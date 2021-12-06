Tesla представила детский электроквадроцикл

Генеральный директор Tesla Илон Маск, продвигая свисток на своей странице в Твиттере, призвал своих поклонников "посвистеть на Tesla". Его комментарии могут быть отсылкой к бывшему сотруднику Tesla, который подает на компанию в суд за «постоянные сексуальные домогательства».

Это не первый раз, когда Tesla продает причудливые товары - в прошлом году она выпустила ограниченным тиражом доски для серфинга из углеродного волокна за $1500 долларов и шорты с надписью S3XY за $69.