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Коллекция исторических фактов, которые звучат по-настоящему абсурдно

Коллекция исторических фактов, которые звучат по-настоящему абсурдно (19 фото)

Автор:
29 декабря 2021 14:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   в копилку знаний   и такое бывает   нелепо вышло   ну и ну   факты   хроника абсурда   
2617
19
На форуме Reddit кто-то предложил вспомнить исторические факты, которые настолько неожиданны и абсурдны, что выглядели бы странно даже в контексте художественного повествования или фильма. И люди начали присылать один факт за другим. Оказалось, что история полна нелепых случайностей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   в копилку знаний   и такое бывает   нелепо вышло   ну и ну   факты   хроника абсурда   
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7k
Ф Ив 2 часа назад
Джозеф Листер (лорд Листер) (англ. Joseph Lister; 5 апреля 1827 10 февраля 1912) крупнейший английский хирург и учёный, создатель хирургической антисептики.
В 1867 г. Дж. Листер сначала в лекции, прочитанной в Дублине, а затем в статьях, опубликованных в журнале «Lancet», привел убедительные доказательства того, что раневая инфекция вызывается живым заразительным началом, внесенным в рану извне.
Дж. Листер разработал новые методы оперативной техники: усовершенствовал резекцию лучезапястного сустава при туберкулезе, ввел в качестве материала для швов антисептический рассасывающийся кетгут и др.
Ему принадлежат также работы по анатомии, гистологии и микробиологии, первое описание мышц радужной оболочки глаза (1852), расширяющих и суживающих зрачок, открытие bacterium lactis возбудителя
Источник: Большая медицинская энциклопедия.
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47k
zloykoyot 6 минут назад
Опять набор непроверенной туфты.
п.8. По поводу Сталина в Вене. После побега из томской ссылки, с поздней осени 1912 и до весны 1913 года, работая в Петербурге, был одним из главных сотрудников в первой массовой большевистской газете «Правда».
В марте 1913 года Сталин был в очередной раз арестован, заключён в тюрьму и по этапу выслан в Туруханский край Енисейской губернии, где пробыл до конца осени 1916 года
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5k
au3 9 минут назад
"Затем этот самый ребенок, которого некая сила так старалась убить, но все же потерпела неудачу, вырос и изобрел саксофон."

Так саксофон от бога или от лукавого?
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