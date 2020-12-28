20 секретов классических новогодних салатов

Уже готовитесь делать к новогоднему столу классические салаты - оливье, селедку под шубой, мимозу и прочие? Вот вам 25 секретов, которые сделают ваши салаты еще более вкусными. Будем рады, если вы дополните наш пост своими заметками!
Начнем с оливье. Для него лучше всего брать старый картофель с толстой шкуркой
Выбирайте плотные клубни правильной формы и без повреждений. Пусть все картофелины будут одного сорта и примерно одного размера — так они сварятся одновременно.
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Картофель для оливье лучше варить в мундире и опускать не в холодную, а кипящую воду: так овощ будет вкуснее
Картофель варят на умеренном огне, чтобы он разбухал равномерно. Если варить на сильном огне, то снаружи клубни развариваются и лопаются, а внутри остаются сырыми.
Чтобы картофель не разварился, и клубни остались целыми, можно добавить в кипящую воду ложку 6% уксуса на 1 л воды
Также от размягчения картошки спасет замена небольшого количества горячей воды на холодную в процессе готовки.
Говорят, что в классическом оливье обязательно присутствие каперсов
Если вы их добавляете, то вот вам совет - перед тем как пускать каперсы в дело, положите их в стакан, залейте водой и оставьте на полчаса, а потом отожмите. Так вы избавитесь от лишнего уксуса и лишней соли.
Для оливье лучше всего использовать маринованные, а не соленые огурцы - они придадут мягкости
Сельдь под шубой. Попробуйте вместо сельди взять слабосоленую семгу, и вы удивитесь новому вкусу блюда. Очень вкусны в салате копченая сельдь, красная икра и креветки.
Лук для селедки под шубой лучше всего слегка замариновать (вода, уксус, соль, сахар) - он будет сочнее и без острого лукового вкуса
Если не желаете мариновать лук - используйте яблоки - два средних кисло-сладких яблока нарежьте очень мелкой соломкой, заправьте соком половины лимона и положите на слой лука. Яблоко смягчит вкус лука, салат получится нежнее
Слой с сельдью и луком полейте 2-3 ст. л. растительного масла, оно также смягчает вкус лука и оттеняет вкус сельди
Перед подачей салат должен настояться в течение 3-х часов. Он пропитается и станет нежным и особенно аппетитным
Вареную свеклу прежде чем соединять с другими овощами, смажьте растительным маслом — тогда она меньше окрасит другие компоненты салата или винегрета
Для салатов со свежим огурцом. Используя огурцы в неочищенном виде, следует предварительно попробовать кусочек кожуры и убедиться, что она не горчит.
Совет для всех салатов - не используйте теплые овощи для нарезки, иначе вкус салата будет испорчен
Для приготовления горячих салатов овощи необходимо не варить, а запекать: сэкономите время и витамины. Запеченные овощи получаются упругими и не теряют привлекательного внешнего вида.
Для того, чтобы порезать луковицу на мелкие кубики, нужно оставлять ее нижнюю часть нетронутой, и резать сначала вдоль и только потом поперек
Если добавить немного ванили в овощной салат, то он приобретет изысканный вкус. Для салатной заправки достаточно семян из одного стручка, смешайте семена с 1 ст. ложкой лимонного сока и 2 ст. ложками оливкового масла.
Очищенные яблоки, груши, сельдерей на воздухе быстро темнеют, поэтому держите их, если не сразу кладете а салат, в подсоленной или подкисленной воде.
Авторский пост
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На счёт сёмги в шубе, да ну, извращение же. Семга сама по себе отличное блюдо (я про малосольную). Зачем забивать её овощами и майонезом? А вот яблоко для свежести можно, сельдь с зеленым яблоком ещё со времён форшмака отличное сочетание.
Для нормального человека фОршмак от немецкого Vorschmack.
Хоть словарь открой, чудо.