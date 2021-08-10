Что не так с зубом Пола Маккартни на видео 1966 года

Когда менеджера группы Брайана Эпстайна спросили об этой детали, он ответил: "В середине декабря Пол повредил губу и сломал зуб в результате аварии на мопеде. Он искренне думал, что этот крохотный изъян никто не заметит. Я трижды сказал ему, что он должен что-то с этим сделать. Зуб сломался в месте, где нет нервных окончаний, поэтому боли не было. Пол заверил меня, что всё исправит, но, к сожалению, он этого не сделал. Испугался ли он дантиста? Я считаю, что он просто пустил всё на самотёк".

26 декабря 1965 года, катаясь по Ливерпулю, Пол упал вниз лицом с мопеда. Получив травму, он добрался до дома своей кузины Бетт, которая вызвала врача. Тот зашил губу. Собственно, именно из-за этого Пол Маккартни начал отращивать усы — чтобы скрыть ранение и шов на губе. За ним последовали и остальные "битлы", чтобы соответствовать общему имиджу.