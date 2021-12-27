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В Москве из окна квартиры выбросился известный националист Егор Просвирнин

В Москве из окна квартиры выбросился известный националист Егор Просвирнин (6 фото + 2 видео)

Автор:
27 декабря 2021 19:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Егор Просвирнин   Москва   полиция   публицист   смерть   
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По предварительным данным, основатель издания "Спутник и Погром" был в состоянии опьянения.

Сегодня вечером из окна третьего этажа дома на Тверском бульваре выпрыгнул известный публицист, националист, основатель издания "Спутник и Погром" и YouTube-канала Сzar.tv Егор Просвирнин. 35-летний мужчина умер до приезда медиков.


По словам очевидцев, Просвирнин, будучи абсолютно голым, выбросил из окна перцовый баллончик и нож, а затем прыгнул следом. Причины его поступка пока неизвестны.

Возможной причиной самоубийства Просвирнина стала ссора с женой. По словам соседей, весь сегодняшний день мужчина вел себя неадекватно, они слышали крики из съёмной квартиры, в которой он проживал вместе с женой, и намеревались вызывать полицию.

По предварительным данным, в момент трагедии Просвирнин был пьян и находился в доме один.

Егор Просвирнин стал известен благодаря националистическому сообществу "Спутник и Погром", которое запустил во "Вконтакте" в 2012 году. Позднее на его основе появилось одноимённое СМИ с отдельным сайтом, который работал по подписке. В сентябре 2015 года в доме у Просвирнина прошёл обыск из-за опубликованной на "Спутнике" (и признанной экстремисткой) статьи под названием "За что мы стоим, чего будет и чего не будет". В 2017-ом сайт "Спутник и Погром" заблокировали по требованию Генпрокуратуры. В 2018-ом Просвирнин объявил о закрытии проекта и принялся развивать YouTube-канал Сzar.tv.

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Метки: Ynews   Егор Просвирнин   Москва   полиция   публицист   смерть   
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5k
a_komolow Час назад
Серьёзная белка пришла!
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15k
Михаил Гривин 2 минуты назад
Ага, один самозарезался в камере, другой - самовыбросился... Походу, кому-то сильно не нравится русский национализм. Возможно, тем же людям, которым в свою очередь сильно нравится украинский, литовский, эстонский и прочие национализмы бывших союзных республик.
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264
ManA108 4 минуты назад
Выбросился ага!Верим верим.
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5k
Denis Cudreacov 9 минут назад
Вопрос к адептам секты "навального отравили". Зачем его травить, когда он вполне мог "прыгнуть из окна"?
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−45
ВВП 9 минут назад
Одним русским нацистом стало меньше. Ещё 100 млн русских нацистов должны пойти за ним
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764
alex Полчаса назад
Интересно послушать о чем они там спорили
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410
zenon Полчаса назад
Помнить одессу и как там людей зажарили - это конечно "национализм"!
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233k
Rusbond 48 минут назад
Опять баба довела мужика до суицида.
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439
Алексей 50 минут назад
Сидел на подоконнике, никого не трогал, баллончик починял ножиком
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16k
albedo 50 минут назад
Извините, но я такого "националиста" не знаю.
А выброситься из окна по пьяни - к сожалению не такая уж и редкость.
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6k
Дмитрий Горчилин 53 минуты назад
Радикальный политический элемент, как правило, имеет большие проблемы с головой. С другой стороны, в 1991 ответственные советские работники пачками в окошки прыгали, получили неофициальное прозвище "парашютисты". Может и помогли, кто его знает. Сначала ножик и баллончик забрали.
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495
bobobo 54 минуты назад
Это ж надо каким нациком надо быть, что бы из жены за 6 лет сделать русофобку.
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718
Mixan 57 минут назад
Этого чувака не знал ..Но бабы нас губят,это однозначно
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1k
Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга Час назад
В.В. прекрати гасить блогеров.
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6k
Dima Час назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
sssss3 Час назад
Не одна дефка не стоит капли крови мужчины.
Зря он так поступил, пьянка=зло.....
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−123
Васек повесил трубача Час назад
"McAir 2 минуты назад
Ещё на одну гниду меньше стало"
Гнида - это то, из чего ты вылупился.
Земля пухом талантливому русскому человеку Егору.
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68k
Macяня Час назад
белка
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9
Сергей Соловьёв Час назад
Земля стекловатой.
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6k
McAir Час назад
Ещё на одну гниду меньше стало.
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128
Liberman Час назад
во всем виноваты: деньги/бабы
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108
Akabushkin Petr кот базилий 24 минуты назад
И либералы...
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