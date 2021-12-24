Он вам не Санта! Шварценеггер на Рождество подарил 25 домов нуждающимся ветеранам

Арнольд - живая легенда. Многократный Мистер Олимпия, актер, губернатор, мультимиллионер. Да просто человек, которого знают все. При этом не все знают, что он слегка жадноват. Например, когда ему надо было купить новое авто, он проехал половину страны, чтобы добраться до штата, где предлагали 15% скидку на понравившуюся ему модель. И это не шутка, причем это было в 90-х, когда он стал всемирно известным и далеко не бедным.

Но это так, штришок к портрету.

А обсудим мы подарок американским военным ветеранам.

Для справки: в США больше 37 тысяч бездомных ветеранов. С инвалидностью, алкоголизмом, расшатанной психикой. И нищенской военной пенсией. Ни о какой покупке недвижимости на эти деньги речь и не идет.

Арни не поскупился на подарок и выложил 250 зеленых тонн. Для него это примерно такой же поступок, как если бы вы отписали свою квартиру бездомному. На грани подвига.