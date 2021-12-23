Медики XIX века - об ужасах мастурбации

Брошюра под заголовком "Книга без названия" вышла во Франции в 1830-х годах. Она рассказывает о страшной судьбе, которая поджидает рукоблудов, на примере "прекрасного юноши, который был радостью и гордостью своей матери" - пока не предался страшному греху. И тут его судьба покатилась под откос.