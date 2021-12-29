Находки, над предназначением которых люди долго ломали голову, но им помогли в Интернете

В мире очень много всего неизведанного, но ещё больше всего в нём того, чего не знаем конкретно мы. Это нормально, потому что всё знать просто невозможно. Возможно, именно поэтому одни люди знают одно, а другие — другое, потому как все вместе мы являемся огромной базой знаний.
Для чего это можно использовать? Ну, например, для того, чтобы объяснять людям за их странные находки.
Вопрос: «Что это за предмет? Мы думали над этим весь вечер. Он раздвигается, и внутри есть крошечный кусочек поролона»
Ответ: «Это накладка на ключи»
Внутрь оранжевого пластика помещается ключ с железной головкой, которая не только повышает комфорт и удобство использования, но и позволяет различать одинаковые ключи.
Вопрос: «Маленькие лезвия, прикрепленные к какой-то ручке... Нашли на верхушке холодильника. Мой муж тоже не знает что это такое»
Ответ: «Это лезвия для овощерезки»
Вопрос: «Рулон туалетной бумаги, завернутый в желтую тряпку для мытья, которая закреплена на рулоне резинкой и скотчем. С одного края тряпка забита в рулон»
Ответ: «Это приспособа под названием "sploof", которую люди используют, чтобы тайно курить в помещении»
В данную конструкцию предполагается выдувать дым, который должен фильтроваться с помощью тряпки/салфетки, и распространять меньше запаха.
Вопрос: «Нашёл этот предмет на кухне умершего родственника. Около 45 см в длину. На конце шайба, изготовленная из тяжёлого твёрдого металла»
Ответ: «Это ручной гриль-саламандра. Вы нагреваете "шайбу" и держите её над едой в тех местах, где нужна высокая температура, чтобы, например, подрумянить или расплавить сыр, сделать карамельную корочку для крем-брюле и т.д.»
Вопрос: «Пластиковая основа с мягкой коричневой частью. Нашла в доме моего дедушки, который для чего-то её использовал»
Ответ: «Это мягкая подкладка для назальной маски против храпа»
Вопрос: «Что это за штука, которую мы нашли у нас дома? Она маленькая синяя и пластмассовая. Понятия не имею, что это может быть»
Ответ: «Это усики игрушечной улитки, которую можно полностью разобрать»
Вопрос: «Муж нашел это в нашем новом доме в ледогенераторе. Мы думаем, что это нефрит»
Ответ: «Это нефритовый массажёр для глаз»
Такие массажёры обычно хранят в холодильнике, чтобы потом использовать их для борьбы с отеками.
Вопрос: «Это кружка моей невесты, и мы понятия не имеем, что Санта держит в руках»
Ответ: «Это список, с помощью которого Санта определяет плохих детей».
Если вы тоже видите у Санты в руках рыбу, то вы такие не одни.
Вопрос: «Загадочный объект викторианской эпохи. Тупой и слишком большой, чтобы быть нитковдевателем»
Ответ: «Это для удобной заправки тесьмы, шнуровки корсетов и т.д.»
Вопрос: «Рождественский подарок. С тёмной стороны внизу есть кармашек. Никаких застежек/ручек/ремешков. Изготовлено из ткани, похожей на ту, из которой делают прихватки для духовки, но огромных размеров. Приблизительно 45-60 см в поперечнике»
Ответ: «Это чехол на руль, чтобы он не нагревался летом, когда автомобилем не пользуются»
Вопрос: «Пластиковая конструкция с V-образными канавками примерно 60х60 см, заполненная стеклянными шариками. Найдено на высоте 3650 метров»
Ответ: «Это для сбора дождевой воды, чтобы её могли пить пчёлы. Стеклянные бусины не дают пчёлам падать в воду и тонуть»
Вопрос: «Найдено с ванной в Германии. Полое, словно труба, и отлично вписывается в водосток»
Ответ: «Это для контроля уровня воды в душевой кабине. Немецкие ванны и раковины имеют отверстие вверху для предотвращения перелива. В душевых кабинах почему-то нет таких, по крайней мере в старых моделях. Вы можете использовать это устройство, чтобы наполнить душевую кабинку водой, не рискуя затопить ванную комнату»
Вопрос: «По два зубца с каждой стороны, которые можно двигать, пластиковая ручка. Нашли на кухне, если это поможет»
Ответ: «Это вертел для жаровни для готовки курицы целиком»
Между зубцами зажимается тушка курицы, после чего помещается в духовку, гриль или над огнём. Конструкция подразумевает вращение.
Вопрос: «Высота 25 см, подставка, возможно, из бронзы, кольцо сделано из множества отдельных деревянных частей. Что это может быть?»
Ответ: «Это племенное ожерелье бывалых воинов из Суматры, Индонезия, под названием "калабубу". Изготовлено из латуни и дисков, сделанных из скорлупы кокоса»
Вопрос: «Черная пластиковая труба у входа в парк»
Ответ: «Это для утилизации и переработки использованной рыбаками лески»
На фото вопроса на заднем плане можно заметить водоём.
Вопрос: «Пластиковая штука размером с ручку? Не уверен, что это»
Ответ: «Это зажим для закрывания пакетов с едой»
Надо сделать загиб на пакете, после чего протянуть под загибом жёлтый стержень, край которого специально изогнут для удобного поддевания.
Источник:
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При помощи этой "трубки " делают ножные ванны. Типа ноги распарить по русски.
Делаются для здоровья и/или в косметических целях. Кожа и ногти становятся мягкими.
Совсем тупые пиндосы???