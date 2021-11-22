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Стереотипы о дешевой еде, которые больше не работают и полезная альтернатива

Стереотипы о дешевой еде, которые больше не работают и полезная альтернатива (20 фото)

Автор:
22 ноября 2021 10:37
Сообщество : Еда
Метки: доширак   еда   мифы   пельмени   семейный бюджет   советы   экономия   
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Как жить в условиях кризиса? Естественно, экономить! Но как правильно экономить?

Есть много методик и советов, чтобы не оставить в магазинах свои кровно заработанные, семейный бюджет ведь не резиновый.

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Есть несколько распространенных заблуждений, которые допускают люди, в попытке сэкономить.


Бомж-пакеты больше не по карману для бомжей

Ошибку, которую, наверное уже все осознали, но некоторые неопытные "не обстреленные" люди, насмотревшись "Общаги", до сих пор совершают.

"Бомж-пакеты" уже давно не стоят 5-10 рублей. А те, кто говорит, что можно сделать сытнее лапшу быстрого приготовления при помощи сыра или майонеза, то мало того, могут получить себе проблемы с желудком, но и стоимость и без того не дешевой лапши возрастет в разы.


Лучше "дошика".


Конечно, преимущество лапши быстрого приготовления перед другими блюдами все еще есть - быстрота. Но нам с вами ведь важна не скорость приготовления, а польза и цена.

В таком случае альтернативой лапше быстрого приготовления является запеченая картошка. Блюдо само по себе простое и готовится не дольше 15-20 минут в духовке. Двух-трех средних картофелин будет достаточно, чтобы насытится.

При этом, такой прием пищи вам может обойтись дешевле, чем пачка лапши быстрого приготовления, если вы, конечно же, не закупаетесь на Рублевке. При этом организм вместе с насыщением получит витамины B и С.


Сосиски с макаронами уже не те


Время меняется, если раньше сосиски с макаронами были синонимом бедности, то сейчас нормальные сосиски стоят не меньше 300 рублей за килограмм (и то, хорошие сосиски могут стоить и больше 500 рублей за кило.

Макароны, конечно, не так заметно выросли в цене, но все же, если кило макарон десять лет назад в условном Петербурге можно было купить за 7-8 рублей, то сейчас таких цен уже не найти.

Ценник на макароны начинается минимум с 20-25 рублей.


Вместо сосисок дешевле и полезнее мясо


На 300 рублей можно купить килограмм свинины, добавить туда овощей, купленных на 100-200 рублей и можно сварганить сразу несколько блюд на несколько дней.

Например, частично разделить мясо от кости. Ту часть с косточкой направить в кастрюлю, а мясо потушить с овощами.

За чуть большую сумму можно получить несколько разнообразных приемов пищи.

Ужина а-ля равиоли


Те, кто привык ужинать пельменями с "кетченезом", готовьтесь выложить за 700-800 грамм покупных пельменей не меньше 300 рублей.

Ценник на нормальные начинается с 500 до 800 рублей за кило.

За те же деньги можно купить кило "домашнего" фарша, из которого можно сделать 10-15 котлет, либо добрую кастрюлю макарон по-флотски, если добавить оные.

А если купить килограмм картошки, то можно сделать запеканку. В любом случае, примерно за те же деньги, вместо покупки пельменей, вы можете обеспечить себе покупку основы для нескольких блюд, которых хватит на несколько дней. Да и сами пельмени делаются не так уж и долго — яичное тесто очень легко в приготовлении и совсем не затратно. Зато все натуральное.


Полуфабрикаты сэкономят время, но не деньги


Если видите приставку "готовые" знайте, вы вряд ли сэкономите, если только время. И то не факт.

Супы быстрого приготовления - невкусная трата денег. Концентрированная заготовка для борща стоит 100 рублей за 250 грамм.

Дешевую курицу, если ее можно назвать таковой при цене в 200 рублей за кило, можно купить.

Вы получите куриную тушку, из которой можно сварить супчик, а то, что останется можно пустить на отбивные, либо на котлеты.

В итоге, переплатив на 100-150 рублей, вы получите в два или три раза больше порций.


Это лишь малая часть советов, в каждой семье свои уловки как сэкономить, время сейчас такое...

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Метки: доширак   еда   мифы   пельмени   семейный бюджет   советы   экономия   
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620k
Alexey Berestenko 58 минут назад
Первое - 2-3 средних картофелин без добавки мясного или овощей нехватит даже моей 14 летней дочери.
Второе - картофель мелкими ломтиками запекается в духовке при 180-200С не меньше 30 минут, а целиком средний - не меньше часа!
Третье - с озвученными ценами - полный бред!
Что-то занижено в два раза, что-то завышено в 1,5 - 2 раза!
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58k
Александр Ломовицкий 13 минут назад
все это правильно и хорошо но какой процент людей умеет вкусно и безопасно для себя и окружающих готовить ? про нынешнее поколение я вобще молчу им все готовое по жизни подавай а мое поколение половина на половину умеет готовить кто то ресторан за пояс заткнет а кто то верхом кулинарии считает сварить креветок и пожарить яйца .
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16k
Пумба Полчаса назад
Макарошки были дешевле?! А может, и зарплаты были пониже? А как тогда с курсом доллара было? А те макарошки, которые дешевле были, они точно были из твердых сортов пшеницы класса А или таки из муки первого сорта класса В или С? В таком случае цена на них и сейчас отличается в 3 раза. В целом пост правильный, самому готовить во все времена было и вкуснее, и дешевле, и полезнее.
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68
Дмитрий Карнаухов 38 минут назад
Комментарий к фото
Когда они были по 7р, тоже не особо выгодно было.
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3k
ezhik 56 минут назад
"можно купить кило "домашнего" фарша"....никогда не покупаю уже готовый фарш, да и не советовал бы никому!
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5k
Горец Ю Час назад
макарошки ни когда не дорожают!!!!
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5k
Денис Колосов Час назад
да уж, пособие по выживанию( как правило, готовая еда-экономия времени.. Когда дети дома (дистанционное обучение или болеют), а я работаю (удаленно) ну нет времени готовить у меня... либо заказываю готовую еду из вкусвил например, что дорого. либо побыстрому, макарошки, с сосисками или полуфабрикатными котлетами или нагетсами.. Времени готовить у меня нет, жена на работе, их на удаленку не отпускают. На такую клиентуру и рассчитано..КОнечно в выходные полуфабрикатами не питаемся. Жена чтонибудь вкусное готовит)
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7k
Ф Ив Час назад
Лапша и макароны есть разных торговых марок разного качества. Некоторые виды лапши никогда не были дешевым удовольствием.
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