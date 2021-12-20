Магаданского депутата, обвиняемого в массовом отстреле гусей, нашли мертвым в офисе

Сам он свою причастность к фото отрицал, заявив, что все это фотошоп. Однако по поручению прокурора Чукотки была начата проверка, а в отношении Крамаренко возбудили уголовное дело об отстреле почти 180 гусей на охоте с ущербом свыше 700 тысяч рублей.





А сегодня, 20 декабря, появилась информация о том, что депутат Магаданской городской думы Крамаренко был найден мертвым в своем офисе. Погибшего обнаружили поздно ночью в воскресенье. В настоящее время проводится проверка обстоятельств, связанных с инцидентом. "Опрашиваются возможные свидетели, родственники, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщил собеседник агентства ТАСС.