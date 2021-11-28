Во Владимире бригаду скорой увольняют за то, что они не отвезли пациента умирать домой

Вот только самостоятельно она дышать уже не могла. Медики поддерживали её жизнь до тех пор, пока кислород в машине не начал заканчиваться. И тогда они решились на отчаянный шаг. Скорая помощь с умирающей пациенткой подъехала к зданию областной администрации. И свершилось чудо, буквально за 27 минут место для девушки было найдено в одной из больниц. А вот медиков за неподчинение приказам руководства главврач больницы ЗАТО г. Радужный лишила премии и сделала выговор.