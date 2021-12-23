Медики XIX века - об ужасах мастурбации

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Не только невежественные родители в прошлом пугали детей тем, что от самоудовлетворения может наступить слепота. Медики полтора столетия назад тоже считали мастурбацию "отвратительным грехом", вызывающим безумие, болезни и раннюю смерть. Во Франции в начале XIX века вышла даже отдельная книга, на примере погрязшего в грехе юноши предостерегающая юношей от подобных грешных забав. Давайте ее полистаем!
Брошюра под заголовком "Книга без названия" вышла во Франции в 1830-х годах. Она рассказывает о страшной судьбе, которая поджидает рукоблудов, на примере "прекрасного юноши, который был радостью и гордостью своей матери" - пока не предался страшному греху. И тут его судьба покатилась под откос.
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"Вскоре он предался разврату, и его преступление сделало его стариком раньше времени. Его спина сгорблена, у него стариковская осанка".
"Взгляните в его глаза, когда-то такие чистые, такие ясные и блестящие! Их блеск теперь угас, их окружают воспаленные красные круги".
"Его тело, когда-то молодое и гибкое, теперь покрыто гнойными язвами, которые лопаются и истекают гноем. О, ужасное зрелище!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: артефакты интересно история мастурбация медицина предостережения для юношества просветительская литература факты
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