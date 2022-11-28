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"Хочу сильных мужских рук и пятый размер груди". Москвичка от тоски вызвала полицию

"Хочу сильных мужских рук и пятый размер груди". Москвичка от тоски вызвала полицию

Автор:
28 ноября 2022 22:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   взрывное устройство   вызов   записка   мужские руки   полиция   туфли   
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Неизвестная дама озадачила столичные правоохранительные органы, сообщив о заложенном напротив её квартиры взрывном устройстве. Но дальше всё пошло совсем не по плану...

Московские полицейские, получив вызов об обнаружении самодельного взрывного устройства в одном из подъездов жилого дома в Бутырском районе, но нашли совсем не бомбу — на месте была кукла и откровенное послание. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в полицию позвонила неизвестная женщина, которая сообщила, что якобы у её квартиры кто-то оставил куклу со взрывным устройством, камерой и звукозаписывающим датчиком. Прибывшие на вызов оперативники на месте несостоявшегося происшествия обнаружили куклу в свадебном платье, бутылку с вином и записку со странным содержанием:

"Хочу сильных мужских рук! А ещё машину, квартиру, домработницу, новые туфли и пятый размер груди! Заберите меня, я так мало прошу", — говорилось в оставленном послании.

Полицейские в крепкими руками уже расследуют эту детективную историю.

Но не для того, чтобы предоставить нуждающейся всё вышеперечисленное.

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Метки: Москва   взрывное устройство   вызов   записка   мужские руки   полиция   туфли   
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1  комментарий
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sos1960sos 18 минут назад
Больше всего в этом деле полицейских поразило таинственное и загадочное исчезновение бутылки вина прямо в отделе полиции...
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KlyaksaZ

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