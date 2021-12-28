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Как не выглядеть в 30 лет как рухлядь: какие привычки ускоряют ваше старение

Как не выглядеть в 30 лет как рухлядь: какие привычки ускоряют ваше старение (15 фото)

Автор:
28 декабря 2021 21:33
Сообщество : Спорт
Метки: Вредно   алкоголизм   еда   о красоте и здоровье   советы   
2042
15

Вечная жизнь или счастливая жизнь полная соблазнов?


Оба варианта полный миф, так как пока учеными не изобретено лекарство от старения и смерти, а жить счастливо и ни в чем себе не отказывать - крайне сложно.

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Да, удовольствие может быть сиюминутным, но за все в конечном итоге придется платить.

Как найти баланс в мире запретов и желаний? Специалисты посоветовали избавиться от некоторых повседневных привычек, которые ускоряют ваше старение.

Стресс - причина множества болячек, среди которых, наверное, самые тяжелые - это проблемы с сердцем, повышенное давление и обострение хронических заболеваний.

Специалисты из Гарвардской медицинской школы провели исследования, согласно которым хронический стресс сокращает теломеры внутри клеток организма человека.

А следовательно, человек, который постоянно переживает - быстрее стареет.

Красное мясо

Веганам на заметку, радоваться не чему. Речь идет не о полном отказе от мяса, а о том, что не стоит злоупотреблять с ним. Если вы жить не можете без хорошего стейка, катлеток или любой другой пищи, в составе которой есть красное мясо, то вы с большей вероятностью умрете, если заболеете диабетом или у вас обнаружат рак или сердечно-сосудистое заболевание.

Это научно доказано исследованием, где было более 500 тысяч испытуемых. Заядлые мясоеды умирали на 26% чаще тех, у кого была более сбалансированная диета.

Исследование не говорит о прямой зависимости потребления красного мяса и вероятного летального исхода при болезнях сердца и онкологии, но наводит на такие гипотезы.

Следующая привычка не страшна для жителей Петербурга, но если вы проживаете в более южных регионах или часто проводите время в жарких странах, то солнцезащитный крем ваш товарищ.

Дело в том, что обильные солнечные ванны без соответствующей защиты могут привести не только к солнечному удару или риску возникновения меланомы, но и старят кожу.

Стоит ли говорить, что от алкоголя ваша кожа и внешность в целом не будет цвести и пахнуть. Точнее, пахнуть она конечно может, но не очень приятными амбре.

Да и из цветовой палитры любителям крепкого и горячительного может достаться красное лицо из-за лопнувших капилляров. К тому же, употребление алкоголя вызывает обезвоживание организма, что не есть хорошо для внешнего вида.

Курить - здоровью вредить. Не просто фраза, знакомая каждому. С каждой пачки курильщиков предупреждают о различных заболеваниях, наверняка, среди прочих и говорят о старении.

Курение вызывает нарушение в кровообращении, из-за чего кожа не получает меньше питательных веществ и кислорода. Также вреден и дым, который оседает не только во внутренних органах человека, но и на коже.

Ну и вишенка на торте, если быть точным, сам торт. То есть чрезмерная любовь к сладкому. Да, сладости могут положительно влиять на эмоциональное состояние человека, но злоупотреблять ими не стоит.

Из-за высокого содержания сахара такие продукты запускают процесс в организме человека, который называется гликирование. Этот процесс негативно сказывается на содержание коллагена и эластина, которые напрямую влияют на состояние кожи.

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Метки: Вредно   алкоголизм   еда   о красоте и здоровье   советы   
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61k
Опиум для народа 2 часа назад
Может быть. А может быть и так, как с последовательницей ЗОЖ Жанной Фриске...
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1k
Сергей Иванов 15 минут назад
Кстати британские ученые доказали что жить вредно, от этого умирают в 100% случаев.
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1k
Сергей Ковалев 51 минуту назад
Почему не написали про доноров крови ? У всех доноров лицо,как печеное яблоко в мелких и глубоких морщинах.
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−143
Lux Indique 58 минут назад
срать то можно ? или тоже вредно для кожи ?
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27k
Макарыч Час назад
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2k
lekha-fil Час назад
Х*ета.
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3k
Egoro 2 часа назад
Красное мясо. Ага, расскажи это кавказским долгожителям, которые только баранину и трескают, а там только красное мясо.
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51k
doker 2 часа назад
Многие столетия люди придерживались этих правил, чтобы не стареть и дольше прожить.

И никто не подтвердил их. НИКТО!
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