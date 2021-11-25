Петербурженка упала в шахту лифта торгового центра и провела там всю ночь

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга проводит проверку информации о падении молодой женщины в шахту лифта в торговом центре «Континент» на Бухарестской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Несчастный случай произошел в лифте развлекательного центра MazaPark, расположенного на четвертом этаже ТРК «Континент» под вечер. Девушка спускалась на лифте с 4-го этажа. По предварительной версии, на втором этаже кабина встала, вследствие отключения электричества. Через несколько часов безуспешных попыток вызвать помощь или привлечь внимание, молодая женщина попыталась выбраться из кабины самостоятельно, но упала в шахту лифта на бетонный пол, сломала кости таза и сильно ударилась головой. В шахте она пролежала до утра.

Обнаружили пострадавшую сотрудники торгового центра рано утром в среду. Женщину с травмами увезли в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, передает Mash.