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Глава Конституционного суда России допустил отмену моратория на смертную казнь

Глава Конституционного суда России допустил отмену моратория на смертную казнь

Автор:
29 декабря 2021 13:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Смертная казнь   книга   конституционный суд   мнение   судья   
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По мнению Валерия Зорькина, введение моратория стало уступкой европейским ценностям, которые не свойственны ни национальному правосознанию, ни российскому обществу в целом. Согласны?

Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин заявил о возможном возвращении в России смертной казни. Об этом говорится в опубликованной во вторник на сайте инстанции книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл».


«То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем», - пишет Зорькин в книге.

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По мнению главы КС, в свое время введение моратория на смертную казнь стало уступкой несвойственным российскому правосознанию ценностям. И этот вопрос до сих пор не закрыт, порождая много споров в обществе.

Зорькин напоминает, что мораторий на смертную казнь действует с 1997 года. Он был введён из-за принятых Россией обязательств при вступлении в Совет Европы. При этом, формально высшая мера наказания формально не отменена - на неё действует лишь бессрочный мораторий Конституционного суда, а ввести запрет может лишь законодатель. Зорькин уверен, что вопрос о смертной казни нельзя закрыть, пока существуют умышленные убийства, и на определённом историческом этапе эту практику в России, возможно, возродят.


В СССР и РФ до середины девяностых суды назначали смертную казнь не только за массовые или жестокие убийства - в числе претендующих на "вышку" преступлений, была и измена Родине, и бандитизм, и дезертирство. Однако с 1997 года, когда Россия подписала Конвенцию о защите прав человека и отдельный протокол об отмене смертных приговоров в мирное время, в РФ от это практики отказались. Даже не смотря на то, что этот протокол не был ратифицирован, а понятие о смертной казни в Уголовном кодексе всё ещё присутствует.

1/1Стоит ли возродить смертную казнь в России?

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Метки: Смертная казнь   книга   конституционный суд   мнение   судья   
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16  комментариев
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26k
Батончик с маком 12 минут назад
Первым делом надо будет расстрелять продажных судей. А лучше вешать прям у здания суда в назидание другим.
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1k
Александр 2 минуты назад
Теме безусловно не простая. Но.
Для расстреливающих в школах, разве есть сомнения что это не он?! Убивший 2 и более несовершеннолетних, достоин расстрела, который ставил бы достаточно жирную точку в этих историях.
Для организаторов наркоторговли, не мелких сошек, а именно кто организовал - однозначно расстрел!
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15k
Мария Коненкова 11 минут назад
Ну сказал и сказал. Хрен там вернут, они же с ума не сошли, так обострять. Отношения России и ЕС и так не фонтан, те любого повода ждут, чтоб ещё обострить, и давать им в руки такой мощный козырь? Не думаю.
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3k
Иван 11 минут назад
Это не у этого судьи у внука квартира за 400 лямов в Москве?
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480
Алексей 11 минут назад
Задача общества становиться мудрее и цивилизованнее. Ценность жизни должна быть возведена в абсолют. Если член общества позволяет себе преступление связанное с лишением жизни, то в первую очередь общество должно найти и исправить причину по которой в голове индивидуума созрела и исполнилась мысль о лишении другого человека жизни. Регулируя подобные проблемы смертной казнью мы сами расписываемся в своей полной беспомощности и неумении воспитывать следующие поколения. А убийцу нужно изолировать без права досрочного выхода на сроки по 30 лет за каждую забранную жизнь.
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115
Akabushkin Petr 13 минут назад
К черту эти мелочи, когда уже крепостное право обратно вводят?
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662
Kruma 14 минут назад
осталось только расстрелы вернуть и все будет ок
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5k
Максим 15 минут назад
Я не против применения смертной казни, но у нас это возможно только после реформы правоохранительной и законодательной системы.
А в условиях, когда закон носит скорее репрессивный к народу характер? Не уверен. За нас рассуждают что нам нужно и никто не хочет советоваться. Просто ставят перед фактом, дескать, нам надо, потому что мы такие. Только не МЫ как народ, это вы как власть такие.
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10k
☾ Атеист ☽ 17 минут назад
Сложная тема. С одной стороны нужна, с другой нафиг не надо. Для начала надо доработать законы и убрать лазейки в законах, дабы невинные не пошли под раздачу.
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7k
Ф Ив Полчаса назад
Нам нужен не мораторий на смертную казнь, а ее полный запрет. Например, перед тем как поймали и казнили Чикатилу казнили одного невиновного. А вот если бы смертная казнь не применялась уже тогда - тот человек был бы жив.
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1k
Андрей Манахов Полчаса назад
В условиях уничтоженного правосудия как такового? Сильный ход выжившего из ума маразматика.
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39k
Alex 38 минут назад
Референдум проведите. 99% проголосуют за отмену моратория
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480
Алексей Alex 11 минут назад
На пеньках?
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42k
Крайт 39 минут назад
Ага. Знаем и проходили уже.
Потом всякие днищенские тридварасы-либерасты будут вопить (и даже тут, в комментариях) что расстреляли невиновного за пластиковый стаканчик, брошенный в представителя власти и закона...
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597
Balticum 41 минуту назад
Престарелый мудак, как никто лучше должен знать о рисках судебных ошибок.
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239
Трям Balticum Полчаса назад
На первое время в тестовом режиме. Распространяться будет только на чурок и цыган.
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