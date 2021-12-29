Коллекция исторических фактов, которые звучат по-настоящему абсурдно

Как проходил марафон на Олимпийских играх 1904 года в Сент-Луисе.



Бегун, финишировавший первым, всех обманул - он большую часть марафона проехал на машине, а затем красиво подбежал к финишу (позже это вскрылось). Бегун, который пришел вторым, был так накачан бренди и крысиным ядом (который ему давали в качестве допинга), что не мог сам перейти финишную черту и его тренеры подняли его и просто перенесли. Когда обман Первого Парня был раскрыт, золото получил Парень с Крысиным Ядом.



Третий финалист ничем особенно не запомнился, даже странно. Четвертым был кубинский почтальон, который собрал средства для участия в Олимпийских играх, беспрестанно бегая по своей стране. Он приехал в Новый Орлеан и сразу просадил все деньги в казино. В забеге он участвовал в классических туфлях и длинных брюках, для удобства отрезанных по колено. И, кстати, наверняка почтальон этот занял бы первое место, если бы не решил часок вздремнуть на обочине трассы (после того, как съел гнилые яблоки, которые нашел там же).



На 9-м и 12-м местах оказались бегуны из Южной Африки. Они бежали босиком. На самом деле их на Олимпиаду никто не присылал, это были студенты, который случайно оказались в городе, сочли мероприятие забавными и решили поучаствовать. 9-го примерно километр преследовали разъяренные псы, поэтому он оторвался от своего приятеля и ускорился.



Половина участников марафонского забега раньше никогда не делала ничего подобного. Несколько человек умерли. За все время пробега в Сент-Луисе была организована только одна остановка для того, чтобы попить воды.



Ну и вишенка на торте: российская делегация прибыла на эти Игры с опозданием на неделю, потому что все еще использовала юлианский календарь.