Коллекция исторических фактов, которые звучат по-настоящему абсурдно

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На форуме Reddit кто-то предложил вспомнить исторические факты, которые настолько неожиданны и абсурдны, что выглядели бы странно даже в контексте художественного повествования или фильма. И люди начали присылать один факт за другим. Оказалось, что история полна нелепых случайностей.
1.
В 1939 году в США какие-то американские нацисты повесили вывеску на магазине "Евреям вход воспрещен". Мимо проходил еврей - невысокого роста (163 см), с виду совершенно безобидный - и сорвал вывеску. Нацисты решили его избить... и узнали, что это Джозеф Гринштейн, известный под именем Могучий Атом, - один из самых выдающихся американских силачей. Короче говоря, это человек, который голыми руками сгибает подковы и вбивает гвозди в металлические листы ладонью. Излишне говорить, что после встречи с ним нацисты оказались в весьма плачевном состоянии.
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2.
С Адольфом, одним из одиннадцати детей Чарльза и Марии Сакс, в детстве постоянно происходили несчастные случаи. Непонятно, как он вообще дожил до взрослого возраста. В три года он упал с третьего этажа на каменный пол внизу, ударившись головой. Случайно выпил чашку уксуса. Проглотил большую швейную иглу. Получил ожоги и травмы в мастерской своего отца, когда там взорвалась бочка с порохом. Упал на раскаленную чугунную сковороду и обжег себе бок. Спал в комнате, где сушилась лакированная мебель, но чудом избежал отравления и удушья. Шел по улице и ему на голову свалился кусок черепицы. Упал в реку и чуть не утонул.
Затем этот самый ребенок, которого некая сила так старалась убить, но все же потерпела неудачу, вырос и изобрел саксофон.
Затем этот самый ребенок, которого некая сила так старалась убить, но все же потерпела неудачу, вырос и изобрел саксофон.
3.
Как проходил марафон на Олимпийских играх 1904 года в Сент-Луисе.
Бегун, финишировавший первым, всех обманул - он большую часть марафона проехал на машине, а затем красиво подбежал к финишу (позже это вскрылось). Бегун, который пришел вторым, был так накачан бренди и крысиным ядом (который ему давали в качестве допинга), что не мог сам перейти финишную черту и его тренеры подняли его и просто перенесли. Когда обман Первого Парня был раскрыт, золото получил Парень с Крысиным Ядом.
Третий финалист ничем особенно не запомнился, даже странно. Четвертым был кубинский почтальон, который собрал средства для участия в Олимпийских играх, беспрестанно бегая по своей стране. Он приехал в Новый Орлеан и сразу просадил все деньги в казино. В забеге он участвовал в классических туфлях и длинных брюках, для удобства отрезанных по колено. И, кстати, наверняка почтальон этот занял бы первое место, если бы не решил часок вздремнуть на обочине трассы (после того, как съел гнилые яблоки, которые нашел там же).
На 9-м и 12-м местах оказались бегуны из Южной Африки. Они бежали босиком. На самом деле их на Олимпиаду никто не присылал, это были студенты, который случайно оказались в городе, сочли мероприятие забавными и решили поучаствовать. 9-го примерно километр преследовали разъяренные псы, поэтому он оторвался от своего приятеля и ускорился.
Половина участников марафонского забега раньше никогда не делала ничего подобного. Несколько человек умерли. За все время пробега в Сент-Луисе была организована только одна остановка для того, чтобы попить воды.
Ну и вишенка на торте: российская делегация прибыла на эти Игры с опозданием на неделю, потому что все еще использовала юлианский календарь.
Бегун, финишировавший первым, всех обманул - он большую часть марафона проехал на машине, а затем красиво подбежал к финишу (позже это вскрылось). Бегун, который пришел вторым, был так накачан бренди и крысиным ядом (который ему давали в качестве допинга), что не мог сам перейти финишную черту и его тренеры подняли его и просто перенесли. Когда обман Первого Парня был раскрыт, золото получил Парень с Крысиным Ядом.
Третий финалист ничем особенно не запомнился, даже странно. Четвертым был кубинский почтальон, который собрал средства для участия в Олимпийских играх, беспрестанно бегая по своей стране. Он приехал в Новый Орлеан и сразу просадил все деньги в казино. В забеге он участвовал в классических туфлях и длинных брюках, для удобства отрезанных по колено. И, кстати, наверняка почтальон этот занял бы первое место, если бы не решил часок вздремнуть на обочине трассы (после того, как съел гнилые яблоки, которые нашел там же).
