Как не выглядеть в 30 лет как рухлядь: какие привычки ускоряют ваше старение

Вечная жизнь или счастливая жизнь полная соблазнов?
Оба варианта полный миф, так как пока учеными не изобретено лекарство от старения и смерти, а жить счастливо и ни в чем себе не отказывать - крайне сложно.
Да, удовольствие может быть сиюминутным, но за все в конечном итоге придется платить.
Как найти баланс в мире запретов и желаний? Специалисты посоветовали избавиться от некоторых повседневных привычек, которые ускоряют ваше старение.
Стресс - причина множества болячек, среди которых, наверное, самые тяжелые - это проблемы с сердцем, повышенное давление и обострение хронических заболеваний.
Специалисты из Гарвардской медицинской школы провели исследования, согласно которым хронический стресс сокращает теломеры внутри клеток организма человека.
А следовательно, человек, который постоянно переживает - быстрее стареет.
Красное мясо
Веганам на заметку, радоваться не чему. Речь идет не о полном отказе от мяса, а о том, что не стоит злоупотреблять с ним. Если вы жить не можете без хорошего стейка, катлеток или любой другой пищи, в составе которой есть красное мясо, то вы с большей вероятностью умрете, если заболеете диабетом или у вас обнаружат рак или сердечно-сосудистое заболевание.
Это научно доказано исследованием, где было более 500 тысяч испытуемых. Заядлые мясоеды умирали на 26% чаще тех, у кого была более сбалансированная диета.
Исследование не говорит о прямой зависимости потребления красного мяса и вероятного летального исхода при болезнях сердца и онкологии, но наводит на такие гипотезы.
Следующая привычка не страшна для жителей Петербурга, но если вы проживаете в более южных регионах или часто проводите время в жарких странах, то солнцезащитный крем ваш товарищ.
Дело в том, что обильные солнечные ванны без соответствующей защиты могут привести не только к солнечному удару или риску возникновения меланомы, но и старят кожу.
Стоит ли говорить, что от алкоголя ваша кожа и внешность в целом не будет цвести и пахнуть. Точнее, пахнуть она конечно может, но не очень приятными амбре.
Да и из цветовой палитры любителям крепкого и горячительного может достаться красное лицо из-за лопнувших капилляров. К тому же, употребление алкоголя вызывает обезвоживание организма, что не есть хорошо для внешнего вида.
Курить - здоровью вредить. Не просто фраза, знакомая каждому. С каждой пачки курильщиков предупреждают о различных заболеваниях, наверняка, среди прочих и говорят о старении.
Курение вызывает нарушение в кровообращении, из-за чего кожа не получает меньше питательных веществ и кислорода. Также вреден и дым, который оседает не только во внутренних органах человека, но и на коже.
Ну и вишенка на торте, если быть точным, сам торт. То есть чрезмерная любовь к сладкому. Да, сладости могут положительно влиять на эмоциональное состояние человека, но злоупотреблять ими не стоит.
Из-за высокого содержания сахара такие продукты запускают процесс в организме человека, который называется гликирование. Этот процесс негативно сказывается на содержание коллагена и эластина, которые напрямую влияют на состояние кожи.
Источник:
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