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Австралийцы заметили с пляжа кита, который застрял в буйках

Австралийцы заметили с пляжа кита, который застрял в буйках (6 фото)

Автор:
07 июня 2021 20:56
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   истории   истории спасения   история спасения   кит   киты   морские животные   фото   
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Жители пригорода Сиднея, Австралия, заметили с берега, как кто-то беспокойно барахтается возле буйков. Один из наблюдателей определил, что это кит, который запутался в веревках, прикрепленных к буям - он срочно нуждался в спасении.
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Метки: дикая природа   истории   истории спасения   история спасения   кит   киты   морские животные   фото   
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