Визит к стоматологу страшит людей, поэтому многие игнорируют профилактические осмотры и отправляются в больницу при острой боли. Это приводит к серьезным осложнениям и затрудняет работу врача.
Чтобы избавиться от страха, стоит выяснить, как пломбируют зубы и понять, что современная стоматология исключает неприятные ощущения.
Как ставят пломбу на зуб поэтапно с фото
Для зубов используют разные пломбировочные материалы. Наиболее востребованы:
- металлические. Отличаются качеством, прочностью и слабой эстеткой. Чаще всего их применяют при реставрации жевательных единиц;
- композитные. Делают из искусственных смол и стекла, измельченного в порошок. Они имитируют оттенок эмали и незаметны во рту;
- керамические вкладки. Устойчивые, эстетичные, не темнеют от времени. Их создают в несколько этапов, поэтому на установку требуется около недели.
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Самыми дешевыми и недолговечными являются цементные пломбы. Конструкции быстро меняют цвет, выпадают и плохо влияют на соседние зубы.
Независимо от используемых материалов, пломбирование зубов происходит по одной схеме
Вначале врач изучает ротовую полость и подбирает оптимальный метод лечения. Установка пломбы на зуб происходит по одной схеме, независимо от используемых материалов.
- Стоматолог вводит в десну обезболивающее средство.
- Когда анестезия подействует, очищает кариозную полость от омертвевших тканей.
- Изучает состояние пульпы. Если она здорова, проводит дезинфекцию.
- Когда есть очаги воспаления, удаляет пульпу и пломбирует корневые каналы.
- Высушивает очищенную полость и помещает внутрь изолирующие антимикробные прокладки.
- Приступает к пломбированию. Заполняет углубление выбранной смесью и сушит.
В конце пломба шлифуется. Процесс осуществляется до тех пор, пока пациент перестает чувствовать дискомфорт при смыкании челюстей. На фото, которые представлены ниже, можно изучить, как выглядят пломбы из разных материалов.
Пломбирование зуба мудрости
Зубы мудрости — третьи моляры или восьмерки, были нужны, чтобы измельчать сырое мясо. Сейчас потребность в этом отпала, и они перестали играть важную роль в жевательном процессе.
При повреждении восьмерок есть два пути: удаление и пломбирование. Решение о реставрации стоматолог принимает:
- если отсутствуют или разрушены соседние зубы. Тогда восьмерка понадобится для установки протезов;
- когда присутствует антагонист. Не рекомендуется разрушать пары. У оставшегося представителя снизится сопротивление и жевательная нагрузка. От этого он сместится и разрушится;
- если зубной ряд сильно поврежден. Нужно беречь каждую единицу для закрепления протеза.
Этапы пломбирования зуба мудрости ни чем не отличаются от стандартной процедуры. Так как восьмерка расположена не в зоне улыбки, врач может подобрать материал, не имеющий высокой эстетики, но обеспечивающий максимальную прочность.
Зубы мудрости быстро портятся и если врач считает, что восьмерку стоит оставить, ее пломбируют
Пломбирование переднего зуба, нюансы
При реставрации передних зубов перед стоматологом стоит задача не только восстановить повреждения, но и сохранить красоту, поэтому пломбировочный материал имеет большое значение. Он должен быть:
- биосовместимым;
- невосприимчивым к перепадам температур;
- устойчивым к жевательной нагрузке;
- неотличимым от естественной эмали;
- прочным.
В работе медики применяют силикофосфатный цемент, акрилсодержащую пластмассу, компомеры, но не отрицают, что лучшие результаты обеспечивают фотополимерные и световые пломбы. Их состав мгновенно твердеет под влиянием ультрафиолета и имитирует оттенок эмали.
Зуб после косметического ремонта выглядит здоровым и красивым. Подготовка кариозной полости и установка пломбы происходит стандартным способом.
Установка пломбы на штифте
Если от зуба осталась хотя бы одна стенка и сохранен корень, стоматолог может порекомендовать пломбу на штифте. Вначале необходимо удалить нерв, почистить каналы и убедиться в отсутствии воспаления.
- Врач устраняет омертвевшие ткани, потемневшую эмаль, нервы и делает контрольный рентгеновский снимок.
- Просверливает в каналах маленькие дырочки и вживляет внутрь тонкий металлический стержень, служащий основой для пломбы.
- Послойно наносит пломбировочный материал, придавая ему форму разрушенного зуба. Сушит и шлифует работу.
