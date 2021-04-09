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В эти рестораны - больше ни ногой!

В эти рестораны - больше ни ногой! (30 фото)

Автор:
09 апреля 2021 08:30
Сообщество : Еда
Метки: Знак качества   готовка   еда   плохие рестораны   рестораны   секреты профессии   советы   шеф-повара   
2851
30
Шеф-повара рассказали о признаках, позволяющих узнать ресторан, куда ходить точно не стоит.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Знак качества   готовка   еда   плохие рестораны   рестораны   секреты профессии   советы   шеф-повара   
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1k
Медвежопок Час назад
Если в тексте чертова гора опечаток, то бросайте читать, ставьте минус и забудьте этот бред. Как правило, это признак копипасты для кармы, к которой автор приложил минимум усилий. Такие полуфабрикаты гуляют по сети и почти никогда не редактируются, мало того, к жизни они не имеют никакого отношения, потому как написаны были в другой стране и не учитывают местных особенностей.
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14k
ВОВЧЕГ 16 минут назад
Если на улице пахнет макдоналдсом, значит есть вариант бесплатно сходить в туалет!
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32k
Nefrion 18 минут назад
>> опечаток в меню просто так не бывает!

Ага, ага, в посте походу тоже:

>>повара точно знают весь процйесс
>>Длинное меню - это гигантский рксный флаг".
>>А если персоналнедоволен
>>в ресторане нет очеред,
>>вообще небывает новинок, это не лдучший знак
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23k
Сергей Алексеевич Nefrion 8 минут назад
Ну так это же королевская шавка - одна из наитупейших копипастеров всея фишки точка нет.
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16k
nobody® Полчаса назад
Однажды в Барселоне гуляли возле Саграда Фамилия и решили погуглить, где бы поесть морепродуктов. Нашли заведение неподалёку на узенькой непримечательной улочке. Но до конца сиесты ещё долго. Решили просто сходить глянуть, чтобы потом точно знать, куда идти. За несколько часов до открытия там уже кто-то стоял в ожидании. Когда вернулись вечером после открытия, уже пришлось выстоять очередь на улице. Внутри сразу у входа лёд и куча всего свежего и вкусного. Сам выбираешь, что и в каком виде приготовить. А интерьер - обычная столовка, при чём это даже сеть. Сел за стол, и тебя вызывают к окошку выдачи, когда то или иное блюдо готово. Очень вкусно, и очередь там не просто так, что показательно.
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16k
nobody® 52 минуты назад
"И да, за "свежевыловленным дальневосточным лососем" лучше всего ехать на Дальний Восток."
А как же камчатский краб в Норвегии?
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664
ccarrot nobody® 38 минут назад
Не знаю как с лососем, но крабов же им туда завезли. Точнее мы завезли себе, ну а сами крабы границ не знают :)
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16k
nobody® ccarrot Полчаса назад
Я самой истории не знаю, но, вроде как, Норвегия уже вешается от них.
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664
ccarrot nobody® 14 минут назад
Это проект времён СССР. Крабов закинули в Баренцево море для поддержания популяции и дальнейшего промыслового лова. Им понравилось и они расползлись. Да, баланс местной фауны это нарушило и процесс стабилизации вроде ещё не закончен.
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385
Rakkaus Час назад
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