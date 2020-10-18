В сентябре в нигерийском штате Кадуна ввели новый закон: за изнасилование - хирургическая кастрация, за изнасилование ребенка младше 14 лет - смертная казнь. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила принятие этого закона, назвав его "драконовским".
В сентябре губернатор нигерийского штата Кадуна Насир Ахмад эль-Руфаи подписал закон, согласно которому мужчины, осужденные за изнасилование, будут подвергаться хирургической кастрации, а женщины, осужденные по той же статье, - сальпингэктомии (удалению маточных труб). Если же изнасилован был ребенок младше 14 лет, преступника ждет смертная казнь.
Эти меры стали ответом на общественный гнев по поводу серьезного роста числа изнасилований в стране (на фоне ограничений, связанных с коронавирусом). Губернатор штата Кадуна в этой чрезвычайной ситуации решил действовать жестко.
Эти меры стали ответом на общественный гнев по поводу серьезного роста числа изнасилований в стране (на фоне ограничений, связанных с коронавирусом). Губернатор штата Кадуна в этой чрезвычайной ситуации решил действовать жестко.
16 октября Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в своем выступлении решительно осудила эти меры. "Как бы ни было заманчиво наложить драконовские наказания на тех, кто совершает такие чудовищные преступления, мы не должны позволять себе действовать подобным образом", - сказала она.
По мнению Мишель Бачелет, главный аргумент в пользу введения смертной казни - предотвращение изнасилований, однако предположение о том, что наказание предотвратит сексуальные посягательства, неверно. Она отметила, что для сдерживания преступлений важна неотвратимость наказания, а не его тяжесть.
"Такие наказания, как хирургическая кастрация и двусторонняя сальпингэктомия, не смогут устранить препятствия на пути к обеспечению правосудия и вряд ли смогут выполнить профилактическую роль, - заявила Бачелет. - Хирургическая кастрация и сальпингэктомия нарушают абсолютный запрет на пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения с человеком и наказания в соответствии с международными соглашениями в области прав человека".
"Такие наказания, как хирургическая кастрация и двусторонняя сальпингэктомия, не смогут устранить препятствия на пути к обеспечению правосудия и вряд ли смогут выполнить профилактическую роль, - заявила Бачелет. - Хирургическая кастрация и сальпингэктомия нарушают абсолютный запрет на пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения с человеком и наказания в соответствии с международными соглашениями в области прав человека".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Из колонии в академию: Евгении Васильевой присвоили почетное звание
- Теперь в Швеции секс без озвученного согласия равен изнасилованию
- В Швеции приняли новый интим-закон: всё сложно
- Миф о правах потребителей: в заведениях общепита вам обязаны бесплатно подать стакан воды
- Мораторий на смертную казнь: за и против
28
Понравилось28
Новости партнёров
Источник:
Меня например сделали и осудили уже
Но я физически был в центре временного содержания соискатеоей убежища в Пабраде. Ну когда изнасиловал и убил своего ребенка в России. Да, и ребёнок то не мой.
Вот такие пирожки с котятами
===============
Ага. Погрозить пальчиком. Но неотвратимо! Чтоб знал, сволочь, что не отвертится от этого!
однозначно. Идите-ка Вы Н.А.Х.У.Й, Мишель Бачелет!!!
============
Вот только иногда отличие насильника от ненасильника очень тонкое и трудноразличимое.