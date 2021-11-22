Стереотипы о дешевой еде, которые больше не работают и полезная альтернатива

"Бомж-пакеты" уже давно не стоят 5-10 рублей. А те, кто говорит, что можно сделать сытнее лапшу быстрого приготовления при помощи сыра или майонеза, то мало того, могут получить себе проблемы с желудком, но и стоимость и без того не дешевой лапши возрастет в разы.

Лучше "дошика".

Конечно, преимущество лапши быстрого приготовления перед другими блюдами все еще есть - быстрота. Но нам с вами ведь важна не скорость приготовления, а польза и цена.