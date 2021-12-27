В Ленобласти 90-летняя бабушка почти 9-часов просидела запертая в лифте

Чудеса клиентоориентированности продемонстрировала "Управляющая компания "Север" в деревне Старая Ленинградской области. 90-летняя ветеран почти девять часов просидела в остановившемся лифте — кричала, стучала, уже вспомнила все стихи и песни, сорвала голос, у нее поднялось давление и уже не держали больные ноги. Но диспетчер лишь советовала терпеть и злилась от постоянных вызовов, - пишет Mash на Мойке.

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В это время родные бабули искали ее по всему району, спрашивали у прохожих, обзвонили все больницы и даже успели сообщить о бесследно-исчезнувшей в полицию и "Лизу Алерт". Уже к вечеру к поискам ветерана присоединились волонтеры. Только когда стемнело, внук обратил внимание на давно заблокированный грузовой лифт. Стали прислушиваться и услышали слабый стук и кашель.

Как бабушка с больным сердцем и суставами вынесла такое длительное заточение - уму не постижимо, - говорит ее семья. Видимо, помогла военная закалка, с 14 лет Ануза работала на угольной шахте.