На 9-м и 12-м местах оказались бегуны из Южной Африки. Они бежали босиком. На самом деле их на Олимпиаду никто не присылал, это были студенты, который случайно оказались в городе, сочли мероприятие забавными и решили поучаствовать. 9-го примерно километр преследовали разъяренные псы, поэтому он оторвался от своего приятеля и ускорился.
Половина участников марафонского забега раньше никогда не делала ничего подобного. Несколько человек умерли. За все время пробега в Сент-Луисе была организована только одна остановка для того, чтобы попить воды.
Ну и вишенка на торте: российская делегация прибыла на эти Игры с опозданием на неделю, потому что все еще использовала юлианский календарь.
4.
Ночью в дом премьер-министра Канады с ножом врывается какой-то парень. Он хочет убить премьер-министра. Жена слышит, как кто-то идет по лестнице, пытается разбудить мужа. Он отвечает ей - да ерунда, показалось, ложись спать. Она встает и идет проверить дом - и видит убийцу с ножом. Она хватает инуитскую статуэтку гагары и со всей силы колошматит ею преступника по голове. Тут уже и премьер просыпается и бежит помогать жене. Просто представьте - это два пожилых 60-летних человека, и они выбивают дерьмо из какого-то молодого парня, которому лет двадцать.
Позже было подтверждено, что у этого парня серьезные проблемы с психикой. Менее чем через 5 лет его успешно вылечили от шизофрении, выпустили из лечебного учреждения и принесли официальные извинения паре.
Позже было подтверждено, что у этого парня серьезные проблемы с психикой. Менее чем через 5 лет его успешно вылечили от шизофрении, выпустили из лечебного учреждения и принесли официальные извинения паре.
5.
Однажды Римская империя объявила войну Нептуну, богу морей и океанов. Дело было во времена правления Калигулы. Он собрал войско, привел его к берегу моря и приказал метать в воду копья и стрелы.
6.
В 1912 году на Теодора Рузвельта было совершено покушение. Сразу после выстрела Рузвельт улыбнулся и сказал, что он в порядке. А затем продолжил 90-минутную речь - и только после этого отправился в больницу. Выяснилось, что пуля застряла в грудной мышце, не задев жизненно важных органов. Ее задержали стальной футляр для очков и 50-страничная копия речи в нагрудном кармане.
7.
Вы слышали когда-нибудь о битве клоунов с пожарными, которая произошла в 1855 году в Торонто?
Дело было так. Местные пожарные и несколько клоунов из гастролирующего цирка поссорились в публичном доме и устроили драку. Клоуны победили. Пожарные решили отомстить, и напали на циркачей чуть позже, уже у цирка. На этот раз победили пожарные, которые к тому же привели с собой подмогу из числа горожан. И битва была поистине кровопролитной. Поскольку полиция самоустранилась и никак не решала возникшую проблему, городские власти в итоге уволили всю полицию - целиком - и набрали новую.
Дело было так. Местные пожарные и несколько клоунов из гастролирующего цирка поссорились в публичном доме и устроили драку. Клоуны победили. Пожарные решили отомстить, и напали на циркачей чуть позже, уже у цирка. На этот раз победили пожарные, которые к тому же привели с собой подмогу из числа горожан. И битва была поистине кровопролитной. Поскольку полиция самоустранилась и никак не решала возникшую проблему, городские власти в итоге уволили всю полицию - целиком - и набрали новую.
8.
Гитлер, Тито, Сталин, Троцкий и Фрейд жили в одном районе Вены в 1913 году. Идеальный сюжет для ситкома.
9.
Последнее известное убийство из лука в бою произошло во время битвы при Дюнкерке в 1940 году. Джек Черчилль отправил стрелу в грудь немецкого солдата. Джек также носил с собой волынки и шотландский полуторный меч.
10.
Битва при Карансебеше 17 сентября 1788 года.
Австрийская армия, ожидавшая прибытия турецких войск, была фактически рассеяна после того, как несколько напившихся солдат устроили драку, к которой присоединилась вскоре и вся остальная часть армии. Потери возросли из-за ложных сообщений о прибытии турок, что привело к массовому паническому бегству австрийской армии с поля боя.
Турецкие войска прибыли на поле боя спустя два дня, обнаружив там убитых, раненных и огромное количество припасов. Они так и не поняли, что произошло с австрийскими частями, но после обнаружения позиций австрийцев быстро добрались до Карансебеша и легко взяли его.
Австрийская армия, ожидавшая прибытия турецких войск, была фактически рассеяна после того, как несколько напившихся солдат устроили драку, к которой присоединилась вскоре и вся остальная часть армии. Потери возросли из-за ложных сообщений о прибытии турок, что привело к массовому паническому бегству австрийской армии с поля боя.
