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Психологический срыв: таковы вероятные последствия учебы в МГУ 9-летней студентки

Психологический срыв: таковы вероятные последствия учебы в МГУ 9-летней студентки (2 фото)

Автор:
11 октября 2021 19:50
Сообщество : Жить в России
Метки: амбиции   вундеркинд   мгу   предостережение   психолог   родители   срыв   студентка   
1639
2
Доктор педагогических наук Елена Казакова ответила на вопросы журналиста «Комсомольской правды» по поводу нюансов обучения в МГУ Алисы Тепляковой. Есть серьезные опасения за здоровье юной «мученицы науки».

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Метки: амбиции   вундеркинд   мгу   предостережение   психолог   родители   срыв   студентка   
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14k
dimitr 2 часа назад
"Кроме Алисы, в семье Тепляковых растут ещё шестеро детей: Лейя, Хеймдалль, Терра, Айлунг, Фейлунг и Тесей. Они проживают в однокомнатной квартире в Москве."

ПЦ.

Семь сломанных жизней и два великовозрастных долбоё.ба.

Через 2-3 года Алиса войдёт в пубертат и начнёт мстить родителям и братьям/сёстрам.
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3k
Горожанин 7 минут назад
Судя по состоянию кожи лица и волос головы, у ребенка уже началось снижение трофической функции нервной системы. В ее возрасте состояние волос и лица - хуже, чем у великовозрастного папаши. Налицо признаки истощения у ребенка нервной системы. Без принятия восстановительных мер такое состояние может привести к необратимым последствиям для физического и психического здоровья. Врачам и социальным работникам пора спасать девочку.
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582
Ибрагим Прутков 18 минут назад
Она не способна концентрироваться более 2х пар. Это чисто физиологический аспект.
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3k
a_komolow Полчаса назад
И что из неё вырастет?
Украденное детство и юность
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4k
au3 37 минут назад
Может и есть смысл воспитания вундеркинда с целью, что б он стал выдающимся ученым в фундаментальных науках. Но стать психологом?!
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19k
shevanez 40 минут назад
Родители- долб.о.ебы, с большой буквы! Очень нравится фраза- "всему свое время!" Не надо пиариться за счет ребенка, одновременно ломая, его дальнейшую жизнь!
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571
Ольга 57 минут назад
Если бы только психический срыв Там же любая психосоматика может вылезти. Отсюда у ранних гениев не только неврозы, но и инсульты с инфарктами. Родители Алисы - зарвавшиеся маньяки, которые готовы жизнь и здоровье своих детей бросить в топку собственных амбиций.
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670
да пох Час назад
Родители не смогли реализовать себя и поэтому пытаются продать ребенка(не в прямом смысле) .Помогите родителям и они отьипутся от ребенка . Ну или дайте им психолого для них это будет как знак *величия*. И если попадется хороший *разводила* возможно поставит их на путь истинный.
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211k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
Жалко ребёнка.
Из-за дебильных амбиций папашки девочка останется без детства...
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−32
Г Д Час назад
я считаю, что это ужас. у маленькой девочки никакого опыта в жизни.
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3k
Барсук Час назад
В фигурном катании, с Ю. Липницкой такая же фигня получилась.. В 14-15 лет, завоевала почти всё, что только можно, а дальше? Где новые "горизонты" для достижения??? В 20 лет на "тренерскую"? А в голове-то ещё ребенок!!! Где какая-то мудрость, жизненный опыт, желание передать свои навыки??? Любой вундеркинд, он выделяется из ряда себе подобных, но, реально, по своим психическим данным, он такой же ребенок, как и его сверстники... И, при этом, к нему предъявляются завышенные требования и ожидания... Вот психика и не выдерживает...
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32k
Mamin Sibiriak Час назад
Следовало ожидать. Ребёнок должен вести образ жизни ребёнка.
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5k
samsr 2 часа назад
Сколько можно мусолить эту тему?
Предки дегенераты, горе в семье.
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5k
Ruk 2 часа назад
лишить родительских прав идиотов родителей
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