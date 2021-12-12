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Как дотянуть до Нового года, когда не хочешь вставать с постели: неоднозначные советы психологов

Как дотянуть до Нового года, когда не хочешь вставать с постели: неоднозначные советы психологов (13 фото)

Автор:
12 декабря 2021 23:25
Сообщество : Психология
Метки: НовыйГод   депрессия   зимняя хандра   лежание   праздники   психология   советы   
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Ушедшая осень традиционно забрала у многих с собой силы и праздничное настроение. Особенно сейчас, когда с коронавирусом и прочими заморочками добавляются новые трудности и проблемы.

Поэтому неудивительно, что у многих даже в канун Нового года, а то и за месяц до него, нет никакого настроения подыматься с постели. Но можно ли обмануть упадническое настроение?


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По мнению психологов, да. Поэтому стоит рассказать вкратце, как победить высушившую до остатка хандру.

Каждый утренний подъем сходу вынуждает нас принимать решения, даже самые маленькие, вроде того, что надеть или что поесть. У многих и это отбивает всё желание вставать.


Именно поэтому психологи рекомендуют упростить утреннюю рутину, подготовив всё с вечера, чтобы на следующий день выполнение простейших задач стало автоматическим.

Составление выверенного плана на день спасает нас от излишнего свободного времени. По крайней мере тех, у кого оно по-настоящему есть. В противном случае, именно безделье дает простор для негативных мыслей.


Именно поэтому лучше всё делать быстро и эффективно, даже самые банальные дела.

В состоянии упадка и уныния многие начинают себя жалеть и приуменьшать свои способности. Хотя, как известно, человек способен на многое, но часто недооценивает свои силы, или же слишком нерационально их расходует.


Именно поэтому стоит отбросить из списка дел всё, что не имеет критической важности. Тогда энергия будет расходоваться в нужное русло. Ну и, конечно, не стоит забывать о сне и развлечениях, на которые стоит хоть ненадолго, но переключаться в течение дня.


Ведь именно они выступают некой зарядкой для нашей энергетической батареи. 

Любую проблему нужно решать размеренно, не кидаясь на неё, если на это нет сил. Например, если на кухне завалялась гора немытой посуды, то, по мнению психологов, стоит вымыть хотя бы её часть.


Так усталость не свалит вас мертвым грузом, а также отступит вина за безделье, часто гложущая многих.

Честно говоря, этот совет на фоне всех вышеупомянутых выглядит довольно противоречиво. По словам мозгоправов, если не хочется вставать, то не надо. Главное не спать весь день, а занять себя делами в кровати, например, работой с ноутбука или просмотром фильма.


Это не значит, что нужно использовать все советы, как руководство к действию. Однако некоторые из них, возможно, помогут вам немного себя расшевелить.


По крайней мере, хочется верить, что психологи действительно разбираются в вопросе преодоления предновогодней хандры.

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Метки: НовыйГод   депрессия   зимняя хандра   лежание   праздники   психология   советы   
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