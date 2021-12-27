Урод, но влиятельный. Самые некрасивые монархи в истории

Все эти многочисленные заболевания, «спасибо» за которые стоит сказать инцесту, в итоге привели к тому, что король оказался умственно отсталым. Он даже не мог говорить понятно и самостоятельно жевать.

О детях, конечно, речи не было: он от природы не мог их иметь. Поэтому он стал последним Габсбургом на испанском престоле.

Елизавета I, королева Англии