22 человека, которым точно есть чем гордиться

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Каждый из нас может измениться к лучшему, взять себя в руки и добиться поставленной цели, и ребята из этой подборки тому доказательство. Главное – никогда не сдаваться!
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2. "3 года назад я чуть не оказалась на улице. Теперь я гордая мать-одиночка с потрясающей работой и домом"
3. "Моя 90-летняя соседка не выгуливала собаку, я предложил делать это за нее. Горжусь Бадди за то, как он похудел!"
4. "Вчера впервые пробежал 5-километровый забег. Я занял 22 место из 300+. Меня стошнило на финише. Я еще никогда так себя не пересиливал и очень горжусь собой.
6. "Моя дочь выиграла медаль на Специальной Олимпиаде. А когда-то врачи говорили нам, что она умрет еще в младенчестве"
7. "Невероятный путь, который прошла моя жена к снижению веса. Словами невозможно описать, как я горжусь ею".
10. "4 года назад я была бездомной, одинокой и безработной. На прошлых выходных мы с мужем въехали в наш первый дом"
12. "На фото слева мне 13, я был бездомным. Теперь я отец и только что отпраздновал 20 лет брака. Жизнь может измениться к лучшему"
13. "Снова приехала на Стоун-маунтин спустя 2 года и не могла не сфотографироваться в том же месте/позе, но теперь я вешу на 45 килограмм меньше".
14. "Меня выселили из дома, мне изменили, я завалила учебу и потеряла работу. После всего этого мы с сыном отправились в дорожное путешествие и чувствовали себя счастливыми и свободными"
16. "Год назад я была одинока, у меня были проблемы с психическим здоровьем. Теперь я счастлива в браке и воспитываю щенка"
17. "Слева: никакой уверенности в себе, плохие зубы и кредитная история. Справа: я веду здоровый образ жизни, у меня отличная кредитная история и нормальная улыбка"
18. "Фото слева было сделано ровно 3 года назад, я тогда весил примерно 270 килограмм. Сейчас я вешу 104".
20. "2 года назад меня бросила девушка, и я чуть не оказался на улице. Сегодня я благодарен за все то немногое, что у меня есть"
21. "Я оставила нездоровые отношения и работу, которую ненавидела, и села в самолет до Непала. Год спустя я в Новой Зеландии и счастлива"
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Если бы так много не жрали, нечем было бы гордиться?
Фу!