В эти рестораны - больше ни ногой!

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Шеф-повара рассказали о признаках, позволяющих узнать ресторан, куда ходить точно не стоит.
"Если в ресторане ну очень большое меню, значит, все блюда там не свежие, а замороженные".
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"Первое, чему нас научили в кулинарной школе, объясняя основы кулинарной безопасности: если в ресторане, где подают рыбу и морепродукты, пахнет рыбой, - уходите оттуда!"
"Мой учитель в кулинарной школе учил меня: опечаток в меню просто так не бывает! Если вам предлагают "крыбные котлеты" - это не потому, что хотят пошутить, а потому что крабов там нет. А может, и рыбы тоже нет".
"Свежевыловленную рыбу" вам подадут в радиусе примерно 50-70 километров от моря. Если вы сильнее удалились от побережья, возмоно, вас пытаются надуть. И да, за "свежевыловленным дальневосточным лососем" лучше всего ехать на Дальний Восток".
"Если меню короткое, значит, повара точно знают весь процйесс приготовления каждого блюда. Длинное меню - это гигантский рксный флаг".
"Если известные и популярные блюда в заведении видоизменяются, это не самый лучший знак: возможно, прежний шеф покинул ресторан, и впривычном месте вас могут ждать сюрпризы".
"Помните: как бы работники ресторана ни следили за шведским столом, обеспечить полное соблюдение санитарных норм на нем невозможно".
"Я всегда обращаю внимание на то, как сотрудники взаимодействуют друг с другом. Если они общаются доброжелательно, помогают друг другу, значит, работа с персоналом налажена хорошо, - в том числе и с персоналом кухни. Из этого делаем вывод: тут можно ожидать качественной еды".
"Спросите у официанта, откуда привезли устрицы. Если он не знает, вам туда не надо. То же касается большинства морепродуктов".
"Если в ресторане пахнет горелым жиром, значит, там не моют вытяжку - а также, вероятно, не моют и все остальное".
"Если официанты спорят с вами о качестве блюда, которое вам не понравилось, и отказываются поменять его из-за несоответствия указанному в меню, степени прожарки или иных проблем с качеством, значит, либо шеф-повар не приемлет критики, либо владелец считает каждую копейку, а на мнение клиентов ему плевать. И в том, и в другом случае ничего хорошего ожидать не приходится".
"Если официанты мрачны и недружелюбны, значит, им не слишком нравится здесь работать. А если персоналнедоволен своей работой, вряд ли он чем-то порадует вас".
"Владелец нашего ресторана часто сам встречает гостей. Если в субботу вечером люди жалуются на долгое ожидание столика,он говорит им мудрую вещь: "Если вечером в субботу в ресторане нет очеред, вряд ли вам захочется там поужинать".
"Я шеф-кондитер. Если в меню ресторана появилась новинка, попробуйте ее: наверняка шеф сделал все, чтобы новое блюдо понравилось. Если же в ресторане вообще небывает новинок, это не лдучший знак: возможно, шеф безразлично относится к своей работе".
"Если к блюду подают крупные ломтики лимона, взгляните, вымыт ли он: в не самых лучших ресторанах такими мелочами не заморачиваются".
"Даже в дорогом ресторане блюда из курицы будут сравнительно дешевы. Если цены на них - вровень с ценами на мясо,значит, на вас просто хотят заработать побольше".
"Не заказывайте рыбу по воскресеньям, в этот день практически нигде нет доставки, и рыба будет не слишком свежей".
"Если блюдо,которое никак невозможно приготовить быстро, появляется на столе в мгновение ока, значит, это либо полуфабрикат, либо заморозка".
"Лучше не заказывать в ресторанах напитки со льдом: по моему опыту, в большинстве ресторанов машины для льда практически не моют или используют для льда водопроводную воду".
"В мексиканском ресторане попросите порцию сальсы. Если вам предложат обычный кетчуп или соус изх банки - уходите: значит, в мексиканской кухне они ничего не смыслят".
"Не пользуйтесьсалат-барами: еду там освежают по несколько раз,это просто опасно для пищеварения".
"Если в ресторане есть фруктовые мушки, это однозначное свидетельство того, что на кухне грязно".
"Блюдо дня" из морепродуктов - опасный знак: похоже, на кухне осталось слишком много "подуставших" морепродуктов, срок годности которых подходит к концу, и их срочно нужно использовать во избежание порчи".
"Недавно побывал в новом ресторане барбекю. Они жарили на решетке все - от бараньей корейки до лобстеров - и все было одинаково плохо. Все-таки повара обычно специализируются на каких-то продуктах в таком особом деле, как барбекю".
"Если в ресторане пахнет вкусной едой, это хорошо.А вот запах парфюма или чистящих средств может свидетельствовать о попытке замаскировать какие-то менее приятные запахи".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ага, ага, в посте походу тоже:
>>повара точно знают весь процйесс
>>Длинное меню - это гигантский рксный флаг".
>>А если персоналнедоволен
>>в ресторане нет очеред,
>>вообще небывает новинок, это не лдучший знак
А как же камчатский краб в Норвегии?