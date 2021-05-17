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Парень потерял зуб на аттракционе

Парень потерял зуб на аттракционе (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 мая 2021 08:11
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   аттракцион   видео   забавно   зуб   фото   
219
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Экстремальные аттракционы подходят не всем, потому как некоторые во время езды на них могут потерять не только сознание, но и зубы. Вставные зубы…

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Метки: Юмор   аттракцион   видео   забавно   зуб   фото   
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2  комментария
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5k
Евгений 36 минут назад
Действительно "бесценный момент". Обязательно сохраню и буду внукам показывать.
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Лёха 2 минуты назад
"на одной зуб "
Ага. Один кофе и один булочку...
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