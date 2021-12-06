Tesla представила детский электроквадроцикл

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Tesla выпустила в продажу детский электрический квадроцикл Cyberquad по цене $1900. Четырехколесный квадроцикл с грузоподъемностью до 70 килограммов может развивать скорость до 15 км/ч и может проехать более 20 километров на одной зарядке. Пока он будет доступен только в США, поставки должны начаться в ближайшие две-четыре недели.
Tesla выпустила детский квадроцикл Cyberquad, который предлагает приобретать за $1900. Полностью электрический автомобиль имеет стальную раму, мягкое сиденье и регулируемую подвеску с задним дисковым тормозом и светодиодными световыми полосами. Cyberquad, работающий от литий-ионной батареи, проезжает без подзарядки около 22 километров и развивает максимальную скорость в 15 км/ч.
В описании продукта говорится, что он подходит для детей старше восьми лет с весом не более 80 кг.
В описании продукта говорится, что он подходит для детей старше восьми лет с весом не более 80 кг.
Электрический Cyberquad включает в себя съемный аккумулятор, который можно подключить к домашней розетке. Компания заявляет, что для полной зарядки аккумулятора требуется около пяти часов.
Также изделию потребуется кое-какая дополнительная сборка: в руководстве по эксплуатации Tesla указано 18 деталей, которые покупатели должны будут прикрепить к изделию самостоятельно.
Cyberquad будет доступен только в США, его доставка заказчикам начнется в ближайшие две-четыре недели.
Tesla специально предупреждает клиентов, что не гарантирует доставку квадроцикла до праздников.
В то время, как многие пытаются разместить свой заказ на Cyberquad, более миллиона человек, сделавших предварительный заказ на Cybertruck, анонсированный Tesla электропикап, все еще ждут возможности получить свой автомобиль. Tesla - один из многих производителей электромобилей, который столкнулся с дефицитом запчастей, что вынудило его замедлить производство нескольких своих автомобилей, включая футуристический полностью электрический Cybertruck. По словам Маска, производство Cybretruck запланировано на 2022 год.
Маск представил Cybertruck в ноябре 2019 года, правда, презентация в режиме прямого эфира завершилась некоторым конфузом.
Главный дизайнер Tesla Франц фон Хольсхаузен попытался доказать, что стекло машины небьющееся, бросив в него тяжелый металлический шар с близкого расстояния. Стекло, разумеется, тут же разбилось. "Черт возьми", - побормотал в этот момент Илон Маск - и его ругань тут же стала достоянием общественности.
Cybertruck - полноприводный автомобиль с двумя двигателями, его стартовая цена - $49 900. Маск при этом заявил, что модель начального уровня будет иметь стартовую цену в $39 900 и сможет проехать от 400 до 600 километров без подзарядки, а вариант делюкс сможет проехать вдвое большее расстояние и будет продаваться за $69 900.
Вместе с Cybertruck компания представила еще одно транспортное средство - прототип своего взрослого квадроцикла Cyberquad. Четырехколесный квадроцикл въехал в заднюю часть Cybertruck, чтобы продемонстрировать грузоподъемность электропикапа. Эти два транспортных средства были спроектированы для парного использования: квадроцикл заряжается при подключении пикапа к розеткам.
Производство полноразмерной версии квадроцикла также было отложено и должно начаться где-то в следующем году.
На днях Tesla выпустила киберсвисток за $50 долларов, который был быстро распродан за считанные часы. Новый аксессуар представляет собой просто небольшой свисток в форме пикапа Cybertruck.
Производство полноразмерной версии квадроцикла также было отложено и должно начаться где-то в следующем году.
На днях Tesla выпустила киберсвисток за $50 долларов, который был быстро распродан за считанные часы. Новый аксессуар представляет собой просто небольшой свисток в форме пикапа Cybertruck.
Генеральный директор Tesla Илон Маск, продвигая свисток на своей странице в Твиттере, призвал своих поклонников "посвистеть на Tesla". Его комментарии могут быть отсылкой к бывшему сотруднику Tesla, который подает на компанию в суд за «постоянные сексуальные домогательства».
Это не первый раз, когда Tesla продает причудливые товары - в прошлом году она выпустила ограниченным тиражом доски для серфинга из углеродного волокна за $1500 долларов и шорты с надписью S3XY за $69.
Это не первый раз, когда Tesla продает причудливые товары - в прошлом году она выпустила ограниченным тиражом доски для серфинга из углеродного волокна за $1500 долларов и шорты с надписью S3XY за $69.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Cyberquad Tesla Для детей интересно квадроцикл новинка электрический квадроцикл электромобиль
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