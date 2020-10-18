По мнению Мишель Бачелет, главный аргумент в пользу введения смертной казни - предотвращение изнасилований, однако предположение о том, что наказание предотвратит сексуальные посягательства, неверно. Она отметила, что для сдерживания преступлений важна неотвратимость наказания, а не его тяжесть.



"Такие наказания, как хирургическая кастрация и двусторонняя сальпингэктомия, не смогут устранить препятствия на пути к обеспечению правосудия и вряд ли смогут выполнить профилактическую роль, - заявила Бачелет. - Хирургическая кастрация и сальпингэктомия нарушают абсолютный запрет на пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения с человеком и наказания в соответствии с международными соглашениями в области прав человека".