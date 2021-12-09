Врачи скорой помощи спасли от пожара двоих людей по дороге на вызов

«Я понимал, что люди сгорят — и всё. Кто бы по-другому поступил? Мы увидели, что шевелится кто-то в окне. Я кричу: «Выбирайтесь! Горит дом у вас! Выходите». Женщина стала выбрасывать документы. Муж хозяйки вылез через другое окно, как оказалось. А женщину мы уже [спасали]. Когда выломали окно, она выбралась и ей помогли спуститься», — рассказывает Андрей.