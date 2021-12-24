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Он вам не Санта! Шварценеггер на Рождество подарил 25 домов нуждающимся ветеранам

Он вам не Санта! Шварценеггер на Рождество подарил 25 домов нуждающимся ветеранам (5 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2021 14:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: арнольд   бытовка   ветеран   дом   подарок   рождество   шварценеггер   
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На это «Терминатор» выложил 250 000$ из собственного кармана.

Арнольд - живая легенда. Многократный Мистер Олимпия, актер, губернатор, мультимиллионер. Да просто человек, которого знают все. При этом не все знают, что он слегка жадноват. Например, когда ему надо было купить новое авто, он проехал половину страны, чтобы добраться до штата, где предлагали 15% скидку на понравившуюся ему модель. И это не шутка, причем это было в 90-х, когда он стал всемирно известным и далеко не бедным.

Но это так, штришок к портрету.

А обсудим мы подарок американским военным ветеранам.

Для справки: в США больше 37 тысяч бездомных ветеранов. С инвалидностью, алкоголизмом, расшатанной психикой. И нищенской военной пенсией. Ни о какой покупке недвижимости на эти деньги речь и не идет.

Арни не поскупился на подарок и выложил 250 зеленых тонн. Для него это примерно такой же поступок, как если бы вы отписали свою квартиру бездомному. На грани подвига.

И когда об этом услышал, то подумал: «Вот молодец! Такой подарок людям сделал!» А потом увидел эти« дома»...

Даже строительными бытовками не назовешь, просто собачьи будки. Но все познается в сравнении. Вот как жили ветераны до подарка Шварценеггера:

И всем было наплевать, что люди прозябают в палатках. Поэтому Арни все-таки молодец - сделал хоть что-то.

Что характерно, когда одного из ветеранов спросили: в чем основной кайф нового жилья, он ответил - «Здесь нет крыс»...

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Метки: арнольд   бытовка   ветеран   дом   подарок   рождество   шварценеггер   
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36  комментариев
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193
Brontozavr1 2 часа назад
А у нас богачи наоборот отнимают последнее жильё. А ветераны победившие фашизм в помойках роются...
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31k
Растрелли В.В. 11 минут назад
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−18
Gidralion 13 минут назад
Хорошие и классные дома! Лучше чем палатки из ткани. Шварц молодец
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1k
GoInDown 13 минут назад
Вот она какая оказывается американская мечта, отдал долг родине, и все что тебя ждет в лучшем случае будка метр на метр)))) Великая Америка)))))))))
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5k
Афанасий 14 минут назад
Ну а вы думали КТО становится миллионерами? -- Уж точно не те кто раздаёт свои деньги направо и налево(строит бомжам настоящие дома)! Только вот таки, которые и на "раздаче" своего бабла получают налоговые послабления...
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3k
Andrey 20 минут назад
Это вот такая будка стоит 10000$ !!? Ну нихрена себе!
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17
Evgeniy Gkyra 24 минуты назад
И нищенской военной пенсией., людей не смешите, на до таких пенсий, как до луны
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−10
Андрей Иванов 54 минуты назад
Путин пиз.дит про заботу о ветеранах Второй Мировой войны. Но на деле плевать на них хотел. Только парады устраивает 9 мая.
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6k
klop Час назад
А почему самое богатое государство этим не занимается, а знаменитый персонаж хоть и богатый?
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922
Игорь Меншиков Час назад
Десятка за будку? Многовато
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11k
Александр Час назад
А ну, где там те, кто рассказывают о заботе на западе о ветеранах, не то что у нас

Хотя, может это и есть забота, подарили коробку.
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−10
Андрей Иванов Александр 53 минуты назад
А там президент обещал подарить всем ветеранам по квартире? Не припомню такого.
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5k
Tim_G Час назад
Уясе домищи!
Чуть больше мусорных баков...
Это чтоб улицу очистить от палаток?
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41k
dima423 Час назад
Дорого чето все конечно в омерике... у нас вон какой можно домик купить меньше чем за 10к бакинских, а если оптом то и дешевле)
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42k
Крайт 2 часа назад
Когда погибла хоккейная команда "Локомотив" в 2011 году, то только тогда были обнародованы данные от их родственников и хоккейного клуба, сколько хоккеисты этого клуба жертвовали на благотворительность в России в год. Это были миллионы рублей с многомиллионной зарплаты каждого хоккеиста в год.
Только они это делали анонимно при жизни. И не кичились этим.
А Шварц популизмом занялся на старости лет. Ничего плохого нет в его помощи бомжам США, но это всё на публику заточено. 250000 баксов для Шварца это как для меня 250 рублей.
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3k
Иван 2 часа назад
Минус 250 тыщ с налогов, потому что благотворительность.
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179
Nаnе First NameLаst dima423 Минуту назад
Кого там Усманов наблоготворил? На его предприятиях работники вешаются от нищенских зарплат. Шварц своё состояние собственным горбом заработал и в тюрьме не сидел и предприятия не отжимал, и не банкротил.

Упс, да?
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poбт 2 часа назад
сколько там капитализация эппла? чет я подзабыл
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