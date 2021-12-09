FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8113 постов • 1258 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Врачи скорой помощи спасли от пожара двоих людей по дороге на вызов

Врачи скорой помощи спасли от пожара двоих людей по дороге на вызов (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 21:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бригада скорой помощи   горящий дом   иркутская область   пожар   пожар в доме   скорая помощь   
353
2
1
Бригада скорой ехала на вызов в посёлке Мегет Иркутской области. По дороге врачи увидели горящий дом и остановились, чтобы разбудить соседей и спасать людей. 
Включили мигалки, сирену  чтобы разбудить как можно больше людей. Двоих спасли из горящего дома. 
Горели автомобиль, баня и входная часть дома. Фельдшер Валентина Усова начала звонить, чтобы отменить вызов, на который они ехали. В это время Андрей Никольский и Александр Шакуров принялись спасать жителей горящего дома. 
«Я понимал, что люди сгорят — и всё. Кто бы по-другому поступил? Мы увидели, что шевелится кто-то в окне. Я кричу: «Выбирайтесь! Горит дом у вас! Выходите». Женщина стала выбрасывать документы. Муж хозяйки вылез через другое окно, как оказалось. А женщину мы уже [спасали]. Когда выломали окно, она выбралась и ей помогли спуститься», — рассказывает Андрей. 

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: бригада скорой помощи   горящий дом   иркутская область   пожар   пожар в доме   скорая помощь   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Алексей 2 часа назад
В который раз поражаюсь самоотверженности рядовых медиков.
Равно настолько же окуеваю от жирных чинуш в белых халатах в уютных кабинетах.
Медики разные, но одно постоянно - выездные бригады и принимающие врачи, получают копейки по нынешним временам.
А врачи-чиновники, несоизмеримо больше.
Исключение, пожалуй, составляют хирурги.
Поклон низкий всем "работающим"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
foggen2 Час назад
Герои.
Настоящие герои.
Не больше.
Но и не меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Обычные люди, которые в один день стали героями, ценой собственной жизни Обычные люди, которые в один день стали героями, ценой собственной жизни Врач скорой, рискуя собой, спас женщину, клиническая смерть которой продлилась более восьми минут Врач скорой, рискуя собой, спас женщину, клиническая смерть которой продлилась более восьми минут Томские школьники ради видео в ТикТок устроили пожар в школе Томские школьники ради видео в ТикТок устроили пожар в школе "Ёлочка, гори": бездомный испортил американцам рождественское настроение "Ёлочка, гори": бездомный испортил американцам рождественское настроение В Казахстане красиво сгорел полуприцеп с пиротехникой В Казахстане красиво сгорел полуприцеп с пиротехникой Перестаралась: бабушка хотела повысить торговлю, но сожгла целый рынок Перестаралась: бабушка хотела повысить торговлю, но сожгла целый рынок
Nika
пишу, летаю, читаю.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14858



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почему в снежном иглу сухо и тепло?
4
65
Почему в снежном иглу сухо и тепло?
Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах
6
147
Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах
Набирающие популярность в сообществах
Прощание или глумление? Гимн СССР 1991 года с рок-музыкантами, Угольниковым, Пенкиным, Лолитой и другими
0
37
Прощание или глумление? Гимн СССР 1991 года с рок-музыкантами, Угольниковым, Пенкиным,...
Сергей Жигунов рассказал, как Лондонский симфонический оркестр записывал музыку к его "Трем мушкетерам"
0
15
Сергей Жигунов рассказал, как Лондонский симфонический оркестр записывал музыку к его...
Дружба за которую не стыдно. Стронгли рекоменд к просмотру
Дружба за которую не стыдно. Стронгли рекоменд к просмотру
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Золотые слова
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#факты#автомир#Россия#люди#приколы#сша#позитив#Москва
#фото#прикол#автомобили#интересное#новости#СССР#полиция#Ynews#фильмы#еда
#животные#ватермарк#история#кино#подборка#дтп#картинки#аварии#Разное#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться