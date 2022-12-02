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17 самых дорогих версий обычных вещей

17 самых дорогих версий обычных вещей

Автор:
02 декабря 2022 14:17
Сообщество : Факты
Метки: дорогие вещи   и такое бывает   интересные факты   необычные вещи   ну и ну   самые дорогие   самый дорогой в мире   спрос и предложение   факты   
1672
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Есть вещи, которые мы используем постоянно или часто, и обычно у них вполне доступная цена. Но в мире миллионеров всё иначе!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дорогие вещи   и такое бывает   интересные факты   необычные вещи   ну и ну   самые дорогие   самый дорогой в мире   спрос и предложение   факты   
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10  комментариев
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16k
Поручик 58 минут назад
Металлизированная (золочёная) туалетная бумага, ИМХО, неудачная идея: по говну будет скользить, вытирать будет плохо...
Надо было делать с брильянтовой крошкой: и дороже получилось бы, и функционал лучше. И даже косметологическая допопция для арабских "бармалеев-понтороезов" (они же ведь главные покупатели всякой такой пафосной хрени?)- сошлифуются волосья вокруг шоколадного глаза.
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5k
Hugo_RnD 9 минут назад
хотя бы пояснения вставить надо было бы - почему такие цены.
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550
Kra 15 минут назад
Интересно, туалетную бумагу они пользуют и выбрасывают? Или это такой артефакт висящий для интерьера?
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9k
Б.Касторский Час назад
Найти можно что угодно. И водку за 7 млн долларов за бутыль в 20 литров (вроде водка миллиардера), помню как писали про модель автомобиля из золота. Игровую приставку за сотню тысяч.
Смысл в этом? Вот прикрепили картинки и никаких фактов? В следующий раз можно просто списком.
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