Брачные традиции и грустная судьба племени нуба: как изменилась жизнь народа

Нуба, или горные нубийцы — африканский народ, рассеяно проживающий в предгорьях Нубийских гор. Высокие, длинноногие и стройные, они не ходят в спортзалы, но могут похвастать мускулистыми и подтянутыми телами.
Еще не так давно нуба были самыми счастливыми на всем жарком континенте. Жили, соблюдая традиции и отмечая свои праздники. Весьма своеобразно проходили их брачные танцы и ритуалы, которые современному человеку, возможно, будет сложно понять. Однако однажды их жизнь кардинально изменилась. Что же произошло с некогда самым счастливым и беспечным африканским народом?
Счастливые «люди холмов»
Сами горные нубийцы называют себя «людьми холмов». Еще не так давно они вели уединенный образ жизни, ходили голышом, не знали о благах цивилизации и не представляли, что происходит в мире за пределами их земель. Изолированность и неосведомленность делали «людей холмов» жизнерадостным и счастливым народом. Согласно некоторым источникам, в XIX столетии к ним впервые пришли чужаки, после чего большинство аборигенов приняли ислам. Однако, несмотря на вероотступничество, они продолжают параллельно практиковать шаманизм.
Внешний вид
Горные нубийцы обладают атлетическим телосложением, высоким ростом и внешней красотой. В прежние времена, когда «люди холмов» еще не носили одежду, они украшали свои тела шрамированием. Уникальный облик дополняли набедренными повязками, рисунками, выполненными красками, и незамысловатыми украшениями из природных материалов.
Кстати, в Африке проживает еще одно племя, чьи женщины считаются самыми красивыми на всем жарком континенте.
Брачные традиции
По законам нуба девушки племени сами выбирали себе мужа. И происходило это весьма интересно. Для начала девушки с головы до ног измазывали себя в грязи. Затем перед неженатыми молодыми людьми они голышом исполняли танец, посмотреть на который приходила вся община. Ритуальные пляски заканчивались тем, что каждая танцующая девушка закидывала ногу на плечо юноше, которого выбирала себе в мужья. Отказаться от «предложения» молодой человек не мог.
Однако танец — это только начало. После него юноша приступал к строительству жилища для их будущей семьи. На возведение дома уходило несколько месяцев, а порой и год. Пока шли строительные работы, молодой человек и девушка должны были жить отдельно. Нередко за это длительное время пара успевала обзавестись ребенком. Однако даже такое обстоятельство еще не делало их семьей.
На протяжении всего строительства родители девушки наблюдали за тем, как работает их будущий зять. Таким образом они оценивали молодого человека, смотрели что он может и насколько трудолюбив. Если видели, что юноша много ленится, отказывались выдавать за него свою дочь. По завершению строительства родители девушки осматривали постройку и выносили свой окончательный вердикт: подходит молодой человек на роль мужа для их дочери или нет. «Кавалеру» могли отказать, даже если у пары уже родился ребенок. Дом при этом оставался в собственности у семьи невесты.
Аборигены со светлой душой
«Люди холмов» отличались от других народов Африки своей светлой и чистой душой. Первые путешественники, посещавшие племя в прошлом столетии, рассказывали о неподдельной наивности горных нубийцев, словно те были большими детьми. Аборигены много смеялись, веселились и излучали жизнерадостность. Горные нубийцы жили в согласии с природой и друг с другом. Они не знали, что такое зависть и всегда помогали соплеменникам. В племени все были равны, никто не считал себя лучше или выше другого по статусу.
Однако эти безмятежность и идиллия остались в прошлом. Жизнь «людей холмов» постепенно стала меняться, когда на их земли стали приходить люди из внешнего мира.
Что стало с племенем с приходом цивилизации
Сначала свое негативное влияние оказали туристы. Когда первые путешественники, побывав в гостях у племени, рассказали о нем всему миру, к аборигенам стало приезжать все больше иностранцев. Желающих посмотреть на счастливых африканцев было много. От туристов аборигены узнали, что такое деньги. Это испортило их светлые души. Аборигены начали завидовать друг другу. Одни считали себя лучше других. Между соплеменниками стали происходить размолвки и крупные ссоры. Их жизнерадостность и беззаботный смех канули в Лету.
Некогда веселые и счастливые дикари превратились в банальных попрошаек и воришек. Узнав о внешнем мире и возможностях в нем, мужчины стали покидать общины, уезжая на заработки в города. Разумеется, возвращались они уже совершенно другими людьми. Кроме того, они привезли различные болезни.
Окончательно все испортил вооруженный пограничный конфликт между Южным Суданом и Суданом, начавшийся 10 лет назад и длящийся до сих пор. Земли, на которых проживали «люди холмов», оказались на театре военных действий. Многие аборигены были вынуждены бежать. Кроме того, дикарей заставили носить одежду. В ней они потеряли свою аутентичность, а традиционные бои и ритуальные брачные танцы стали выглядеть не так эффектно.
Другое африканское племя, несмотря на контакт с внешним миром, продолжает поддерживать свои традиции. Речь о догонах. Вот уже несколько десятилетий об этом африканском народе ведутся споры.
Источник:
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