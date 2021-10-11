Психологический срыв: таковы вероятные последствия учебы в МГУ 9-летней студентки

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Доктор педагогических наук Елена Казакова ответила на вопросы журналиста «Комсомольской правды» по поводу нюансов обучения в МГУ Алисы Тепляковой. Есть серьезные опасения за здоровье юной «мученицы науки».
Родители часто хотят видеть свое чадо самым умным, самым успешным. Вот только всегда встает попутный вопрос: какой ценой? Новая дискуссия на эту тему в обществе развернулась после поступления в МГУ 9-летней Алисы Тепляковой. В интервью популярному изданию профессор Елена Казакова высказала сомнения в нужности столь раннего обучения в вузе. Пусть и при наличии отменных способностей. Эксперт задается вопросом: даже если девочка сумеет без особых потерь для здоровья одолеть программу МГУ, что дальше? Понятно, что вопрос трудоустройства практически нерешаем. Но и возможность пройти всю дистанцию обучения без психологических срывов весьма иллюзорна, уверена педагог.
Уже сейчас сокурсники вундеркинда отмечают, что юная студентка, обладая солидным запасом знаний, физиологически, психологически остается ребенком. Может перебивать однокурсников и преподавателей, ей явно не хватает усидчивости, терпения. Она привыкла к повышенному вниманию к себе, а это огромные риски: психика в любой момент может не выдержать новых испытаний.
Специалист считает, что есть повод для серьезной тревоги: очень похоже, что родители экспериментируют с ребенком ради собственных амбиций. А последствия просчитать не в силах.
Организм мстит за насилие над собой, акцентирует эксперт. В мире уже были примеры стремительного, сенсационного взлета юных эрудитов. Но затем, к сожалению, наступали проблемы с психикой, социализацией. Как, например, у 11-летнего студента Гарварда Сайдиса. Там отец очень стремился к тому, чтобы вырастить гения. Но получилось во вред ребенку. Его жизнь не была счастливой и оборвалась в 46 лет.
Специалист считает, что есть повод для серьезной тревоги: очень похоже, что родители экспериментируют с ребенком ради собственных амбиций. А последствия просчитать не в силах.
Организм мстит за насилие над собой, акцентирует эксперт. В мире уже были примеры стремительного, сенсационного взлета юных эрудитов. Но затем, к сожалению, наступали проблемы с психикой, социализацией. Как, например, у 11-летнего студента Гарварда Сайдиса. Там отец очень стремился к тому, чтобы вырастить гения. Но получилось во вред ребенку. Его жизнь не была счастливой и оборвалась в 46 лет.
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ПЦ.
Семь сломанных жизней и два великовозрастных долбоё.ба.
Через 2-3 года Алиса войдёт в пубертат и начнёт мстить родителям и братьям/сёстрам.
Украденное детство и юность
Из-за дебильных амбиций папашки девочка останется без детства...
Родила ребёнка через 3 года после завершения карьеры.
А тут что будет? Если, не дай бог, папашкины планы сбудутся, в 11 лет девочка станет дипломированным психологом.
Психологом в 11 лет, бл@#ь!... Что этот придурок собирается делать с ней дальше?