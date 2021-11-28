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Во Владимире бригаду скорой увольняют за то, что они не отвезли пациента умирать домой

Во Владимире бригаду скорой увольняют за то, что они не отвезли пациента умирать домой (3 фото)

Автор:
28 ноября 2021 10:05
Сообщество : Пандемия
Метки: владимир   коронавирус   медики   скорая помощь   увольнение   
2104
3
Медики приехали на вызов к девушке, которая находилась в критическом состоянии из-за тяжёлой формы коронавируса.

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Метки: владимир   коронавирус   медики   скорая помощь   увольнение   
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26  комментариев
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8k
Izrin Maria 56 минут назад
Ребята со скорой - МОЛОДЦЫ!
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45
Nik 8 минут назад
Главврача за бдительность, стойкость и беспощадность к врагам ...... , наградить грамотой с дубовыми листьями и присвоить внеочередное звание унтер-офицера.
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1k
Сергей Ковалев 10 минут назад
"...Создала угрозу жизни..." Да они обеспокоились не той девушкой,а тем,что заразить могли Богов. А угрозу жизни ей создали на приемном покое в той больнице,куда они ее привезли. Не захотели они портить статистику смертности. Безразличие и преступная халатность-вот что нужно инкриминировать этим горе врачам. Бригада-просто герои !
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59k
Андрей 13 минут назад
Такое ощущение складывается, что пропущена или искажена какая-то важная часть информации - чтобы создать определённый настрой у читающей сей опус публики.
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446
Сергей Головин 16 минут назад
Если это так, то случай вопиющий.
Но я привык, что в таких статьях что-то не договаривают.
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226
Аккаунт удален 19 минут назад
Л.Н. Жукова, я считаю тебя предателем, лично мое мнение, ты фашист, который не достоин работать в медицинском учреждении.
Я считаю, что ты падаль, от которой в нашей стране надо избавляться. Такие предатели не нужны моей стране, моей родине. Врач это святое, но ты, жукова, считаю тебя парашей безмогглой, я желаю тебе жуткой и мучительной смерти.
ах да, это все сугубо мое личное мнение, нет никаких призывов.
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6k
Ruk 22 минуты назад
Как хорошо что у нас теперь есть коронавирус! И от него есть прививки на любой вкус и нюх! Вирусы короны победили (сьели) вирусы гепатита, СПИДа, рака и прочих туберкулезов. Кто ни будь слышал за последние два года, что хоть кто то от них умер? Вот то то!
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1k
Sanek Полчаса назад
"Просто план смертности горит, а тут решили человека спасти. Непорядок, надо наказать"
Наверное такие мысли были у тех кто решил врачей уволить
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1k
Алксандр Шевченко Полчаса назад
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138
Chuchelo Patamkovoe Алксандр Шевченко 16 минут назад
На бога надейся а сам не плошай.
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21k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Надеюсь в итоге уволят настоящих виновных. А то и статью припишут.
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17k
Александр 40 минут назад
Охеревшие борцы за статистику - каждому нужно вбить чопик правосудия. И уволить всех причастных.
Надеюсь, что ребята с этой скорой найдут работу или восстановятся там же, и всё у них будет хорошо.
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400
Mixan 48 минут назад
Не удивлюсь .если девушка была уже ревакцинирована и статистику портила ..А врачи исполнили свой долг .!
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400
Mixan Андрей 10 минут назад
Сам пошел туда баран тупой ..
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35
geli0n 53 минуты назад
Молодцы, спасли девчонку. Теперь, как водится, добро должно быть наказано.
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3k
мемфрид 56 минут назад
Твари
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2k
Роман Бумеров Час назад
Немножко резануло, увезли, а нигде не приняли. Это как так? Разве скорая забирает не после того, как подтверждена больница?
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400
Mixan Izrin Maria 46 минут назад
Или на таран ! Трудная у вас работа ..Снимаю шляпу перед вами
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