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Tesla представила детский электроквадроцикл

Tesla представила детский электроквадроцикл (11 фото + 1 видео)

Автор:
06 декабря 2021 08:30
Сообщество : Автомир
Метки: Cyberquad   Tesla   Для детей   интересно   квадроцикл   новинка   электрический квадроцикл   электромобиль   
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Tesla выпустила в продажу детский электрический квадроцикл Cyberquad по цене $1900. Четырехколесный квадроцикл с грузоподъемностью до 70 килограммов может развивать скорость до 15 км/ч и может проехать более 20 километров на одной зарядке. Пока он будет доступен только в США, поставки должны начаться в ближайшие две-четыре недели.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Cyberquad   Tesla   Для детей   интересно   квадроцикл   новинка   электрический квадроцикл   электромобиль   
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