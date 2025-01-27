Богом забытое село до сих пор "живет в 1920-х годах" и там ходят старые деньги

Поселок Крич на краю долины Дервент (Англия) стал настоящим магнитом для туристов. В населенном пункте как будто остановилось время. Там можно увидеть невероятно роскошные пейзажи, трамваи всех форм и размеров, исторические здания, а также аттракционы для всей семьи.

Стоит учесть, что посещение деревни платное. Билет на одного взрослого и четырех детей или двух взрослых и трех детей стоит около 50 фунтов стерлингов (6 тыс.руб).

Однако билет действителен круглый год, поэтому путешественники могут вернуться сюда еще раз. Это важное преимущество для людей, которые живут неподалеку, ведь у них есть возможность посещать аттракционы много раз в течение сезона.