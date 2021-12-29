Глава Конституционного суда России допустил отмену моратория на смертную казнь

По мнению Валерия Зорькина, введение моратория стало уступкой
европейским ценностям, которые не свойственны ни национальному правосознанию, ни российскому обществу в целом. Согласны?
Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин заявил о возможном возвращении в России смертной казни. Об этом говорится в опубликованной во вторник на сайте инстанции книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл».
«То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем», - пишет Зорькин в книге.
По мнению главы КС, в свое время введение моратория на смертную казнь стало уступкой несвойственным российскому правосознанию ценностям. И этот вопрос до сих пор не закрыт, порождая много споров в обществе.
Зорькин напоминает, что мораторий на смертную казнь действует с 1997 года. Он был введён из-за принятых Россией обязательств при вступлении в Совет Европы. При этом, формально высшая мера наказания формально не отменена - на неё действует лишь бессрочный мораторий Конституционного суда, а ввести запрет может лишь законодатель. Зорькин уверен, что вопрос о смертной казни нельзя закрыть, пока существуют умышленные убийства, и на определённом историческом этапе эту практику в России, возможно, возродят.
В СССР и РФ до середины девяностых суды назначали смертную казнь не только за массовые или жестокие убийства - в числе претендующих на "вышку" преступлений, была и измена Родине, и бандитизм, и дезертирство. Однако с 1997 года, когда Россия подписала Конвенцию о защите прав человека и отдельный протокол об отмене смертных приговоров в мирное время, в РФ от это практики отказались. Даже не смотря на то, что этот протокол не был ратифицирован, а понятие о смертной казни в Уголовном кодексе всё ещё присутствует.
Кто из осужденных в РФ на пожизненное заключение за последние 20 лет по твоему не виновен?— Jew Moon (@jewm00n) December 29, 2021
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Для расстреливающих в школах, разве есть сомнения что это не он?! Убивший 2 и более несовершеннолетних, достоин расстрела, который ставил бы достаточно жирную точку в этих историях.
Для организаторов наркоторговли, не мелких сошек, а именно кто организовал - однозначно расстрел!
А в условиях, когда закон носит скорее репрессивный к народу характер? Не уверен. За нас рассуждают что нам нужно и никто не хочет советоваться. Просто ставят перед фактом, дескать, нам надо, потому что мы такие. Только не МЫ как народ, это вы как власть такие.
Потом всякие днищенские тридварасы-либерасты будут вопить (и даже тут, в комментариях) что расстреляли невиновного за пластиковый стаканчик, брошенный в представителя власти и закона...