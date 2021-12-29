Как живут в российском селе, где проходит граница часовых поясов

Из-за того что Россия не зря носит звание необъятной, некоторым жителям приходится сталкиваться на практике с разницей в часовых поясах.
Причем неудобства настигают их практически каждый день в самых обыденных вещах: дети ездят в школу на час раньше, покупатели стремятся заранее попасть в магазины. Ниже рассказываем, как живется людям на границе нескольких часовых поясов.
Ядрино и Облучье
Между селом Ядрино и небольшим городком Облучье по картам всего 8 км. Доехать на автомобиле можно почти за 10 минут, однако разница во времени в них составляет целый час. А все потому, что в этих местах разные часовые пояса.
Это объясняется тем, что Облучье, располагаясь в Хабаровском крае, живет и работает по поясу МСК+7. Это время местные прозвали «хабаровским». Однако село Ядрино территориально является частью Амурской области, где немного иной часовой пояс — МСК+6. Местные привыкли называть здесь время «амурским». В силу этих обстоятельств и получилось, что сельским приходится планировать дело в городе на час раньше.
В Облучье инфраструктура не дотягивает до мегаполисов, однако все для комфортной жизни имеется. Там проживает менее 10 тысяч человек, есть школы и детские сады, больницы и стадион.
Часовая разница в планах
Интересно, что жители села Ядрино уже привыкли к разнице во времени и прекрасно в ней ориентируются. Они либо подстраивают свои часы под соседей, либо же и вовсе держат дома двое часов. В разговоре о будущих планах ядринцы часто употребляют выражения «по нашему» или «по вашему» времени, что и определяет особенность жизни на границе часовых поясов.
Без таких уточнений можно попасть впросак. Больше всего жалко маленьких ядринцев, которым приходится на час раньше вставать для того, чтобы поехать в городскую школу. Правда, сами они не жалуются, утверждая, что уже привыкли к такому положению дел.
Однажды ядринцы просили власти как-нибудь уравнять время с соседями, но дальше разговоров дело не пошло. Несмотря на неудобства, местные стараются находить плюсы. Так, многие дважды встречают Новый год — сначала по своему времени, а позже по соседскому.
Источник:
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