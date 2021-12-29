Находки, над предназначением которых люди долго ломали голову, но им помогли в Интернете

В мире очень много всего неизведанного, но ещё больше всего в нём того, чего не знаем конкретно мы. Это нормально, потому что всё знать просто невозможно. Возможно, именно поэтому одни люди знают одно, а другие — другое, потому как все вместе мы являемся огромной базой знаний.

Для чего это можно использовать? Ну, например, для того, чтобы объяснять людям за их странные находки.