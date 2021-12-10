Режиссёр Сокуров и Путин поспорили о чеченском "падишахе" Кадырове и национализме на Кавказе

Президент был очень раздражён и заявил, что некоторые проблемы не стоит обсуждать публично.
На вчерашней встрече Владимира Путина с президентским Советом по правам человека (СПЧ) глава государства вступил в жесткую полемику с режиссёром Александром Сокуровым, который озвучил множество деликатных тем и проблем, о которых в России не принято говорить в публичном пространстве.
В начале своего выступления член СПЧ обратил внимание на дорогостоящую внешнюю политику страны, которая не по карману небогатой России. По словам Сокурова, на "довольствии" России находятся Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия и частично Сирия, которой нужно помогать.
Затем Сокуров переключился на внутренние проблемы России. Он отметил, что Россия пребывает в конституционном кризисе, поскольку многие регионы пестуют национализм, оттуда изгнали русских, там есть свои армии и даже "падишах".
"Все республики сегодня носят национальный характер. Есть столицы, даже есть армии, появился падишах… Большая проблема – это то, что происходит на Северном Кавказе… Сейчас русских там почти нет, Кавказ становится мононациональным регионом, вся власть в руках "коренных" людей. Есть федерация, а куда делась Россия?", - спросил кинорежиссёр.
Сокуров предположил, что из-за моноэтничности некоторых республик там "все больше не любят русских и хотят расстаться с ними".
"Давайте посмотрим, что происходит с российской государственностью, с нашей конструкцией государства. Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве. Пожелаем удачи всем… падишахам, я не знаю, всем, кто хотел бы начинать жить своей жизнью. А нашей армии пожелаем крепости и сил. Вот, простите, что я так долго и так страстно, слишком страстно говорил. Извините", - закончил свою 15 минутную речь Сокуров.
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Путину выступление Сокурова, которого, к слову, ещё в 2019 году Кадыров назвал "античеченским националистом", очень не понравилось. Президент назвал его доклад набором проблем и страхов, которые есть у какой-то части населения. По словам Путина, никаких сепаратистских настроений на Северном Кавказе нет - это подтвердило голосование по поправкам в Конституцию.
Глава государства также упрекнул кинорежиссёра в том, что он поднял тему межнациональных отношений (когда тот говорил о беспределе Кадырова, попытавшегося отнять часть территории у Ингушетии).
"У нас две тысячи территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории? Разве русский народ заинтересован в распаде Российской Федерации? Вы хотите нас превратить в Московию? Так в НАТО хотят сделать", - заявил Путин.
Сокуров попытался ответить, что в первую очередь предлагает думать о судьбе России и её государственном устройстве, но Путин попросил не превращать дискуссию в ток-шоу, где все друг друга перебивают, и отметил, что не все проблемы следует обсуждать публично.
"Это непозволительно даже вам. Это опасные игрушки. Не буди лихо, как у нас говорят! Прежде чем сказать, надо было подумать. Я к вам отношусь с большим уважением, но выражаетесь вы не всегда точно. А к этому нужно серьезно относиться и так на всю страну говорить!", - раздраженно ответил Путин.
Путин также высказал претензии по поводу Белоруссии, которую Сокуров едва не назвал содержанкой России. По мнению президента, это совсем не так.
"Некоторые вещи лучше сказать прямо, а о некоторых лучше вообще промолчать. Потому что это тонкие вещи, чувствительные. Мы с вами давно не виделись. Позвоните и приходите ко мне, все обсудим", - закончил свою речь президент.
Выступление Сокурова и его дискуссия с Путиным целиком:
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Вчера на заседании СПЧ Путин услышал много болезненных и неприятных вещей, которые официальные лица обычно замалчивают. Глава СПЧ Валерий Фадеев, к примеру, почти все своё выступление посвятил проблемам с мигрантами, предложив их выдворять за малейшее правонарушение. Намекнул про неконтролируемую миграцию (Путин не согласился) и говорил о самообороне в контексте участившихся нападений приезжих на местных жителей. (Прочитать об этом можно по ссылке).
Похоже, президентский Совет по правам человека совсем отбился от рук. Как бы не распустили...
Сокурова уже пригласили в Чечню:
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Понравилось103
Вопрос был задан очень болезненный. Со времен подлодки Курск, я не видел, чтобы ВВП столь неудачно пускался в демагогию. Истеричная реакция проправительственных СМИ еще раз доказывает, что проблема единого законодательного пространства в России очень запущена. Она настолько плоха, что Бастрыкин вынужден в "ручном режиме" запускать уголовные дела, которые никогда бы не завели, если бы не приказ главы СК.
Вариант 1 - Силой попытаться нагнуть местных националистов. Результат будет известный - война, террор, международные санкции, теракты, и ваши же вопли на фишках с криком "доколе русские парни будут умирать в этих горах".
Вариант 2 - дать им независимость и перестать "кормить". Вариант тоже не айс, ибо "кормить" их придется, ИБО, внезапно - все жители Кавказских республик являются гражданами РФ и отказываться от этого гражданства не будут, поэтому продолжат получать российские пенсии, пособия, и все полагающиеся выплаты. Во-вторых, оставшись в своих нищих республиках они немедленно займутся поиском денег, и найти их смогут лишь двумя способами: преступной деятельностью, и получением западных грантов на антироссийскую деятельность. Вы думаете они будут грабить и воровать в своих республиках? Да вот шиш там - они приедут к нам массово создавать ОПГ, красть людей (как было в 90-е) и прочее. А поделать ничего нельзя - все граждане РФ. Плюс к этому в этих республиках будут развернуты натовские войска, военные базы, лагеря террористов каких-нибудь из "вилаяйата Кавказ" и так далее. Когда Грузия вернет себе Абхазию и ЮО там начнется резня - и думаете куда прибегут все эти сотни тысяч абхазов и осетин? Догадайтесь - они прибегут к нам в виде беженцев: голодных, босых, потерявших все
и злых на Россию. И займутся они чем - преступностью...
Отличные варианты, просто найс. А что предлагает делать Сокуров? А что предлагаете делать вы, те кто кричит "надоело" и "доколе". Где конструктивные предложения? Они есть?
Похоже, что именно его и воплощают в жизнь.
По крайней мере, пожизненный падишах в России уже есть, инакомыслия нет, а скрепы крепнут.
А в целом впечатление такое, что светлейший уже мышей не ловит и давно отвык от того, что ему задают вопросы, которых не было в сценарии, типа "Вы родились гением или стали?" или "Как у вас так все классно получается?". Теперь Владим Владимирыча такое раздражает...
Ну и отдельный финиш, что президент позволяет себе открыто говорить о том, что некоторые насущные вопросы "нельзя же так обсуждать на всю страну"... Тебя спрашивают не о схемах и принципах новейшего секретного оружия, а о пещерной русофобии в регионах кормящихся с русской руки... Это можно и нужно обсуждать на всю страну.
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Угу,сидеть молчать и делать вид,что ничего не происходит. Как это по страусиньи. А потом молодых мальчишек в мясорубку отправить,как это уже было.
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На вон тебе, криминальные новости Челябинска. Материала хватит на десять Фишек и тонны говна и гнева праведного, но ой.. где чурки-то?
Не говорю что всё в этом плане у нас радостно и безмятежно, но то что национальная карта будет раз за разом разыгрываться это к бабке не ходи, тем более что один раз уже сработало.
И кто эти уставшие от произвола (какого?) люди?
У вас статистика усталости есть?
"Правда глаза колет".
А вот "колит" - это воспаление толстого кишечника.