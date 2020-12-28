FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Еда 1229 постов • 520 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда 
20 секретов классических новогодних салатов

20 секретов классических новогодних салатов (20 фото)

Автор:
28 декабря 2020 13:52
Сообщество : Еда
Метки: Новым годом   важный   еда   классика   кулинария   салаты   советы   
1585
20

Уже готовитесь делать к новогоднему столу классические салаты - оливье, селедку под шубой, мимозу и прочие? Вот вам 25 секретов, которые сделают ваши салаты еще более вкусными. Будем рады, если вы дополните наш пост своими заметками!

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Новым годом   важный   еда   классика   кулинария   салаты   советы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
5
19
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
578
Максим Час назад
Только первый салат называется Столичный.
На счёт сёмги в шубе, да ну, извращение же. Семга сама по себе отличное блюдо (я про малосольную). Зачем забивать её овощами и майонезом? А вот яблоко для свежести можно, сельдь с зеленым яблоком ещё со времён форшмака отличное сочетание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−8
stroying2013 42 секунды назад
Майонез - в унитаз, а лучше вообще не покупайте. Для шубы сметану лучше 15% - она кислее и пожиже. НО! Перед добавлением ее нужно отвесить (отвисеть?) на марлевой прослойке в дуршлаге. Вода с нее стечет и не будет в шубе на дне скапливаться. Зимний салат тоже со сметанкой. А "оливье" - да, с манаезом. В 70-е - 80-е оливье делали простехи-неумехи с претензией на "елитарность". А сейчас зас..гадили язык - везде "оливье".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Иванов 50 минут назад
Только классический Оливье, он совсем другой. А то что мы делаем-просто салат Зимний!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Агасфер Час назад
Сельдь под шубой это не салат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho Агасфер Час назад
Почему?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Антон Семёныч Агасфер 14 минут назад
С майонезом всё "салат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Агасфер Cornho 9 минут назад
Я не знаю почему, но она в категории Холодные Закуски. Скорее всего потому что там преобладает сельдь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Агасфер Антон Семёныч 9 минут назад
Особенно шаурма :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения У кого самая красивая ёлочка? У кого самая красивая ёлочка? 13 простых приемов, которые помогут вам стать отменным кулинаром 13 простых приемов, которые помогут вам стать отменным кулинаром Шесть главных ошибок начинающих кулинаров Шесть главных ошибок начинающих кулинаров 60 способов подать обычный салат так, чтобы все вокруг ахнули 60 способов подать обычный салат так, чтобы все вокруг ахнули Во сколько обойдется таз оливье: Росстат подсчитал стоимость новогодних салатов Во сколько обойдется таз оливье: Росстат подсчитал стоимость новогодних салатов
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

561724



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 случаев, когда у людей была одна задача, но они её провалили
1
50
20 случаев, когда у людей была одна задача, но они её провалили
Эти вещи были придуманы для решения проблем, о которых многие даже и не задумывались
5
187
Эти вещи были придуманы для решения проблем, о которых многие даже и не задумывались
﻿
Набирающие популярность в сообществах
На какой руке принято носить часы?
2
59
На какой руке принято носить часы?
Самый весомый аргумент в любом споре
0
1
Самый весомый аргумент в любом споре
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Одиночество
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересны#россии#картинки#рождество#коты#разный#дети#кражи
#юмора#приколы#подборки#прикольные#китай#фильмы#природы#Познавательные#еда#красоты
#интересно#животные#люди#истории#космос#кино#сша#аварии#комментарии#наука

На что жалуетесь?

Вернуться