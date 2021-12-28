Как не выглядеть в 30 лет как рухлядь: какие привычки ускоряют ваше старение

Это научно доказано исследованием, где было более 500 тысяч испытуемых. Заядлые мясоеды умирали на 26% чаще тех, у кого была более сбалансированная диета.



Исследование не говорит о прямой зависимости потребления красного мяса и вероятного летального исхода при болезнях сердца и онкологии, но наводит на такие гипотезы.



Следующая привычка не страшна для жителей Петербурга, но если вы проживаете в более южных регионах или часто проводите время в жарких странах, то солнцезащитный крем ваш товарищ.