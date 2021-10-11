Психологический срыв: таковы вероятные последствия учебы в МГУ 9-летней студентки

Уже сейчас сокурсники вундеркинда отмечают, что юная студентка, обладая солидным запасом знаний, физиологически, психологически остается ребенком. Может перебивать однокурсников и преподавателей, ей явно не хватает усидчивости, терпения. Она привыкла к повышенному вниманию к себе, а это огромные риски: психика в любой момент может не выдержать новых испытаний.

Специалист считает, что есть повод для серьезной тревоги: очень похоже, что родители экспериментируют с ребенком ради собственных амбиций. А последствия просчитать не в силах.

Организм мстит за насилие над собой, акцентирует эксперт. В мире уже были примеры стремительного, сенсационного взлета юных эрудитов. Но затем, к сожалению, наступали проблемы с психикой, социализацией. Как, например, у 11-летнего студента Гарварда Сайдиса. Там отец очень стремился к тому, чтобы вырастить гения. Но получилось во вред ребенку. Его жизнь не была счастливой и оборвалась в 46 лет.