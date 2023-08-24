20 невероятных случаев из медицинской практики

В наше время медицина шагнула далеко вперёд и умеет делать такие вещи, о которых раньше можно было лишь мечтать. Сабреддит r/medizzy рассказывает о различных «чудесах медицины», а также о самых интересных, необычных и поразительных случаях из медицинской практики, которые могут удивить даже специалистов.