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Опасно, но не практично: зачем природа наделила нарвала специфическим рогом?

Опасно, но не практично: зачем природа наделила нарвала специфическим рогом? (6 фото)

Автор:
29 декабря 2021 14:04
Сообщество : RealFishki
Метки: бивень   зуб   кит   нарвал   нервное окончание   орган   рог   функция   
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Нарвал – это представитель семейства китообразных млекопитающих, которого от собратьев отличает наличие специфического спиралевидного бивня.

На фоне внушительного размера и веса (до 4,5 метров и 3 тонн соответственно) животного он смотрится чем-то чужеродным – слишком изящным и хрупким. Им сложно и атаковать, и защищаться из-за большой длины и тонкости.

Этот нарост имеется только у взрослых самцов, но иногда встречаются и исключения – самки, у которых тоже есть бивень. Его длина может достигать 3 метров при весе 10 кг. Некоторые нарвалы имеют два бивня – один побольше, второй поменьше.


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В действительности этот рог представляет собой зуб. Все нервные окончания которого располагаются не внутри, а на внешней части. Структура ткани пористая, напоминающая множество соединяющихся между собой трубок. Пульпа зуба содержит массу нервных окончаний, имеющих связь с мозгом.

Все мы знаем, как болезненно реагируют нервные окончания поврежденного зуба на механическое воздействие, горячее, холодное или даже обычный воздух. А представьте, что приходится чувствовать таким колоссальным зубом бедному нарвалу, постоянно сталкивающемуся с температурными колебаниями воды и изменениями ее химического состава?

Но нет худа без добра: нарвалы успешно применяют зуб для поиска пищи и ощущают малейшие изменения состава воды, что позволяет быстро на них реагировать.


Но в чем смысл этого странного органа? Почему он находится за пределами ротовой полости животного? В пасти нарвала зубы отсутствуют. И из двух клыков один (обычно правый) так и остается в черепе, а левый пробивается сквозь десны, формируя спиралевидный бивень.

Помимо пригвождения им рыбешки нарвалы используют бивень для дробления льда и рыхления морского дна в поисках пищи. Этот орган играет роль и при привлечении внимания противоположного пола.


Нарвала отличает специфическая расцветка кожи – так называемая «трупная» пятнистость. На брюхе превалирует белый цвет, тогда как спина и бока представляют собой некую мозаику, состоящую из пятен черного, серого и белого цвета. С возрастом белого становится все больше, поэтому старых животных легко спутать с близким родственником – белухой.

Головы у нарвалов относительно небольшие, а вдоль спины проходит небольшой гребень, который выполняет маскировочную функцию. При всплытии на поверхность он почти незаметен, поэтому отыскать морского жителя очень трудно. И дышат они в отличие от китов, выпускающих заметные струи теплого воздуха, очень осторожно и незаметно.


Ареал обитания нарвалов – побережье Канады, Норвегии, Гренландии, России и Северный Ледовитый океан. Они единственные из китов, кто зимует во льдах.

При необходимости нарвалы могут погружаться на глубину до 1000 метров. В общем и целом они миролюбивы, но без нужды морских обитателей лучше не злить: зафиксированы случаи, когда разъяренные океанские жители топили рыбацкие лодки.


Свои удивительные бивни они чистят с помощью сородичей – трут друг о друга, избавляя от грязи и наростов. В эпоху Средневековья рога нарвалов часто выдавали за рога единорогов (которых, в общем-то, никто и не видел) и наделяли способностью определять яд: считалось, что брошенный в отравленный напиток кусочек зуба менял окраску.

В неволе эти создания не живут: они быстро впадают в тоску и депрессию и вскоре гибнут.

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Метки: бивень   зуб   кит   нарвал   нервное окончание   орган   рог   функция   
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Serhio Konyakoff 2 часа назад
Эти нарвалы-прекрасные ребята ! В неволе не живут.Значит не надо их и трогать! Вообще не надо трогать дикую природу! Дотрогались уже! Ни хрена не осталось Загадили и погубили все вокруг!
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9k
Lynx 3 минуты назад
зимует во льдах - не совсем верно, иначе - чем дышать. Зимуют на открытых водах, а по весне, когда лёд даёт трещины - коридоры для прохода до новых мест кормёжки, то вот тут зубик помогает, но не всегда. Иногда льдины не расходятся на всём пути следования и происходит затор - пробка из нарвалов, тогда некоторые гибнут.
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