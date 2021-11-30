FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8051 пост • 1258 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Хищный оскал Раптора: опасения о возможности банкротства SpaceX озвучил глава компании

Хищный оскал Раптора: опасения о возможности банкротства SpaceX озвучил глава компании (2 фото)

Автор:
30 ноября 2021 21:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: SpaceX   mask   банкротство   двигатель   письмо   ракета   раптор   сотрудники   
1862
2
И ты, Маск?!! Проблемы с двигателями могут стать роковыми для «непотопляемой» космической империи.
26 ноября основатель космической компании SpaceX обратился с письмом к своим сотрудникам. В документе он предупредил о вероятности банкротства из-за проблем с ракетными двигателями Raptor, предназначенными для ракеты Starship.

Название двигателя переводится как «Хищник». Как оказалось, для осуществления орбитальных запусков, что были намечены на следующий год, требуется серьезно нарастить объемы производства этих движков. Но именно выпуск Рапторов сейчас под серьезной угрозой. Если ситуация не выправится, предупреждает коллектив Илон Маск, компания имеет все шансы столкнуться с банкротством.
«Нам нужны силы, чтобы оправиться от того, что, откровенно говоря, стало катастрофой», — написал подчиненным Маск. Он собирался брать выходной на День благодарения, 25 ноября, но отменил праздничные планы, осознав масштаб проблемы. Серьезность ситуации стала ясна лишь недавно, и Маску пришлось уволить обоих вице-президентов SpaceX: Уилла Хелтсли и Ли Розена. Они отвечали за силовые установки, покинули компанию в середине ноября.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: SpaceX   mask   банкротство   двигатель   письмо   ракета   раптор   сотрудники   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
30
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
RomaXz Час назад
Маск известен тем, как наживается, расшатывая цены акций своими заявлениями.
Уверен, тут то же самое. Сейчас акции просядут, он и его близкие в них уложатся, а потом снова скажут что то, что цену поднимет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
66k
Максим 14 минут назад
не несите чуши..Вы его капитализацию видели??!?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Divergent?!? 14 минут назад
Этот комментарий не имеет никакой политики или разоблачения теории заговора. Для тех, кто немного или много знает про СпейсЭкс. Я не имею никакой привязки ни к одной компании Маска, просто слежу за развитием событий, потому что такого никогда еще в мире не было.

Довольно хороший перевод выдержек из статьи опять же довольно популярного ресурса. У СпейсЭкс проблема двигателей всплыла относительно недавно. А именно, когда первые двигатели с переменным вектором тяги не только показали свою мощность, но и подняли в небо несколько прототипов кораблей.
Одновременно с этим "фабрика" Бока Чика в Техасе научилась варить корпуса до приемлемого уровня качества.
По твиттам Маска один двигатель стоит всего миллион долларов.
Но тут два момента. Во-первых, Раптор-1 был значительно видоизменен до Раптора-2, который должен появиться на первой ступени либо для первого пробного пуска, либо на последующих.
Второе: после показа Раптора-2 Илон сказал, что следующий двигатель вообще будет настолько изменен, что не будет смысла оставлять имя Раптор. Я не знаю, что это может значить, если Раптор-2 имеет и так феноменальные характеристики для своего типа.

Последнее. Не назову это "третьим". Маск и все его бизнесы занимаются вертикальной интеграцией. Это звучит непросто, но по сути: Тесла может разрабатывать литиевый карьер и самостоятельно делать свои батареи (со временем), если Панасоник и другие не справляются со спросом на них. Они разработали свою микросхему для Теслы, отказавшись от Нвидиа
По такому же принципу они расширяют НИ центр в Калифорнии и производство двигателей в МакГрэгоре, Техас. Как они расширяются? Под какие двигатели они будут заточены? Это вопрос, который будоражит обозревателей уже почти полгода.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Слава Андреев 38 минут назад
Пирамида Ммм и безумный Макс. Скоро это все закончится. Пузырь лопнет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
parallax 43 минуты назад
Ход конём. Хочет спекульнуть на бирже ценных бумаг, или клянчит денег из бюджета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
doker 45 минут назад
Зато у нас хорошо - завалил дело, ушёл и "взятки - гладки". Ничего не потерял.
Я о нашем "новаторе"...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
net 47 минут назад
Сравнение капитализации и выручки автопроизводителей.
Все проекты Маска постепенно придут к неминуемуму краху. Как только люди перестанут "инвестировать" в понты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
918
Гремлин 2 часа назад
Думаю, что в результате спектакля просто получит грант или беспроцентный кредит от государства. Не верю, что дадут ему просто так "утонуть".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
523
Снежный Барс 2 часа назад
Маск нужен: он создаёт конкуренцию на рынке тем самым толкая прогресс вперед
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Растрелли В.В. 2 часа назад
Илон МММаск
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
443
Chaim Kushnir Растрелли В.В. Час назад
нельзя тут так... здесь маскодрочеры ))))) При них о Маске как о покойнике - или хорошо, или...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
иванов дмитрий 2 часа назад
может быть проблемы и банкротство , а может быть - заявлением уронить акции , что бы их купить подешевле
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Ковалев 2 часа назад
Под шумок Рогозин попробует толкнуть партию Р-180
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Ну все идёт к своему логичному завершению. Большие деньги делают либо на становлении чего-то, либо на развале. Здесь мы видим оба процесса, хлопаю 2 руками кто поворачивает эту аферу. Так сказать перераспределение денежных потоков наивных инвесторов/акционеров, в нужные руки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото) Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото) "Вероятно, умрет куча людей": Маск заявил о том, что колонизация Марса не обойдется без жертв "Вероятно, умрет куча людей": Маск заявил о том, что колонизация Марса не обойдется без жертв Земля в иллюминаторе: экипаж миссии Inspiration4 поделился снимками из космоса Земля в иллюминаторе: экипаж миссии Inspiration4 поделился снимками из космоса Ещё один полёт корабля Маска закончился полным фиаско Ещё один полёт корабля Маска закончился полным фиаско Об ответе Кинчева на приглашение врачей в свете начала охоты на антиваксеров Об ответе Кинчева на приглашение врачей в свете начала охоты на антиваксеров «Циркон» как высшая мера убеждения: британцы уже прониклись толерантностью «Циркон» как высшая мера убеждения: британцы уже прониклись толерантностью
Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8074



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночном клубе Куйбышева местные жители и приезжие устроили массовое побоище
1
245
В ночном клубе Куйбышева местные жители и приезжие устроили массовое побоище
Деревня
7
136
Деревня
Набирающие популярность в сообществах
Программа «Поле чудес» сменит название. Изменится также и формат передачи
0
10
Программа «Поле чудес» сменит название. Изменится также и формат передачи
ФИФА закрывает путь Роналду и Левандовскому на поле
0
10
ФИФА закрывает путь Роналду и Левандовскому на поле
Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото)
Находчивый гинеколог годами лечил своих пациенток фирменным методом (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошие имена
0
0

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#кино#факты#аварии#еда#подборка#СССР#фильмы#авто аварии
#фото#ватермарк#Россия#интересное#автомобили#люди#Рецепт#падение#спорт#фотомир
#интересно#животные#история#картинки#дтп#как приготовить#вкусно#автомир#приколы#Ynews

На что жалуетесь?

Вернуться