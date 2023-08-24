20 невероятных случаев из медицинской практики

В наше время медицина шагнула далеко вперёд и умеет делать такие вещи, о которых раньше можно было лишь мечтать. Сабреддит r/medizzy рассказывает о различных «чудесах медицины», а также о самых интересных, необычных и поразительных случаях из медицинской практики, которые могут удивить даже специалистов.
В возрасте 13 лет Джеймс перенес операцию, во время которой потребовалось переливание 13 литров крови. Когда ему исполнилось 18 лет, он стал донором. Оказалось, что его кровь содержит редкий антиген, который помогает при резус-несовместимости. Джеймс Харрисон за свою жизнь сдал кровь 1000 раз и спас 2 миллиона жизней.
6. Гинеколог Жак Донне во время гистерэктомии запечатлел человеческую яйцеклетку, выходящую из яичника
На самом деле они называются сухожильными хордами и представляют собой сухожильную соединительную ткань, которая находится в трехстворчатом и митральном клапанах сердца.
Это изображение бариевой клизмы с двойным контрастированием.
14. Мужчина с 3-дюймовым гвоздем в черепе (7,5 см) через два дня попал в больницу… но не помнит, как он туда попал!
16. К счастью, это не черепно-лицевая травма, а искажение снимка, вызванное движением пациента во время компьютерной томографии из-за панической атаки в результате клаустрофобии
18. Белые десны. Ожог десен в результате использования пероксидных средств для отбеливания зубов без герметизации/защиты
Источник: — переведено специально для fishki.net
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