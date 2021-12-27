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В Ленобласти 90-летняя бабушка почти 9-часов просидела запертая в лифте

В Ленобласти 90-летняя бабушка почти 9-часов просидела запертая в лифте (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 декабря 2021 14:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Колтуши   Ленинградская область   бабушка   ветеран   диспетчер   лифт   
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Ануза Сидорова вышла на свою ежедневную тренировку с палками для скандинавской ходьбы, с ними же и застряла в лифте. Много раз набирала диспетчеру, но в ответ слышала одно и тоже: "Передала запрос, ждите".

Чудеса клиентоориентированности продемонстрировала "Управляющая компания "Север" в деревне Старая Ленинградской области. 90-летняя ветеран почти девять часов просидела в остановившемся лифте — кричала, стучала, уже вспомнила все стихи и песни, сорвала голос, у нее поднялось давление и уже не держали больные ноги. Но диспетчер лишь советовала терпеть и злилась от постоянных вызовов, - пишет Mash на Мойке.

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В это время родные бабули искали ее по всему району, спрашивали у прохожих, обзвонили все больницы и даже успели сообщить о бесследно-исчезнувшей в полицию и "Лизу Алерт". Уже к вечеру к поискам ветерана присоединились волонтеры. Только когда стемнело, внук обратил внимание на давно заблокированный грузовой лифт. Стали прислушиваться и услышали слабый стук и кашель.

Как бабушка с больным сердцем и суставами вынесла такое длительное заточение - уму не постижимо, - говорит ее семья. Видимо, помогла военная закалка, с 14 лет Ануза работала на угольной шахте.



"У меня палки были, я стучала палками этими. Если бы не ходила, вообще упала бы там!" рассказала бабушка РЕН ТВ.

Теперь всей этой историей занимается полиция. За 66-летней Надеждой, которая принимала вызовы, но в итоге так и не отправила ремонтную бригаду, уже приехали и забрали пока в ИВС. Возбуждено уголовное дело по 238-й статье — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Диспетчер аварийной службы в комментарии журналлистам заявила, что была получена только одна заявка, на которую "сразу выехали".

Тем временем внук пострадавшей пенсионерки говорит, что они с бабушкой не хотят никого наказывать: им будет достаточно извинений УК, починки лифта с установкой нормальной системы оповещения об авариях и гарантий, что таких ситуаций больше ни с кем не повторится.

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Метки: Колтуши   Ленинградская область   бабушка   ветеран   диспетчер   лифт   
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11  комментариев
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Иван 3 часа назад
Больно дох*я внук просит, проще диспетчера посадить.
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Александр Задорожный 54 минуты назад
А соседи ничего не слышали? Вот у нас люди равнодушные. Сам не раз сталкивался с ситуацией, когда просто проходят мимо - не узнают кто сидит, не позвонят в диспетчерскую. Раз человек стучит, значит там что-то не так и нужна помощь. Вдруг система связи и оповещения в лифте вышла из строя, а телефон в лифте не ловит, или сел, или нету с собой(пожилые люди не любят носить с собой телефон).
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Антон Час назад
Кстати, шутки-шутками, но старайтесь на НГ лифтами не пользоваться - хрен кто придёт
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1k
poбт 2 часа назад

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Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Ждем новогодних извинений 66летней диспечера
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11k
кира 2 часа назад
Думаю, бабушке может потребоваться лечение. Не помешало бы оплатить за счет диспетчера.
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