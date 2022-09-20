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30 суровых фактов, которые пугают больше, чем фильмы ужасов

30 суровых фактов, которые пугают больше, чем фильмы ужасов

Автор:
20 сентября 2022 16:07
Сообщество : Факты
Метки: Исторические факты   голая правда   и такое бывает   реальность   страшные факты   стремно   суровая действительность   факты   
4336
30
Одно дело — быть любителем хорроров и получать адреналин от их просмотра. И совсем другое — столкнуться с чем-то жутким в реальности. Вот несколько фактов о нашем мире, от которых просто мороз по коже!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   голая правда   и такое бывает   реальность   страшные факты   стремно   суровая действительность   факты   
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26  комментариев
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−72
ЛехаЧифирь 3 часа назад
Кошки всегда чувствуют запахи выделяемые на коже при болезни человека .. Запах смерти - это самый плохой.
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819
elenrill 53 секунды назад
последнее - фигня. Учёные установили, что дни рождения благотворно влияют на продолжительность жизни. Те люди, у кого было больше дней рождения, жили, как правило, дольше тех, у кого их было меньше.
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27k
pokevon 16 минут назад
Как там в "Друзьях" Чендлер говорил: что больнее : родить ребёнка или получить удар по яйцам? Ведь никто не сможет попробовать и то и другое!))
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1k
Роман 22 минуты назад
А жизнь вообще в 100% случаев заканчивается СМЕРТЬЮ!!!!!!!
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55
Aleck Aleck Час назад
Позитивненько
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139
Purple_Bear Час назад
Про скафизм не очень верно.
Жертву обмазывали мёдом, но кроме того заставляли есть мёд и пить молоко, что вызывает диарею.
А вот последствия диареи + мёд привлекали самых разных насекомых.
Короче, жесть.
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15k
Александр 2 часа назад
Как страшно жить
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2k
013 в Тентуре 2 часа назад
Комментарий к фото
Как он жрал то?
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2k
013 в Тентуре 2 часа назад
Комментарий к фото
Все правильно. Во-первых, никто не будет эвакуировать трупы с таких высот. Во-вторых - если ты при жизни был идиотом, то хоть послужи после смерти ориентиром для таких же идиотов.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
Это взято из журнала британских учёных?
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57
Голован Щекн ♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Абсолютно :) половина фактов очевидность, вторая половина ни чем не подтвержденные гипотезы. Просто сиди и выдумывай всякую хрень, а кто то за это еще и денег зпалатит.
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3k
Трям 3 часа назад
Хватит чушь нести! Тут не голову отрубили, а только клюв с глазами!
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48k
dima423 3 часа назад
про смерти в ДР и рядом - пить надо меньше на ДР и не помрешь)))
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14k
Виталий Касандров 3 часа назад
Короче мы все умрем . Без вариантов.
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27k
Квантовый переход 3 часа назад
За такие посты нужно наказывать.Автор умышленно загружает сплошной негатив в подсознание.На развлекательном сайте.Почитайте,как это работает.Автор,я тебя запомнил.
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10k
kaboza 3 часа назад
а любитель шершней себе гвоздь забивал?
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