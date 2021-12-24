Он вам не Санта! Шварценеггер на Рождество подарил 25 домов нуждающимся ветеранам

На это «Терминатор» выложил 250 000$ из собственного кармана.
Арнольд - живая легенда. Многократный Мистер Олимпия, актер, губернатор, мультимиллионер. Да просто человек, которого знают все. При этом не все знают, что он слегка жадноват. Например, когда ему надо было купить новое авто, он проехал половину страны, чтобы добраться до штата, где предлагали 15% скидку на понравившуюся ему модель. И это не шутка, причем это было в 90-х, когда он стал всемирно известным и далеко не бедным.
Но это так, штришок к портрету.
А обсудим мы подарок американским военным ветеранам.
Для справки: в США больше 37 тысяч бездомных ветеранов. С инвалидностью, алкоголизмом, расшатанной психикой. И нищенской военной пенсией. Ни о какой покупке недвижимости на эти деньги речь и не идет.
Арни не поскупился на подарок и выложил 250 зеленых тонн. Для него это примерно такой же поступок, как если бы вы отписали свою квартиру бездомному. На грани подвига.
И когда об этом услышал, то подумал: «Вот молодец! Такой подарок людям сделал!» А потом увидел эти« дома»...
Даже строительными бытовками не назовешь, просто собачьи будки. Но все познается в сравнении. Вот как жили ветераны до подарка Шварценеггера:
И всем было наплевать, что люди прозябают в палатках. Поэтому Арни все-таки молодец - сделал хоть что-то.
Что характерно, когда одного из ветеранов спросили: в чем основной кайф нового жилья, он ответил - «Здесь нет крыс»...
Источник:
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Хотя, может это и есть забота, подарили коробку.
Чуть больше мусорных баков...
Это чтоб улицу очистить от палаток?
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Только они это делали анонимно при жизни. И не кичились этим.
А Шварц популизмом занялся на старости лет. Ничего плохого нет в его помощи бомжам США, но это всё на публику заточено. 250000 баксов для Шварца это как для меня 250 рублей.
За все время существования рейтинга Усманов направил на благотворительные цели 4,2 млрд фунтов стерлингов (5,9 млрд долларов). По подсчетам издания, в 2020 году Усманов потратил на благотворительность 506,8 млн фунтов стерлингов (716 млн долларов), то есть 3,7% своего состояния.
Упс да?
Вот получаете вы, например, 100000 в месяц. За это с вас отожмут... Ну скажем 10%. А вот если вы получите 100001, то с вас уже будут хотеть 15%. Называется, кажется, "прогрессивное налогообложение". Так вот вам, в этом случае, дешевле будет отдать на благотворительность 5000. В результате вы "заработаете" 10000. Плюс существуют ещё всякие налоговые льготы за благотворительность.
Однако, справедливости ради, нужно сказать, что это всё работает, если вы совершаете подобные поступки только через определённые благотворительные организации. А если просто от самого себя, то "нисчитова".
Понятия не имею как там в США вообще и у него в штате в частности, но во многих местах програсивный налог выглядит как-то так: на пример со 100к платишь 10%, с 100к-200к 20% и т.д. до каких-то довольно больших процентов, т.е. со 100001 будет 20% не со всей суммы, а с 1 денги. Хотя допускаю что где-то может быть и так как вы написали. Но даже если не всю сумму (или как в ваших расчетах даже больше) получаешь в виде экономии на налогах, то может быть и более половины. Плюс пиар, плюс можно манипулировать купив эти домики если не у своей же фирмы, то у своего кореша и т.п.
Упс, да?