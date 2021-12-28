"В Махачкале полиция разгоняла участников массовой драки выстрелами "

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Потасовкой с участием 40 человек и выстрелами закончились дорожные работы.
На пересечении улиц Дахадаева и Коркмасова разгорелась драка из-за того, что водитель решил проигнорировать свежеуложенный асфальт. Некоторые прохожие сделали замечание за то, что дороги перекрыты. Рабочие видимо были очень уставшие и нервные, замечания восприняли в штыки. Завязалась драка между жильцами близлежащих домов и дорожными работниками. Ранее жильцов предупреждали о том, что будут вестись ремонтные работы. «Дорога была перекрыта для укладки асфальта. Жильцы близлежащих домов пытались проехать к своим домам. Представители подрядной организации, отвечающие за ремонт, ранее уведомляли горожан, что дорога будет закрыта. Драка произошла между жильцами домов улицы Коркмасова и представителями подрядной организации», — передаёт телеграм-канала «Что там у дагестанцев».
Разнимать горячие головы приехала полиция, однако удалось это сделать не сразу. Только после нескольких предупредительных выстрелов получилось утихомирить драчунов. Восемь человек задержаны.
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НЕ НУЖЕН ИМ АСФАЛЬТ.
АКТ ПОДПИСАТЬ, С ПОДРЯДЧИКОВ РАСПЛАТИТЬСЯ СПОЛНА.
ОН ЧЕСТНО ПОПЫТАЛСЯ.
НО НЕТ.
ЖИЛЬЦАМ РОВНЫЙ АСФАЛЬТ НЕ НУЖЕН.
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Надеюсь, стрельба велась непосредственно по участникам?
До автомобилей обезьяны ещё недоэволюционировали.