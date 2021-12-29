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Как избавиться от сонливости, когда надо срочно сдавать проект

Как избавиться от сонливости, когда надо срочно сдавать проект (18 фото)

Автор:
29 декабря 2021 00:34
Сообщество : Истории из жизни
Метки: запуск проекта   поспать   сдача   сложно   советы   
862
18

Как сделать все, чтобы сделать за ночь срочную работу.


У каждого человека в жизни наступает ситуация, когда катастрофически не хватает времени на сдачу проекта, курсовой, важного задания от начальства или заказчика.

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Часики тикают, а вот уже и два ночи и ничего не остается, кроме как принимать какие-то меры, чтобы не вырубиться прямо за столом.

Что же делать в такой ситуации? Ведь иногда от выполнения задачи зависит повышение зарплаты, премия или успешное закрытие сессии.

Выбора нет, надо держаться и идти до конца.

Естественно, один из самых привычных примеров – чашка кофе. Но далеко не всегда она может сработать, некоторых людей после напитка, наоборот, клонит в сон. Хотя для большинства это все-таки действенный способ взбодриться.

Но не стоит перебарщивать, рано или поздно увлечение данным напитком может привести к пагубным последствиям, например, к болезни сердца или головной боли.

Также можно сполоснуть лицо или принять бодрящий душ, тоже поможет на несколько часов.

Прогуляться на минут 20, подышать свежим воздухом, но если нет времени и на это, то просто приседать или отжаться.

После нагрузки организм взбодрится.

Еще как вариант – яркий свет.

Включите всю иллюминацию в квартире, она поможет продержаться подольше, да и глаза не будут так сильно уставать за монитором.

Звучит очень странно, но есть такой вариант как поспать. Если часик вздремнуть, то может появиться прилив сил и организм отдохнет.

Такой вариант действительно работает и его эффективность подтверждена даже в научных исследованиях, которые проводила NASA на пилотах.

Определенный интерес представляют советы интернет-пользователей, которые порой предлагают совершенно безбашенные и забавные варианты.

Например, было предложение прыгнуть со стула и удариться покрепче. А пока плачешь и желание спать пропадет.

Либо морить себя голодом, якобы организм тратит много сил на переваривание и после ночного жора хочется спать.

Звучит логично, но все-таки морить себя голодом тоже не стоит.

Один из пользователей социальных сетей предлагает надевать носки, потому что, как признался он, приносит ему дискомфорт, не дающий спать.

«Мне одному носки приносят дискомфорт потому, что я сплю без них», — отметил мужчина.

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Метки: запуск проекта   поспать   сдача   сложно   советы   
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Бритва Полчаса назад
а еще можно послать всё нахрен и поспать, как это происходило все предшествующие дни
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