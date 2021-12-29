Как живут в российском селе, где проходит граница часовых поясов

Причем неудобства настигают их практически каждый день в самых обыденных вещах: дети ездят в школу на час раньше, покупатели стремятся заранее попасть в магазины. Ниже рассказываем, как живется людям на границе нескольких часовых поясов.

Ядрино и Облучье

Между селом Ядрино и небольшим городком Облучье по картам всего 8 км. Доехать на автомобиле можно почти за 10 минут, однако разница во времени в них составляет целый час. А все потому, что в этих местах разные часовые пояса.