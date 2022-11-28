"Хочу сильных мужских рук и пятый размер груди". Москвичка от тоски вызвала полицию

Московские полицейские, получив вызов об обнаружении самодельного взрывного устройства в одном из подъездов жилого дома в Бутырском районе, но нашли совсем не бомбу — на месте была кукла и откровенное послание. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в полицию позвонила неизвестная женщина, которая сообщила, что якобы у её квартиры кто-то оставил куклу со взрывным устройством, камерой и звукозаписывающим датчиком. Прибывшие на вызов оперативники на месте несостоявшегося происшествия обнаружили куклу в свадебном платье, бутылку с вином и записку со странным содержанием:

"Хочу сильных мужских рук! А ещё машину, квартиру, домработницу, новые туфли и пятый размер груди! Заберите меня, я так мало прошу", — говорилось в оставленном послании.

Полицейские в крепкими руками уже расследуют эту детективную историю.

Но не для того, чтобы предоставить нуждающейся всё вышеперечисленное.