Археологи показали, как выглядел четырёхлапый кит, живший миллионы лет назад

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Египетские учёные обнаружили окаменелые останки ещё в 2008 году, но не смогли сразу понять, какому животному они принадлежали.
Млекопитающее назвали Phiomicetus anubis из-за того, что его череп напоминает голову древнеегипетского бога Анубиса.
Ученые опубликовали исследование, согласно которому из-за уникальной особенности черепа и нижней челюсти можно сделать выводы о том, что Phiomicetus anubis был хищным животным. Кит мог плавать в воде, а также передвигаться по суше.
Ученые опубликовали исследование, согласно которому из-за уникальной особенности черепа и нижней челюсти можно сделать выводы о том, что Phiomicetus anubis был хищным животным. Кит мог плавать в воде, а также передвигаться по суше.
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Четырёхлапый кит весил около 600 кг и был длиной примерно 3 метра.
Это не первое обнаружение останков четырёхлапых китов, но расширяет картину животного мира тех лет. Считается, что Phiomicetus anubis появился около 50 млн лет назад и просуществовал примерно 10 млн лет.
Останки кита были найдены в пустыне Египта, которая миллионы лет назад была морем и поэтому сейчас является кладезем для исследователей.
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