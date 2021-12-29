Опасно, но не практично: зачем природа наделила нарвала специфическим рогом?

На фоне внушительного размера и веса (до 4,5 метров и 3 тонн соответственно) животного он смотрится чем-то чужеродным – слишком изящным и хрупким. Им сложно и атаковать, и защищаться из-за большой длины и тонкости.

Этот нарост имеется только у взрослых самцов, но иногда встречаются и исключения – самки, у которых тоже есть бивень. Его длина может достигать 3 метров при весе 10 кг. Некоторые нарвалы имеют два бивня – один побольше, второй поменьше.