В Москве из окна квартиры выбросился известный националист Егор Просвирнин

По предварительным данным, основатель издания "Спутник и Погром" был в состоянии опьянения.
Сегодня вечером из окна третьего этажа дома на Тверском бульваре выпрыгнул известный публицист, националист, основатель издания "Спутник и Погром" и YouTube-канала Сzar.tv Егор Просвирнин. 35-летний мужчина умер до приезда медиков.
По словам очевидцев, Просвирнин, будучи абсолютно голым, выбросил из окна перцовый баллончик и нож, а затем прыгнул следом. Причины его поступка пока неизвестны.
Видео не для слабонервных:
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Возможной причиной самоубийства Просвирнина стала ссора с женой. По словам соседей, весь сегодняшний день мужчина вел себя неадекватно, они слышали крики из съёмной квартиры, в которой он проживал вместе с женой, и намеревались вызывать полицию.
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По предварительным данным, в момент трагедии Просвирнин был пьян и находился в доме один.
Поскольку предсмертной записки Просвирнин не оставил, все обратили внимание на его утреннюю переписку с англоязычным товарищем
Егор Просвирнин стал известен благодаря националистическому сообществу "Спутник и Погром", которое запустил во "Вконтакте" в 2012 году. Позднее на его основе появилось одноимённое СМИ с отдельным сайтом, который работал по подписке. В сентябре 2015 года в доме у Просвирнина прошёл обыск из-за опубликованной на "Спутнике" (и признанной экстремисткой) статьи под названием "За что мы стоим, чего будет и чего не будет". В 2017-ом сайт "Спутник и Погром" заблокировали по требованию Генпрокуратуры. В 2018-ом Просвирнин объявил о закрытии проекта и принялся развивать YouTube-канал Сzar.tv.
Помимо прочего, "Спутник" славился ярким и талантливым оформлением статей, которому теперь подражает множество сайтов и пабликов, даже не связанных с национализмом
Тело Егора Просвирнина до сих пор не убрали с Тверской pic.twitter.com/BQIZbU1HeH— Дикая Москва (@wild_moscow) December 27, 2021
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А выброситься из окна по пьяни - к сожалению не такая уж и редкость.
Зря он так поступил, пьянка=зло.....
Ещё на одну гниду меньше стало"
Гнида - это то, из чего ты вылупился.
Земля пухом талантливому русскому человеку Егору.