Турецкие войска прибыли на поле боя спустя два дня, обнаружив там убитых, раненных и огромное количество припасов. Они так и не поняли, что произошло с австрийскими частями, но после обнаружения позиций австрийцев быстро добрались до Карансебеша и легко взяли его.
11.
Однажды на Наполеона напали кролики. История гласит, что в честь Тильзитского договора была организована охота на кроликов и для этой цели собрали чуть ли не несколько тысяч ушастых зверьков (а может быть, их было несколько сотен, данные разнятся). В общем, в день охоты кроликов посадили в клетки по периметру территории, где планировалось охотиться. По сигналу их выпустили из клеток, но кролики, вместо того чтобы испугаться, побежали прямо на охотников. Сначала это показалось забавным, но потом людям пришлось спасаться бегством. Наполеон бежал от кроликов в карете.
12.
Британская секретная служба создала диверсионное устройство, состоящее из дохлой крысы со взрывчаткой в заднице. Смысл такой: немцы видят дохлую крысу, подбирают ее лопатой и бросают в печь. Взрывчатка воспламеняется и в здании происходит взрыв. Нацистам пришлось бы вызывать саперов каждый раз при виде дохлой крысы.
13.
Испанские конкистадоры нашли платину во время поиска золота и выбросили ее в море, поскольку считали, что платина уступает серебру.
14.
Во время Второй мировой войны в польской армии служил медвежонок Войтек. Он помогал своим однополчанам, поднося им тяжелые боеприпасы и экономя драгоценное время. Медведь был завербован в солдаты, когда его подразделение было вынуждено подняться на борт английского корабля, на котором не допускались животные. Возмущенные поляки быстренько произвели его в солдаты. Войтек пережил войну и умер от старости в Эдинбургском зоопарке в 1963 году.
15.
Операция "Акустическая кошечка". В 60-е годы ЦРУ потратило месяцы и десятки миллионов долларов на эксперимент: кошке вживили специальное устройство, а затем долго обучали сидеть рядом с людьми неподвижно. Предполагалось, что так ЦРУ сможет подслушивать личные разговоры иностранных дипломатов и других официальных лиц. В общем, наступил первый день официального пробного запуска проекта - кошку выпустили, она вышла на улицу и ее тут же сбило такси.
16.
Во время осады Теночтитлана в 1521 году Кортес построил требушет, чтобы сэкономить на порохе. Однако первый выпущенный снаряд поднялся в воздух и сразу упал вниз, полностью уничтожив орудие. Это одно из последних зарегистрированных военных применений требушета.
17.
Хирург Джозеф Листер в 1851 году провел операцию, в результате которой показатель смертности составил 300%. Он ампутировал ногу пациента. В процессе случайно отрезал пальцы одному из своих ассистентов. И ассистент, и пациент позже умерли от гангрены. А один из зрителей в хирургическом театре умер от испуга.
18.
Древнегреческий законодатель Драконт был автором суровых законов, известных как "драконовские". Он был уважаемым членом общества. Его так любили, что он умер на праздновании в его часть, когда граждане Греции забросали его своими шляпами и накидками - это было выражение любви и уважения. Однако толпа набросала столько шляп, что Драконт задохнулся под ними и умер. Скорее всего, это фольклор, но звучит красиво и по-настоящему абсурдно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Исторические факты в копилку знаний и такое бывает нелепо вышло ну и ну факты хроника абсурда
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В 1867 г. Дж. Листер сначала в лекции, прочитанной в Дублине, а затем в статьях, опубликованных в журнале «Lancet», привел убедительные доказательства того, что раневая инфекция вызывается живым заразительным началом, внесенным в рану извне.
Дж. Листер разработал новые методы оперативной техники: усовершенствовал резекцию лучезапястного сустава при туберкулезе, ввел в качестве материала для швов антисептический рассасывающийся кетгут и др.
Ему принадлежат также работы по анатомии, гистологии и микробиологии, первое описание мышц радужной оболочки глаза (1852), расширяющих и суживающих зрачок, открытие bacterium lactis возбудителя
Источник: Большая медицинская энциклопедия.
п.8. По поводу Сталина в Вене. После побега из томской ссылки, с поздней осени 1912 и до весны 1913 года, работая в Петербурге, был одним из главных сотрудников в первой массовой большевистской газете «Правда».
В марте 1913 года Сталин был в очередной раз арестован, заключён в тюрьму и по этапу выслан в Туруханский край Енисейской губернии, где пробыл до конца осени 1916 года
Так саксофон от бога или от лукавого?