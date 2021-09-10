Как ставят пломбу на зуб

Пломбирование зуба мудрости

Зубы мудрости — третьи моляры или восьмерки, были нужны, чтобы измельчать сырое мясо. Сейчас потребность в этом отпала, и они перестали играть важную роль в жевательном процессе.

При повреждении восьмерок есть два пути: удаление и пломбирование. Решение о реставрации стоматолог принимает:

если отсутствуют или разрушены соседние зубы. Тогда восьмерка понадобится для установки протезов;

когда присутствует антагонист. Не рекомендуется разрушать пары. У оставшегося представителя снизится сопротивление и жевательная нагрузка. От этого он сместится и разрушится;

если зубной ряд сильно поврежден. Нужно беречь каждую единицу для закрепления протеза.