Правильно установленная пломба на штифте может прослужить 10 и более лет. В первые дни может чувствоваться дискомфорт, вызванный удалением нерва и введением штифта в канал. Болевой синдром проходит через 5-7 дней.
Если зуб сильно разрушен, можно использовать штифт
Инновационное пломбирование зуба, 3d технология
Долговечное и качественное восстановление обеспечивают передовые технологии. В стоматологической практике прекрасно себя зарекомендовала горячая гуттаперчевая методика или трехмерное пломбирование.
- 3d технология обеспечивает лечение зубных каналов разогретым термопластичным материалом.
- При этом происходит максимальная герметизация центральных и боковых ответвлений.
- Способ минимизирует травматизм тканей, инфицирование, боль и в разы увеличивает срок службы реставрированного зуба.
Для инновационного пломбирования зубных каналов необходимо современное оборудование, например, немецкий аппарат BeeFill 2 в 1. С его помощью стоматолог проводит депульпацию, чистит каналы от бактерий, нервов и заполняет горячей гуттаперчей.
Методика гарантирует идеальную стерилизацию, тщательно пломбирует все ответвления и плотно запечатывает дентинные канальцы.
Что такое временная пломба?
В процессе лечения может потребоваться установка временной пломбы. Показаниями для процедуры являются:
- глубокий кариес;
- острый пульпит;
- воспалительный процесс в корне;
- дезинфекция каналов;
- диагностика осложнений.
Материал для временной пломбы подбирают в зависимости от диагноза и индивидуальных особенностей пациента. Обычно используют:
- искусственный дентин;
- кариосан;
- стеклоиономерный цемент;
- цемент с эвгенолом и цинком.
Чтобы изготовить временную пломбу для ребенка, берут поликарбоксилат, отличающийся повышенной биосовместимостью.
В очищенную кариозную полость помещают лекарство и закрывают выбранным материалом. Продолжительность ношения определяет врач. Если цель удалить нерв, снять пломбу нужно через 3-7 дней. При лечении воспаления или дезинфекции терапия длится не менее недели.
Временная пломба устанавливается на период перед установкой постоянной
Какая анестезия используется?
Передовые методики и препараты полностью блокируют чувствительность и не допускают боли при лечении. В стоматологии применяют местную и общую анестезию. Для установки пломбы востребован первый вариант.
При помощи шприца тщательно отмеренную дозу препарата вводят в десну. Пациентам с высоким болевым порогом слизистую перед уколом дополнительно смазывают обезболивающим гелем. Он быстро всасывается в ткани и человек не испытывает дискомфорт при введении лекарства.
По назначению врача используют разные препараты. Хорошо переносятся больными:
- Ультракаин;
- Убистезин;
- Артикаин;
- Ораблок;
- Наропин.
В особых случаях требуется общая анестезия. Лекарство вводят внутривенно или через дыхательную маску. Основные показания:
- панический страх лечения;
- повышенная чувствительность;
- противопоказания к местному обезболиванию;
- сильные рвотные рефлексы;
- заболевания нервной системы.
При лечении беременных женщин используют обезболивающие препараты, содержащие сосудосужающие вещества. Они замедляют проникновение препарата в плаценту.
Противопоказания
В определенных случаях врач отказывается ставить пломбу. В числе противопоказаний:
- масштабное разрушение коронки;
- воспалительный процесс в корне;
- периодонтит или пульпит.
В первом случае необходима установка внутриканального штифта или культевой вкладки с последующим надеванием коронки. Во втором случае зуб нужно удалить. В третьем — требуется предварительное лечение заболевания.
Сколько времени занимает установка?
Современные материалы быстро твердеют, поэтому, если нет необходимости пломбировать каналы, врач может поставить пломбу за 15 минут. Когда нужно удалить нерв, время на работу увеличивается. Стоматолог тщательно чистит ответвления, высушивает, отправляет пациента на рентген, поэтому процедура занимает около часа.
Фото до и после пломбирования
Возможные осложнения
Распространенная неприятность после пломбирования — болезненные ощущения. Они возникают из-за воспаления, чистки каналов и обычно проходят через несколько дней. Некачественное удаление нерва и низкая квалификация стоматолога могут спровоцировать осложнения:
- инфицирование;
- воспалительный процесс;
- острую боль;
- ожог пульпы;
- повреждения дентина и эмали.
Иногда возникает аллергия на используемые материалы. Если боль провоцирует ощутимый дискомфорт, усиливается или опухает десна, не медлите, а срочно обращайтесь в больницу.
Источник:
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