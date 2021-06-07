Австралийцы заметили с пляжа кита, который застрял в буйках

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Жители пригорода Сиднея, Австралия, заметили с берега, как кто-то беспокойно барахтается возле буйков. Один из наблюдателей определил, что это кит, который запутался в веревках, прикрепленных к буям - он срочно нуждался в спасении.
На этих выходных отдыхающие на пляже Куги, что находится в пригороде Сиднея, заметили, что кто-то барахтается в океане. Позже один из наблюдателей разглядел, что это кит, который запутался в канатах, прикрепленных к буйкам. Люди сразу связались с местными спасателями китов.
На помощь киту приехала целая команда из организации Marine Area Command, к спасению млекопитающего также подключили полицию. Спасатели добрались до кита на лодке - им удалось перерезать веревки и освободить животное, хотя процесс был непростым. "У спасателей получилось подплыть к киту достаточно близко, чтобы перерезать веревки и вызволить его," - сказали представители полиции.
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Кит был благодарен людям - ведь его спасли как нельзя вовремя. После спасения он отправился плавать в океане, где за ним теперь следит Организация по спасению китообразных в Австралии. Команда следит за китами и делает все, чтобы не допустить таких ситуаций.
Кит оказался на пляже Куги во время перемещения в другое место со своей стаей. К восточному побережью Австралии киты, как правило, приплывают в период миграции, который длится с мая по ноябрь.
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