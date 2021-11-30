Хищный оскал Раптора: опасения о возможности банкротства SpaceX озвучил глава компании

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И ты, Маск?!! Проблемы с двигателями могут стать роковыми для «непотопляемой» космической империи.
26 ноября основатель космической компании SpaceX обратился с письмом к своим сотрудникам. В документе он предупредил о вероятности банкротства из-за проблем с ракетными двигателями Raptor, предназначенными для ракеты Starship.
Название двигателя переводится как «Хищник». Как оказалось, для осуществления орбитальных запусков, что были намечены на следующий год, требуется серьезно нарастить объемы производства этих движков. Но именно выпуск Рапторов сейчас под серьезной угрозой. Если ситуация не выправится, предупреждает коллектив Илон Маск, компания имеет все шансы столкнуться с банкротством.
Название двигателя переводится как «Хищник». Как оказалось, для осуществления орбитальных запусков, что были намечены на следующий год, требуется серьезно нарастить объемы производства этих движков. Но именно выпуск Рапторов сейчас под серьезной угрозой. Если ситуация не выправится, предупреждает коллектив Илон Маск, компания имеет все шансы столкнуться с банкротством.
«Нам нужны силы, чтобы оправиться от того, что, откровенно говоря, стало катастрофой», — написал подчиненным Маск. Он собирался брать выходной на День благодарения, 25 ноября, но отменил праздничные планы, осознав масштаб проблемы. Серьезность ситуации стала ясна лишь недавно, и Маску пришлось уволить обоих вице-президентов SpaceX: Уилла Хелтсли и Ли Розена. Они отвечали за силовые установки, покинули компанию в середине ноября.
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Уверен, тут то же самое. Сейчас акции просядут, он и его близкие в них уложатся, а потом снова скажут что то, что цену поднимет.
Довольно хороший перевод выдержек из статьи опять же довольно популярного ресурса. У СпейсЭкс проблема двигателей всплыла относительно недавно. А именно, когда первые двигатели с переменным вектором тяги не только показали свою мощность, но и подняли в небо несколько прототипов кораблей.
Одновременно с этим "фабрика" Бока Чика в Техасе научилась варить корпуса до приемлемого уровня качества.
По твиттам Маска один двигатель стоит всего миллион долларов.
Но тут два момента. Во-первых, Раптор-1 был значительно видоизменен до Раптора-2, который должен появиться на первой ступени либо для первого пробного пуска, либо на последующих.
Второе: после показа Раптора-2 Илон сказал, что следующий двигатель вообще будет настолько изменен, что не будет смысла оставлять имя Раптор. Я не знаю, что это может значить, если Раптор-2 имеет и так феноменальные характеристики для своего типа.
Последнее. Не назову это "третьим". Маск и все его бизнесы занимаются вертикальной интеграцией. Это звучит непросто, но по сути: Тесла может разрабатывать литиевый карьер и самостоятельно делать свои батареи (со временем), если Панасоник и другие не справляются со спросом на них. Они разработали свою микросхему для Теслы, отказавшись от Нвидиа
По такому же принципу они расширяют НИ центр в Калифорнии и производство двигателей в МакГрэгоре, Техас. Как они расширяются? Под какие двигатели они будут заточены? Это вопрос, который будоражит обозревателей уже почти полгода.
И качество отделки салона.
У Теслы не самого высшего качества. За такие деньги.
Я о нашем "новаторе"...
Все проекты Маска постепенно придут к неминуемуму краху. Как только люди перестанут "инвестировать" в понты.
Не пойму за что Мавродьку посадили. Он придумал стричь бабло на ровном месте ещё до того как это стало мэйнстримом.