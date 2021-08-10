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Что не так с зубом Пола Маккартни на видео 1966 года

Что не так с зубом Пола Маккартни на видео 1966 года (4 фото + 2 видео)

Автор:
10 августа 2021 08:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Пола Маккартни   видео   группА   зуб   певец   факты   фото   
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Внимательные зрители заметили, что в битловском промо-ролике "Paperback Writer" у Пола Маккартни что-то не то с внешностью. У самого миловидного участника "Битлз" явно не хватает кусочка зуба!

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Метки: Пола Маккартни   видео   группА   зуб   певец   факты   фото   
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1  комментарий
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pynh Час назад
Простату тоже проверите? 66-го.
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