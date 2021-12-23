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Медики XIX века - об ужасах мастурбации

Медики XIX века - об ужасах мастурбации (17 фото)

Автор:
23 декабря 2021 12:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: артефакты   интересно   история   мастурбация   медицина   предостережения для юношества   просветительская литература   факты   
1337
17
Не только невежественные родители в прошлом пугали детей тем, что от самоудовлетворения может наступить слепота. Медики полтора столетия назад тоже считали мастурбацию "отвратительным грехом", вызывающим безумие, болезни и раннюю смерть. Во Франции в начале XIX века вышла даже отдельная книга, на примере погрязшего в грехе юноши предостерегающая юношей от подобных грешных забав. Давайте ее полистаем!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: артефакты   интересно   история   мастурбация   медицина   предостережения для юношества   просветительская литература   факты   
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19  комментариев
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215
Шурман 2 часа назад
Может быть у него рак желудка был а все списали на дрочиво , не думаю что тогда была эндоскопия и колоноскопия .
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63k
parallax Полчаса назад
Теперь знаю, отчего некоторые лысеют. ))
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26k
Vazari 47 минут назад
Это ж сколько дрочить надо, чтобы вот так кончить, простите за каламбур.
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3k
Григорий Бабкин Час назад
Волосы на ладошках вырастут!
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1k
АНДРЕЙ Час назад
"Его локоны, когда-то длинные и блестящие, выпадают, он лысеет, словно старик". так вот , откуда столько лысых!!! онанисты хреновы)).
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43
Андрей Час назад
Просто он больше 42 раз подряд подрочил....
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3k
RUSSfan Час назад
Может он с проституцией боролся "железным кулаком", а они не поняли
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43k
Максим Т. Час назад
Самое главное не раскрыто - волосы на ладонях выросли?)
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1k
Max 2 часа назад
Тема раскрыта не полностью. Животрепещющий вопрос правых и левых рук совсем не затронут.
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Игорь 2 часа назад
а он точно - онанист?
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