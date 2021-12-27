Урод, но влиятельный. Самые некрасивые монархи в истории

Говорят, красота – не самое главное в жизни. Ведь если ты умен и обаятелен, можно достичь многого. Но как быть, если ты – публичная персона, а твой портрет висит чуть ли не в каждом доме (в большинстве случаев сильно приукрашенные), а в народе тебе дают не самые приятные прозвища? Разбираемся, кто из монархов получил славу урода.
Карл II, испанский король
Карл был представителем династии Габсбургов, известной своими кровосмесительными замашками. Его отец, Филипп IV, был дядей его же матери.
У мальчика с самого рождения был целый букет опасных заболеваний: сифилис, золотуха, эпилепсия. А еще он собой напоминал головастика с сильно испорченным прикусом и огромным носом. Ну и куда же без знаменитой челюсти?
Все эти многочисленные заболевания, «спасибо» за которые стоит сказать инцесту, в итоге привели к тому, что король оказался умственно отсталым. Он даже не мог говорить понятно и самостоятельно жевать.
О детях, конечно, речи не было: он от природы не мог их иметь. Поэтому он стал последним Габсбургом на испанском престоле.
Елизавета I, королева Англии
Королева-девственница, которая пришла к власти и боролась за нее очень долго, стала настоящей находкой для Англии. Она смогла уничтожить «Непобедимую армаду», а Англия при ней начала процветать.
Но современники считали, что она скорее некрасивая женщина: рыжеволосая (да, это не всегда считалось красивым), длинный нос, грубый голос и дурной вкус в отношении нарядов. Она злоупотребляла сладостями, и к концу жизни осталась почти без зубов.
Она выбеляла лицо, носила высокие воротники, которые позже списывали на то, что так она маскировала свою мужественную сторону. Да, ходили слухи, что королева Англии – мужчина. Но это все же слухи. К тому же, Елизавета обожала комплименты, а своим фаворитам дарила роскошные подарки.
Ричард III, английский король
За свою славу некрасивого монарха Ричарду стоило бы сказать «спасибо» множеству писателей и поэтов, среди которых есть даже Шекспир.
А все потому, что в большинстве произведений король изображается злым горбуном с иссушенной рукой. К тому же, постарались и короли из другой династии – Тюдоров.
Справедливости ради, король и правда был не то, чтобы красив. Об этом свидетельствуют современные исследования реальных жизнеописаний короля. Последний король из рода Йорков не был горбат, но одна его нога была сильно длиннее другой, а правая рука была слишком сильно развитой. К тому же, у него сильно шелушилась кожа.
Павел I, российский император
Павел не был красив, да и успешным правителем его назвать тяжело.
Его нос был сильно приплюснут, глаза были маленькими, нижняя губа выпирала вперед, а верхняя сильно над ней нависала (примерно как у утки).
Сам он был слишком уж худым и невысоким.
Портреты императора полностью не соответствуют действительности, и лучшим из них считается картина Владимира Боровицкого. Хотя сам Павел предпочитал картину Степана Щукина, на которой он изображен таким, каким всегда себя сам хотел видеть.
Хюррем-султан (Роксолана)
Да, она не совсем правительница, но благодаря ей ее супруг падишах Сулейман смог добиться небывалых высот в политике и управлении огромной Османской империей.
Ее портрет написал в свое время Тициан: на нас с него смотрит красивая златовласая женщина, но такое изображение самой влиятельной турецкой наложницы оказалось не совсем верным. К тому же, посторонним мужчинам нельзя было смотреть на женщин из гарема, поэтому он писал со слухов и легенд.
Правда, есть словесное описание знаменитой Роксоланы. Славянскую рабыню описал Бергалини, единственный, кого удостоили честью встретиться с госпожой.
Выяснилось, что Роксолана была низкой, и по сравнению с Махидевран, первой женой султана, была совсем уж блеклой. У нее была поплывшая фигура, черты лица словно смазанными, а еще у нее был крупный и круглый нос.
Глаза у нее были маленькими и глубоко посаженными, а губы очень тонкими. Брови, как и волосы, были светлыми и почти не были видны на лице. А еще она обожала лакомиться вкусностями, и часто делала это очень неаккуратно. Но падишаха это совсем не смущало: Хюррем свободна общалась на множество тем, начиная от религии и заканчивая большой политикой. И Бергалини писал, что именно острый ум этой женщины и покорил султана.
Екатерина I, российская императрица
Екатерина не была красавицей, хотя Петр I ее, несомненно, любил. Императрица была невысокой, весьма полной и даже мужественной.
Походка, по свидетельствам современников, у нее тоже была мужской. Но все же она пользовалась успехом не только у Петра, но и у многих придворных. Да и о своей внешности она не сильно переживала.
Иосиф I, император Священной Римской Империи
В детстве император переболел оспой, что и стало причиной его некрасивой наружности. Но и это еще не все. В 1709 году его вновь поразила оспа, которая настолько сказалась на внешности монарха, что тот перестал появляться на людях.
Умер он тоже от оспы, всего в 32 года. Так что не всегда наследственность – причина уродства.
Василий Шуйский
Василий Шуйский был очень умным человеком. Хитрый монарх, не продержавшийся слишком долго на престоле, путем многочисленных интриг закрепился в памяти и в истории скорее как отрицательный герой.
Но мало кто вспоминает о том, что внешность царя была крайне отталкивающей. У него был длинный нос с горбинкой, огромный рот и маленькие глаза.
На людей он смотрел только как бы исподлобья. В итоге хоть царь и продержался на престоле совсем немного, он стал одним из самых некрасивых монархов в российской истории.
Людовик XI, французский король
Даже портреты, которые часто смягчают уродства королей, показывают, что в целом этого монарха нельзя назвать притягательным.
Хотя в целом, человеком он был успешным: восстановил страну после Столетней войны, усмирил Бургундию и сделал много чего полезного для Франции, в том числе активно открывал новые университеты.
Правда, он был и жесток. Историки утверждают, что своих врагов он держал в клетках и морил голодом.
Все его уродство заключалось в огромном носе, лбе и маленьких глазах. И даже портреты в профиль, которые вроде бы должны были скрывать эти недостатки, показывают, каким Людовик был в жизни. Хотя продержался он на посту 18 лет и стал одним из величайших королей Франции в истории.
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