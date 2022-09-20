30 суровых фактов, которые пугают больше, чем фильмы ужасов

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Одно дело — быть любителем хорроров и получать адреналин от их просмотра. И совсем другое — столкнуться с чем-то жутким в реальности. Вот несколько фактов о нашем мире, от которых просто мороз по коже!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Исторические факты голая правда и такое бывает реальность страшные факты стремно суровая действительность факты
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Жертву обмазывали мёдом, но кроме того заставляли есть мёд и пить молоко, что вызывает диарею.
А вот последствия диареи + мёд привлекали самых разных насекомых.
Короче, жесть.
Посмотри где у курицы мозг, чтоб глупых вопросов не задавал.