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22 человека, которым точно есть чем гордиться

22 человека, которым точно есть чем гордиться (23 фото)

Автор:
02 ноября 2021 08:00
Сообщество : Жизнь
Метки: вдохновение   до и после   перемены   позитив   работа над собой   
217
23

Каждый из нас может измениться к лучшему, взять себя в руки и добиться поставленной цели, и ребята из этой подборки тому доказательство. Главное – никогда не сдаваться!

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Метки: вдохновение   до и после   перемены   позитив   работа над собой   
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Барон Мюнхгаузен. Час назад
В основном сборник толстяков...
Если бы так много не жрали, нечем было бы гордиться?
Фу!
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Porky Pig

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