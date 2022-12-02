17 самых дорогих версий обычных вещей

Есть вещи, которые мы используем постоянно или часто, и обычно у них вполне доступная цена. Но в мире миллионеров всё иначе!

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1. Бутылка воды – Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani (60 000 долларов за 750 мл) 0 Источник:

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2. Пиво — Antarctic Nail Ale (от 800 до 1815 долларов за бутылку 500 мл) 0 Источник:

3. Футболка – золотая рубашка весом 3 кг (250 000 долларов США) 0 Источник:

4. Хот-дог — этот перекус стоит 2300 долларов 0 Источник:

5. Ручка — перьевая ручка Aurora Diamante (1,47 миллиона долларов) 0 Источник:

6. Попкорн — попкорн "за миллиард" Berco’s Billion Dollar Popcorn (250 долларов за 170 г) 0 Источник:

7. Солнцезащитные очки — очки Chopard (408 496 долларов США) 0 Источник:

8. Алкоголь — коньяк Henri IV Dudognon Heritage Cognac Grande Champagne (2 миллиона долларов) 0 Источник:

9. Кофе — индонезийский сорт "Копи Лювак" (до 1000 евро за килограмм) 0 Источник:

10. Носки — носки из шерсти викуньи (3300 долларов) 0 Источник:

11. Кекс — "Золотой Феникс" (1060 долларов) 0 Источник:

12. Док-станция для iPod — AeroDream One (527 463 долларов США) 0 Источник:

13. Шахматный набор — Royale Diamond Chess Set (9,8 миллиона долларов) 0 Источник:

14. Скамейка — 110 фунтов чистого золота (1,3 миллиона долларов) 0 Источник:

15. Зубная паста – паста Theodent (300 долларов США) 0 Источник:

16. Книга — Лестерский кодекс Леонардо да Винчи (30,8 млн долларов) 0 Источник: