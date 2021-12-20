Магаданского депутата, обвиняемого в массовом отстреле гусей, нашли мертвым в офисе

Александр Крамаренко стал печально знаменитым после провокационного фото с тушками убитой птицы. Счастливый охотник, как подсчитали эксперты, застрелил около 180 диких гусей. А теперь умер сам.
В конце мая нынешнего года полиция начала проверку из-за публикации на странице в инстаграме "Охота в Сибири". На фото был изображен человек, позирующий на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной из трупов гусей. Также был опубликован еще один снимок с предположительно тем же охотником, сфотографировавшимся рядом с фигурой сердечка, также составленной из тушек убитых птиц.
После расследования выяснилось, что герой-охотник - депутат гордумы, единоросс Александр Крамаренко.
Сам он свою причастность к фото отрицал, заявив, что все это фотошоп. Однако по поручению прокурора Чукотки была начата проверка, а в отношении Крамаренко возбудили уголовное дело об отстреле почти 180 гусей на охоте с ущербом свыше 700 тысяч рублей.
А сегодня, 20 декабря, появилась информация о том, что депутат Магаданской городской думы Крамаренко был найден мертвым в своем офисе. Погибшего обнаружили поздно ночью в воскресенье. В настоящее время проводится проверка обстоятельств, связанных с инцидентом. "Опрашиваются возможные свидетели, родственники, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщил собеседник агентства ТАСС.
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КАРМА
сдох максим ну и х-уй с ним .