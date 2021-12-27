В Москве из окна квартиры выбросился известный националист Егор Просвирнин

Сегодня вечером из окна третьего этажа дома на Тверском бульваре выпрыгнул известный публицист, националист, основатель издания "Спутник и Погром" и YouTube-канала Сzar.tv Егор Просвирнин. 35-летний мужчина умер до приезда медиков.





По словам очевидцев, Просвирнин, будучи абсолютно голым, выбросил из окна перцовый баллончик и нож, а затем прыгнул следом. Причины его поступка пока неизвестны.