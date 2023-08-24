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20 невероятных случаев из медицинской практики

20 невероятных случаев из медицинской практики

Автор:
24 августа 2023 14:58
Сообщество : Факты
Метки: Случаи   и такое бывает   коллекция редкостей   медицина   медицинские   медицинское   медицинское чудо   ну и ну   факты   
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В наше время медицина шагнула далеко вперёд и умеет делать такие вещи, о которых раньше можно было лишь мечтать. Сабреддит r/medizzy рассказывает о различных «чудесах медицины», а также о самых интересных, необычных и поразительных случаях из медицинской практики, которые могут удивить даже специалистов.

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В возрасте 13 лет Джеймс перенес операцию, во время которой потребовалось переливание 13 литров крови. Когда ему исполнилось 18 лет, он стал донором. Оказалось, что его кровь содержит редкий антиген, который помогает при резус-несовместимости. Джеймс Харрисон за свою жизнь сдал кровь 1000 раз и спас 2 миллиона жизней.


На самом деле они называются сухожильными хордами и представляют собой сухожильную соединительную ткань, которая находится в трехстворчатом и митральном клапанах сердца.


Это изображение бариевой клизмы с двойным контрастированием.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Случаи   и такое бывает   коллекция редкостей   медицина   медицинские   медицинское   медицинское чудо   ну и ну   факты   
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3  комментария
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А.Берестенко 45 минут назад
Брррррр!!!
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Arts Sitnikov 22 минуты назад
Да ну нах под конец рабочего дня такое постить!!
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