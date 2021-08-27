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Археологи показали, как выглядел четырёхлапый кит, живший миллионы лет назад

Археологи показали, как выглядел четырёхлапый кит, живший миллионы лет назад (4 фото)

Автор:
27 августа 2021 10:32
Сообщество : Наука
Метки: Учёные   археологи   египет   кит   окаменелости   останки   четырёхлапый кит   
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4
Египетские учёные обнаружили окаменелые останки ещё в 2008 году, но не смогли сразу понять, какому животному они принадлежали.
Млекопитающее назвали Phiomicetus anubis из-за того, что его череп напоминает голову древнеегипетского бога Анубиса.

Ученые опубликовали исследование, согласно которому из-за уникальной особенности черепа и нижней челюсти можно сделать выводы о том, что Phiomicetus anubis был хищным животным. Кит мог плавать в воде, а также передвигаться по суше.
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Четырёхлапый кит весил около 600 кг и был длиной примерно 3 метра.
Это не первое обнаружение останков четырёхлапых китов, но расширяет картину животного мира тех лет. Считается, что Phiomicetus anubis появился около 50 млн лет назад и просуществовал примерно 10 млн лет.
Останки кита были найдены в пустыне Египта, которая миллионы лет назад была морем и поэтому сейчас является кладезем для исследователей.

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Метки: Учёные   археологи   египет   кит   окаменелости   останки   четырёхлапый кит   
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4  комментария
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12k
Юрий Николаевич Час назад
Пришел мужик устраиваться дровосеком.
Махнул раз, дерево лежит. Махнул второй, еще одно повалил. Все в восхищении.
-А где вы так научились рубить деревья?
-В лесу Сахара.
-Но там же пустыня.
-Теперь пустыня.
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949
steveboyer Полчаса назад
10 миллионов лет кости не превратились в прах!? Если окаменели, то как? Конечно, может опустились на дно без доступа кислорода? Но ведь Роберт Баллард так и не нашёл ни одного скелета на Титанике, на глубине 3000 метров и спустя меньше чем 100 лет. Ботинки были. А по останкам всё те же учёные объяснились, что флора всё переработала! То есть кости у 10 миллионщика были не из органики, а из пластика? Из сохранившихся частей нет ничего указывающее на лапы-плавники. Так же нет однозначного мнения о возникновении Сахары. Никто не может сказать убедительно откуда столько песка в этом месте? На картах 16 века в этом месте полно городов вдоль рек. Остатки этих городов легко модно найти на Google Earth.
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458
cvintus_1 46 минут назад
Из серии про британских учёных..
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27k
lem02 Час назад
У меня у соседа по даче такса такая же. Ну, разве что поменьше чуток...
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