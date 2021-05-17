Парень потерял зуб на аттракционе

219
3
1
Экстремальные аттракционы подходят не всем, потому как некоторые во время езды на них могут потерять не только сознание, но и зубы. Вставные зубы…
Именно этим отличился парень из вирусного видео, который решил прокатиться на аттракционе типа «катапульта» (или «шар на резинке»), не зная, что перед поездкой лучше вынимать вставные зубы.
Во время лихого взлёта парень кричал так, что его вставной зуб буквально вылетел от радости
Самый забавный момент в видео, когда парень показал девушке, что с ним произошло.
Также забавно наблюдать за смущением парня, а может он просто уже начал подсчитывать в голове, во сколько ему обойдется изготовление нового протеза.
Также забавно наблюдать за смущением парня, а может он просто уже начал подсчитывать в голове, во сколько ему обойдется изготовление нового протеза.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как справляется собака и кошка на полосе препятствий
- Собака уничтожила весь запас туалетной бумаги
- Интернет-пользователи "передали" рулон туалетной бумаги через весь мир
- Агрессивные птицы прервали водные процедуры молодой особы
- Девушка решила снять пробу настойки
13
Понравилось13
Новости партнёров
Ага. Один кофе и один булочку...