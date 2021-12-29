Глава Конституционного суда России допустил отмену моратория на смертную казнь

Зорькин напоминает, что мораторий на смертную казнь действует с 1997 года. Он был введён из-за принятых Россией обязательств при вступлении в Совет Европы. При этом, формально высшая мера наказания формально не отменена - на неё действует лишь бессрочный мораторий Конституционного суда, а ввести запрет может лишь законодатель. Зорькин уверен, что вопрос о смертной казни нельзя закрыть, пока существуют умышленные убийства, и на определённом историческом этапе эту практику в России, возможно, возродят.





В СССР и РФ до середины девяностых суды назначали смертную казнь не только за массовые или жестокие убийства - в числе претендующих на "вышку" преступлений, была и измена Родине, и бандитизм, и дезертирство. Однако с 1997 года, когда Россия подписала Конвенцию о защите прав человека и отдельный протокол об отмене смертных приговоров в мирное время, в РФ от это практики отказались. Даже не смотря на то, что этот протокол не был ратифицирован, а понятие о смертной казни в Уголовном кодексе всё ещё присутствует.