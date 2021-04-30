18 неприятностей, которые нагрянули откуда не ждали

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Каждому из нас хотелось бы, чтобы все невзгоды обходили стороной. Но, к большому сожалению, невезение настигает нас снова, и снова. Вот и у героев этого поста неприятности сыпятся как из рога изобилия.
Не забывай про ручник
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Не успела поймать подарок
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