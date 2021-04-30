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18 неприятностей, которые нагрянули откуда не ждали

18 неприятностей, которые нагрянули откуда не ждали (17 фото + 2 видео)

Автор:
30 апреля 2021 19:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Изобилия   Невзгоды   невезение   неприятности   предупреждение   рог   
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Каждому из нас хотелось бы, чтобы все невзгоды обходили стороной. Но, к большому сожалению, невезение настигает нас снова, и снова. Вот и у героев этого поста неприятности сыпятся как из рога изобилия.

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Метки: Изобилия   Невзгоды   невезение   неприятности   предупреждение   рог   
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6  комментариев
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neutrino Полчаса назад
Если бы хозяин машины убил бы этих игроков, потом был бы суд, а я бы был судьёй, то был бы оправдательный приговор.
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