17 самых дорогих версий обычных вещей

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Есть вещи, которые мы используем постоянно или часто, и обычно у них вполне доступная цена. Но в мире миллионеров всё иначе!
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8. Алкоголь — коньяк Henri IV Dudognon Heritage Cognac Grande Champagne (2 миллиона долларов)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Надо было делать с брильянтовой крошкой: и дороже получилось бы, и функционал лучше. И даже косметологическая допопция для арабских "бармалеев-понтороезов" (они же ведь главные покупатели всякой такой пафосной хрени?)- сошлифуются волосья вокруг шоколадного глаза.
Смысл в этом? Вот прикрепили картинки и никаких фактов? В следующий раз можно просто списком.