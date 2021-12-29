Как избавиться от сонливости, когда надо срочно сдавать проект

Включите всю иллюминацию в квартире, она поможет продержаться подольше, да и глаза не будут так сильно уставать за монитором.



Звучит очень странно, но есть такой вариант как поспать. Если часик вздремнуть, то может появиться прилив сил и организм отдохнет.