже поражено 80% лёгких. Но ни в одном ковидном госпитале не пожелали связываться с тяжёлым пациентом, объясняя это тем, что мест нет. На вопрос бригады, что делать с девушкой, им порекомендовали отвезти её обратно домой.
Вот только самостоятельно она дышать уже не могла. Медики поддерживали её жизнь до тех пор, пока кислород в машине не начал заканчиваться. И тогда они решились на отчаянный шаг. Скорая помощь с умирающей пациенткой подъехала к зданию областной администрации. И свершилось чудо, буквально за 27 минут место для девушки было найдено в одной из больниц. А вот медиков за неподчинение приказам руководства главврач больницы ЗАТО г. Радужный лишила премии и сделала выговор.
Делом заинтересовалась прокуратура и решила, что бригада скорой помощи могла создать угрозу жизни и здоровью пациентки, привезя её к зданию администрации города. Хотя от администрации до ближайшего ковидного госпиталя буквально три минуты. Руководство больницы решило избавиться от проблемной бригады и готовится к увольнению трёх фельдшеров и водителя. Сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал отметил, что в настоящее время собирается материал для проверки администрации больницы. Да и уголовную статью за неоказание медицинской помощи ещё никто не отменял. Фельдшера же готовятся встретиться с администрацией больницы в суде.
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Но я привык, что в таких статьях что-то не договаривают.
Я считаю, что ты падаль, от которой в нашей стране надо избавляться. Такие предатели не нужны моей стране, моей родине. Врач это святое, но ты, жукова, считаю тебя парашей безмогглой, я желаю тебе жуткой и мучительной смерти.
ах да, это все сугубо мое личное мнение, нет никаких призывов.
Наверное такие мысли были у тех кто решил врачей уволить
Надеюсь, что ребята с этой скорой найдут работу или восстановятся там же, и всё у них будет хорошо.
Редко, когда состояние пациента резко и внезапно ухудшается, сообщаем ближайшей больнице, мол, "Иду на вы!"
И в ворота с мигалкой, и с сиреной, если не открыли сразу.
Случай "иду на вы" да, скорее всего так тут и произошло. Ребята мотались от больницы к больнице. Но все же мне непонятен момент с диспетчером. Это она их гоняла?