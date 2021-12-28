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В Махачкале полиция разгоняла участников массовой драки выстрелами

В Махачкале полиция разгоняла участников массовой драки выстрелами (2 фото + 2 видео)

Автор:
28 декабря 2021 21:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Махачкала   дорожные рабочие   драка   массовая драка   мэрия   стрельба в городе   
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Потасовкой с участием 40 человек и выстрелами закончились дорожные работы. 
На пересечении улиц Дахадаева и Коркмасова разгорелась драка из-за того, что водитель решил проигнорировать свежеуложенный асфальт. Некоторые прохожие сделали замечание за то, что дороги перекрыты. Рабочие видимо были очень уставшие и нервные, замечания восприняли в штыки. Завязалась драка между жильцами близлежащих домов и дорожными работниками. Ранее жильцов предупреждали о том, что будут вестись ремонтные работы.  «Дорога была перекрыта для укладки асфальта. Жильцы близлежащих домов пытались проехать к своим домам. Представители подрядной организации, отвечающие за ремонт, ранее уведомляли горожан, что дорога будет закрыта. Драка произошла между жильцами домов улицы Коркмасова и представителями подрядной организации», — передаёт телеграм-канала «Что там у дагестанцев».
Разнимать горячие головы приехала полиция, однако удалось это сделать не сразу. Только после нескольких предупредительных выстрелов получилось утихомирить драчунов. Восемь человек задержаны.

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Метки: Махачкала   дорожные рабочие   драка   массовая драка   мэрия   стрельба в городе   
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11  комментариев
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82k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
СЧИТАЮ, ОТ АСФАЛЬТА ОНИ ОТКАЗАЛИСЬ
НЕ НУЖЕН ИМ АСФАЛЬТ.
АКТ ПОДПИСАТЬ, С ПОДРЯДЧИКОВ РАСПЛАТИТЬСЯ СПОЛНА.
ОН ЧЕСТНО ПОПЫТАЛСЯ.
НО НЕТ.
ЖИЛЬЦАМ РОВНЫЙ АСФАЛЬТ НЕ НУЖЕН.
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5k
Duckk 5 минут назад
"В Махачкале полиция разгоняла участников массовой драки выстрелами "
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Надеюсь, стрельба велась непосредственно по участникам?
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1k
Сергей Ковалев Час назад
Нам ,давненько так,за счет города асфальтировали двор. Приехала техника,срезали все,дня через три привезли асфальт и уложили. Двор 16 подъездного дома,жарко,асфальт остывал часов 5. И ни одна бл... не поехала машиной. А тут вот такие идиоты,сами себе портят жизнь.
. Жаль,если рабочих оштрафуют,или осудят.
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2k
sedoisever Час назад
Если они друг друга так из-за асфальта месят, то представьте, как легко настроить это стадо баранов против иностранцев, иноверцев, да хоть против кого...
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45
Вася Незлоб 2 часа назад
Вопрос! Кто по итогу будет извиняться? И перед кем ?!
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26k
Батончик с маком 2 часа назад
Возмущены потому что от асфальта у ишаков копыта портятся.
До автомобилей обезьяны ещё недоэволюционировали.
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710
Сергей Викторович 2 часа назад
Это же насколько надо быть ленивыми и гордыми одновременно???? То есть им настолько неприемлемо немного пройти пешком до дома, что они готовы все решить путем конфликта???
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6k
Tim_G 2 часа назад
Махачкалинский махач
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229
Трям 2 часа назад
Плохая новость. Вот если бы "8 человек были застрелены" - то совсем другое дело было бы!
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