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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 26 постов • 2 подписчика подписаться
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Петербурженка упала в шахту лифта торгового центра и провела там всю ночь

Петербурженка упала в шахту лифта торгового центра и провела там всю ночь (3 фото)

Автор:
25 ноября 2021 12:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: лифт   питер   торговый центр   шахта   
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В Санкт-Петербурге 24-летняя девушка упала в шахту лифта в торговом центре и не смогла вызвать помощь. С тяжёлыми травмами она пролежала там всю ночь. Утром её крики о помощи услышали охранники.

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга проводит проверку информации о падении молодой женщины в шахту лифта в торговом центре «Континент» на Бухарестской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Несчастный случай произошел в лифте развлекательного центра MazaPark, расположенного на четвертом этаже ТРК «Континент» под вечер. Девушка спускалась на лифте с 4-го этажа. По предварительной версии, на втором этаже кабина встала, вследствие отключения электричества. Через несколько часов безуспешных попыток вызвать помощь или привлечь внимание, молодая женщина попыталась выбраться из кабины самостоятельно, но упала в шахту лифта на бетонный пол, сломала кости таза и сильно ударилась головой. В шахте она пролежала до утра.

Обнаружили пострадавшую сотрудники торгового центра рано утром в среду. Женщину с травмами увезли в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, передает Mash.

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«Двери у грузового лифта двойные: внутренняя и наружная. Наружная была открыта, и образовался зазор между открываемой уличной дверью и движением грузового лифта. Вот в этот зазор мы стали кричать и светить», – рассказал «ЛенТВ24» Константин, сотрудник охраны ТЦ.

Как пишет телеграмм-канал Shot, пока девушка не может рассказать, что именно произошло, поскольку находится без сознания.


При этом в ТЦ заявили, что все лифты исправны: «Женщина самостоятельно проникла в лифтовую шахту. В настоящее время мы выясняем подробности случившегося и обстоятельства попадания женщины в лифтовую шахту, — рассказали РБК в пресс-службе компании «Адамант» (управляет ТРК «Континент»). — Все лифты находятся в исправном состоянии. Лифт прошел периодическое техническое освидетельствование и проходит регулярное техническое обслуживание. Технические службы комплекса постоянно отслеживают исправность работы лифтового оборудования.

По словам представителей торгового центра, угрозы для жизни девушки не было: она находилась в так называемой зоне безопасности, которая составляет около 1,5 метра. Опускающийся лифт не достиг бы этого уровня.

По сообщению корреспондента Рен ТВ, который побывал в торговом центре, лифт в котором произошла трагедия, выходит прямо на улицу. Обычно для посетителей это был способ сократить путь. Как пострадавшая очутилась внутри лифтовой шахты на самом деле, пока не ясно. В прокуратуре сообщили, что устанавливают обстоятельства случившегося.

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Метки: лифт   питер   торговый центр   шахта   
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5k
schmubu Час назад
в смысле?
в ТЦ в вечернее время, т.е. в самый наплыв, несколько часов не было электричества, и никто этого не заметил? это как?

кроме того - какого уя она делала в грузовом лифте?
и как она вообще из лифта выпала? там же можно только на крышу лифта вылезти. нет?
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7k
Sterling Malory Archer Полчаса назад
Полюбому отмазка!! Всю ночь в шахте лифта была
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455
Снежный Барс 43 минуты назад
В любом случае вина полностью на ТЦ
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12k
Великий Кормчий 46 минут назад
Пешком западло. Поеду одна на грузовом!
Тупая.
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