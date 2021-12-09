Врачи скорой помощи спасли от пожара двоих людей по дороге на вызов

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Бригада скорой ехала на вызов в посёлке Мегет Иркутской области. По дороге врачи увидели горящий дом и остановились, чтобы разбудить соседей и спасать людей.
Включили мигалки, сирену чтобы разбудить как можно больше людей. Двоих спасли из горящего дома.
Горели автомобиль, баня и входная часть дома. Фельдшер Валентина Усова начала звонить, чтобы отменить вызов, на который они ехали. В это время Андрей Никольский и Александр Шакуров принялись спасать жителей горящего дома.
Горели автомобиль, баня и входная часть дома. Фельдшер Валентина Усова начала звонить, чтобы отменить вызов, на который они ехали. В это время Андрей Никольский и Александр Шакуров принялись спасать жителей горящего дома.
«Я понимал, что люди сгорят — и всё. Кто бы по-другому поступил? Мы увидели, что шевелится кто-то в окне. Я кричу: «Выбирайтесь! Горит дом у вас! Выходите». Женщина стала выбрасывать документы. Муж хозяйки вылез через другое окно, как оказалось. А женщину мы уже [спасали]. Когда выломали окно, она выбралась и ей помогли спуститься», — рассказывает Андрей.
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Равно настолько же окуеваю от жирных чинуш в белых халатах в уютных кабинетах.
Медики разные, но одно постоянно - выездные бригады и принимающие врачи, получают копейки по нынешним временам.
А врачи-чиновники, несоизмеримо больше.
Исключение, пожалуй, составляют хирурги.
Поклон низкий всем "работающим"
Настоящие герои.
Не больше.
Но и не меньше.