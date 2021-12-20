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Магаданского депутата, обвиняемого в массовом отстреле гусей, нашли мертвым в офисе

Магаданского депутата, обвиняемого в массовом отстреле гусей, нашли мертвым в офисе (3 фото)

Автор:
20 декабря 2021 08:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Крамаренко   гуси   магадан   охота   охотник   полиция   смерть   
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Александр Крамаренко стал печально знаменитым после провокационного фото с тушками убитой птицы. Счастливый охотник, как подсчитали эксперты, застрелил около 180 диких гусей. А теперь умер сам.

В конце мая нынешнего года полиция начала проверку из-за публикации на странице в инстаграме "Охота в Сибири". На фото был изображен человек, позирующий на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенной из трупов гусей. Также был опубликован еще один снимок с предположительно тем же охотником, сфотографировавшимся рядом с фигурой сердечка, также составленной из тушек убитых птиц.

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После расследования выяснилось, что герой-охотник - депутат гордумы, единоросс Александр Крамаренко.


Сам он свою причастность к фото отрицал, заявив, что все это фотошоп. Однако по поручению прокурора Чукотки была начата проверка, а в отношении Крамаренко возбудили уголовное дело об отстреле почти 180 гусей на охоте с ущербом свыше 700 тысяч рублей.


А сегодня, 20 декабря, появилась информация о том, что депутат Магаданской городской думы Крамаренко был найден мертвым в своем офисе. Погибшего обнаружили поздно ночью в воскресенье. В настоящее время проводится проверка обстоятельств, связанных с инцидентом. "Опрашиваются возможные свидетели, родственники, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщил собеседник агентства ТАСС.

Источник:

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Метки: Ynews   Крамаренко   гуси   магадан   охота   охотник   полиция   смерть   
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266
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
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14k
wolfy1972 Минуту назад
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77
Switka 11 минут назад
У нас в школе сторож по ночам залазил на чердак голубей ловить на росол, забивал не гуманно отрывая им головы. В один прекрасный день эго нашли без головы, упал с крыши на металолом.
КАРМА
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9k
кот базилий 15 минут назад
Наказал его Бог, все таки справедливость бывает иногда.
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1k
Denis Полчаса назад
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−59
баритоновичь Полчаса назад
падла единопутинососная ...

сдох максим ну и х-уй с ним .
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635
KVadik Полчаса назад
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1k
Хансон Абадир Полчаса назад
вот людям делать нех
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119
Александр мишковий 42 минуты назад
МЕСТЬ гусей страшна.
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−2
цысовскъй 45 минут назад
единорос? ну и славно
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29k
Fat Lynx 52 минуты назад
Никто не уйдет от мести пернатых!
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135
<name> 54 минуты назад
хорошая новость, спасибо !
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16k
koleos72 57 минут назад
Походу много косяков за ним числилось! За гусей то он расчитался бы, но раз начали копать, то один хер нарыли бы что-то крупное!
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Ну хоть какая-то хорошая новость!
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1k
Куда катимся? Час назад
Гуси отомстили, не иначе.
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632k
Alexey Berestenko Час назад
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5k
Бу Час назад
Хорошая новость
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Топпер Харли Час назад
След ведет к ним!
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4k
Дмитрий Час назад
Сдаётся мне это были гуси!
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29
an Час назад
Все в этой жизни возвращается бумерангом
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Valeri Nikolkin 2 часа назад
Хорошая новость! Больше хороших новостей!
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