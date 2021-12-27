В Ленобласти 90-летняя бабушка почти 9-часов просидела запертая в лифте

Ануза Сидорова вышла на свою ежедневную тренировку с палками для скандинавской ходьбы, с ними же и застряла в лифте. Много раз набирала диспетчеру, но в ответ слышала одно и тоже: "Передала запрос, ждите".
Чудеса клиентоориентированности продемонстрировала "Управляющая компания "Север" в деревне Старая Ленинградской области. 90-летняя ветеран почти девять часов просидела в остановившемся лифте — кричала, стучала, уже вспомнила все стихи и песни, сорвала голос, у нее поднялось давление и уже не держали больные ноги. Но диспетчер лишь советовала терпеть и злилась от постоянных вызовов, - пишет Mash на Мойке.
В это время родные бабули искали ее по всему району, спрашивали у прохожих, обзвонили все больницы и даже успели сообщить о бесследно-исчезнувшей в полицию и "Лизу Алерт". Уже к вечеру к поискам ветерана присоединились волонтеры. Только когда стемнело, внук обратил внимание на давно заблокированный грузовой лифт. Стали прислушиваться и услышали слабый стук и кашель.
Как бабушка с больным сердцем и суставами вынесла такое длительное заточение - уму не постижимо, - говорит ее семья. Видимо, помогла военная закалка, с 14 лет Ануза работала на угольной шахте.
Источник:
"У меня палки были, я стучала палками этими. Если бы не ходила, вообще упала бы там!" рассказала бабушка РЕН ТВ.
Теперь всей этой историей занимается полиция. За 66-летней Надеждой, которая принимала вызовы, но в итоге так и не отправила ремонтную бригаду, уже приехали и забрали пока в ИВС. Возбуждено уголовное дело по 238-й статье — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Диспетчер аварийной службы в комментарии журналлистам заявила, что была получена только одна заявка, на которую "сразу выехали".
Тем временем внук пострадавшей пенсионерки говорит, что они с бабушкой не хотят никого наказывать: им будет достаточно извинений УК, починки лифта с установкой нормальной системы оповещения об авариях и гарантий, что таких ситуаций больше ни с кем не повторится.
Источник:
- Однажды в лифте: подборка клаустрофоба
- Разница поколений: один в 16 лет ушел на фронт, а другой в 19 лет испражнился на стенд ветерана ВОВ
- Бабушка-блокадница, не дождавшись врачебной помощи, прооперировала себя сама
- В неведомые вонючие дали: Скоростная подборка снимков, сделанных в лифтах
- Петербурженка упала в шахту лифта торгового центра и провела там всю ночь
Понравилось14