Брачные традиции и грустная судьба племени нуба: как изменилась жизнь народа

Еще не так давно нуба были самыми счастливыми на всем жарком континенте. Жили, соблюдая традиции и отмечая свои праздники. Весьма своеобразно проходили их брачные танцы и ритуалы, которые современному человеку, возможно, будет сложно понять. Однако однажды их жизнь кардинально изменилась. Что же произошло с некогда самым счастливым и беспечным африканским народом?

Счастливые «люди холмов»

Сами горные нубийцы называют себя «людьми холмов». Еще не так давно они вели уединенный образ жизни, ходили голышом, не знали о благах цивилизации и не представляли, что происходит в мире за пределами их земель. Изолированность и неосведомленность делали «людей холмов» жизнерадостным и счастливым народом. Согласно некоторым источникам, в XIX столетии к ним впервые пришли чужаки, после чего большинство аборигенов приняли ислам. Однако, несмотря на вероотступничество, они продолжают параллельно практиковать шаманизм.

Внешний вид

Горные нубийцы обладают атлетическим телосложением, высоким ростом и внешней красотой. В прежние времена, когда «люди холмов» еще не носили одежду, они украшали свои тела шрамированием. Уникальный облик дополняли набедренными повязками, рисунками, выполненными красками, и незамысловатыми украшениями из природных материалов.