Как дотянуть до Нового года, когда не хочешь вставать с постели: неоднозначные советы психологов

Именно поэтому стоит отбросить из списка дел всё, что не имеет критической важности. Тогда энергия будет расходоваться в нужное русло. Ну и, конечно, не стоит забывать о сне и развлечениях, на которые стоит хоть ненадолго, но переключаться в течение дня.

Ведь именно они выступают некой зарядкой для нашей энергетической батареи.