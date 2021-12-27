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Урод, но влиятельный. Самые некрасивые монархи в истории

Урод, но влиятельный. Самые некрасивые монархи в истории (20 фото)

Автор:
27 декабря 2021 18:15
Сообщество : Исторические факты
Метки: императоры   интересно   история   короли   красота   монархи   уродство   
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Говорят, красота – не самое главное в жизни. Ведь если ты умен и обаятелен, можно достичь многого. Но как быть, если ты – публичная персона, а твой портрет висит чуть ли не в каждом доме (в большинстве случаев сильно приукрашенные), а в народе тебе дают не самые приятные прозвища? Разбираемся, кто из монархов получил славу урода.

 

Карл II, испанский король

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Карл был представителем династии Габсбургов, известной своими кровосмесительными замашками. Его отец, Филипп IV, был дядей его же матери.

У мальчика с самого рождения был целый букет опасных заболеваний: сифилис, золотуха, эпилепсия. А еще он собой напоминал головастика с сильно испорченным прикусом и огромным носом. Ну и куда же без знаменитой челюсти?

Все эти многочисленные заболевания, «спасибо» за которые стоит сказать инцесту, в итоге привели к тому, что король оказался умственно отсталым. Он даже не мог говорить понятно и самостоятельно жевать.

О детях, конечно, речи не было: он от природы не мог их иметь. Поэтому он стал последним Габсбургом на испанском престоле.

 

Елизавета I, королева Англии

Королева-девственница, которая пришла к власти и боролась за нее очень долго, стала настоящей находкой для Англии. Она смогла уничтожить «Непобедимую армаду», а Англия при ней начала процветать.

Но современники считали, что она скорее некрасивая женщина: рыжеволосая (да, это не всегда считалось красивым), длинный нос, грубый голос и дурной вкус в отношении нарядов. Она злоупотребляла сладостями, и к концу жизни осталась почти без зубов.

Она выбеляла лицо, носила высокие воротники, которые позже списывали на то, что так она маскировала свою мужественную сторону. Да, ходили слухи, что королева Англии – мужчина. Но это все же слухи. К тому же, Елизавета обожала комплименты, а своим фаворитам дарила роскошные подарки.

 

Ричард III, английский король

За свою славу некрасивого монарха Ричарду стоило бы сказать «спасибо» множеству писателей и поэтов, среди которых есть даже Шекспир.

А все потому, что в большинстве произведений король изображается злым горбуном с иссушенной рукой. К тому же, постарались и короли из другой династии – Тюдоров.

Справедливости ради, король и правда был не то, чтобы красив. Об этом свидетельствуют современные исследования реальных жизнеописаний короля. Последний король из рода Йорков не был горбат, но одна его нога была сильно длиннее другой, а правая рука была слишком сильно развитой. К тому же, у него сильно шелушилась кожа.

 

Павел I, российский император

Павел не был красив, да и успешным правителем его назвать тяжело.

Его нос был сильно приплюснут, глаза были маленькими, нижняя губа выпирала вперед, а верхняя сильно над ней нависала (примерно как у утки).

Сам он был слишком уж худым и невысоким.

Портреты императора полностью не соответствуют действительности, и лучшим из них считается картина Владимира Боровицкого. Хотя сам Павел предпочитал картину Степана Щукина, на которой он изображен таким, каким всегда себя сам хотел видеть.

 

Хюррем-султан (Роксолана)

Да, она не совсем правительница, но благодаря ей ее супруг падишах Сулейман смог добиться небывалых высот в политике и управлении огромной Османской империей.

Ее портрет написал в свое время Тициан: на нас с него смотрит красивая златовласая женщина, но такое изображение самой влиятельной турецкой наложницы оказалось не совсем верным. К тому же, посторонним мужчинам нельзя было смотреть на женщин из гарема, поэтому он писал со слухов и легенд.

Правда, есть словесное описание знаменитой Роксоланы. Славянскую рабыню описал Бергалини, единственный, кого удостоили честью встретиться с госпожой.

Выяснилось, что Роксолана была низкой, и по сравнению с Махидевран, первой женой султана, была совсем уж блеклой. У нее была поплывшая фигура, черты лица словно смазанными, а еще у нее был крупный и круглый нос.

Глаза у нее были маленькими и глубоко посаженными, а губы очень тонкими. Брови, как и волосы, были светлыми и почти не были видны на лице. А еще она обожала лакомиться вкусностями, и часто делала это очень неаккуратно. Но падишаха это совсем не смущало: Хюррем свободна общалась на множество тем, начиная от религии и заканчивая большой политикой. И Бергалини писал, что именно острый ум этой женщины и покорил султана.

 

Екатерина I, российская императрица

Екатерина не была красавицей, хотя Петр I ее, несомненно, любил. Императрица была невысокой, весьма полной и даже мужественной.

Походка, по свидетельствам современников, у нее тоже была мужской. Но все же она пользовалась успехом не только у Петра, но и у многих придворных. Да и о своей внешности она не сильно переживала.


Иосиф I, император Священной Римской Империи

В детстве император переболел оспой, что и стало причиной его некрасивой наружности. Но и это еще не все. В 1709 году его вновь поразила оспа, которая настолько сказалась на внешности монарха, что тот перестал появляться на людях.

Умер он тоже от оспы, всего в 32 года. Так что не всегда наследственность – причина уродства.

 

Василий Шуйский

Василий Шуйский был очень умным человеком. Хитрый монарх, не продержавшийся слишком долго на престоле, путем многочисленных интриг закрепился в памяти и в истории скорее как отрицательный герой.

Но мало кто вспоминает о том, что внешность царя была крайне отталкивающей. У него был длинный нос с горбинкой, огромный рот и маленькие глаза.

На людей он смотрел только как бы исподлобья. В итоге хоть царь и продержался на престоле совсем немного, он стал одним из самых некрасивых монархов в российской истории.

 

Людовик XI, французский король

Даже портреты, которые часто смягчают уродства королей, показывают, что в целом этого монарха нельзя назвать притягательным.

Хотя в целом, человеком он был успешным: восстановил страну после Столетней войны, усмирил Бургундию и сделал много чего полезного для Франции, в том числе активно открывал новые университеты.

Правда, он был и жесток. Историки утверждают, что своих врагов он держал в клетках и морил голодом.

Все его уродство заключалось в огромном носе, лбе и маленьких глазах. И даже портреты в профиль, которые вроде бы должны были скрывать эти недостатки, показывают, каким Людовик был в жизни. Хотя продержался он на посту 18 лет и стал одним из величайших королей Франции в истории.

Источник:

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Метки: императоры   интересно   история   короли   красота   монархи   уродство   
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19k
Вишенка Крокодилова 42 минуты назад
Карл, действительно, был урод, а остальные - люди как люди, вполне обычные, таких на улице полным-полно.
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3k
Иван 13 минут назад
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42
На хер ЗАПАД! Полчаса назад
Почти все жидовских кровей
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4k
Allmaster 36 минут назад
Обосрать царя каждый холоп может :))
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63k
красный диплом. 38 минут назад
Два грузина едут в автобусе. Остановка кинотеатр "Родина". Один другому:
- Ты у Родина выходишь?
Ответ:
- А ты красывый, красывый, да?..
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