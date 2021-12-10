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Режиссёр Сокуров и Путин поспорили о чеченском "падишахе" Кадырове и национализме на Кавказе

Режиссёр Сокуров и Путин поспорили о чеченском "падишахе" Кадырове и национализме на Кавказе (4 фото + 2 видео)

Автор:
10 декабря 2021 18:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СПЧ   Сокуров   видео   кавказ   полемика   политика   путин   
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Президент был очень раздражён и заявил, что некоторые проблемы не стоит обсуждать публично.

На вчерашней встрече Владимира Путина с президентским Советом по правам человека (СПЧ) глава государства вступил в жесткую полемику с режиссёром Александром Сокуровым, который озвучил множество деликатных тем и проблем, о которых в России не принято говорить в публичном пространстве.


В начале своего выступления член СПЧ обратил внимание на дорогостоящую внешнюю политику страны, которая не по карману небогатой России. По словам Сокурова, на "довольствии" России находятся Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия и частично Сирия, которой нужно помогать.


Затем Сокуров переключился на внутренние проблемы России. Он отметил, что Россия пребывает в конституционном кризисе, поскольку многие регионы пестуют национализм, оттуда изгнали русских, там есть свои армии и даже "падишах".


"Все республики сегодня носят национальный характер. Есть столицы, даже есть армии, появился падишах… Большая проблема – это то, что происходит на Северном Кавказе… Сейчас русских там почти нет, Кавказ становится мононациональным регионом, вся власть в руках "коренных" людей. Есть федерация, а куда делась Россия?", - спросил кинорежиссёр.

Сокуров предположил, что из-за моноэтничности некоторых республик там "все больше не любят русских и хотят расстаться с ними".


"Давайте посмотрим, что происходит с российской государственностью, с нашей конструкцией государства. Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве. Пожелаем удачи всем… падишахам, я не знаю, всем, кто хотел бы начинать жить своей жизнью. А нашей армии пожелаем крепости и сил. Вот, простите, что я так долго и так страстно, слишком страстно говорил. Извините", - закончил свою 15 минутную речь Сокуров.

Путину выступление Сокурова, которого, к слову, ещё в 2019 году Кадыров назвал "античеченским националистом", очень не понравилось. Президент назвал его доклад набором проблем и страхов, которые есть у какой-то части населения. По словам Путина, никаких сепаратистских настроений на Северном Кавказе нет - это подтвердило голосование по поправкам в Конституцию.


Глава государства также упрекнул кинорежиссёра в том, что он поднял тему межнациональных отношений (когда тот говорил о беспределе Кадырова, попытавшегося отнять часть территории у Ингушетии).


"У нас две тысячи территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории? Разве русский народ заинтересован в распаде Российской Федерации? Вы хотите нас превратить в Московию? Так в НАТО хотят сделать", - заявил Путин.


Сокуров попытался ответить, что в первую очередь предлагает думать о судьбе России и её государственном устройстве, но Путин попросил не превращать дискуссию в ток-шоу, где все друг друга перебивают, и отметил, что не все проблемы следует обсуждать публично.


"Это непозволительно даже вам. Это опасные игрушки. Не буди лихо, как у нас говорят! Прежде чем сказать, надо было подумать. Я к вам отношусь с большим уважением, но выражаетесь вы не всегда точно. А к этому нужно серьезно относиться и так на всю страну говорить!", - раздраженно ответил Путин.

Путин также высказал претензии по поводу Белоруссии, которую Сокуров едва не назвал содержанкой России. По мнению президента, это совсем не так.


"Некоторые вещи лучше сказать прямо, а о некоторых лучше вообще промолчать. Потому что это тонкие вещи, чувствительные. Мы с вами давно не виделись. Позвоните и приходите ко мне, все обсудим", - закончил свою речь президент.

Вчера на заседании СПЧ Путин услышал много болезненных и неприятных вещей, которые официальные лица обычно замалчивают. Глава СПЧ Валерий Фадеев, к примеру, почти все своё выступление посвятил проблемам с мигрантами, предложив их выдворять за малейшее правонарушение. Намекнул про неконтролируемую миграцию (Путин не согласился) и говорил о самообороне в контексте участившихся нападений приезжих на местных жителей. (Прочитать об этом можно по ссылке).


Похоже, президентский Совет по правам человека совсем отбился от рук. Как бы не распустили...


Сокурова уже пригласили в Чечню:

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Метки: СПЧ   Сокуров   видео   кавказ   полемика   политика   путин   
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4k
Vladimir Час назад
Что Сокуров сказал не правильного? Он задал вопросы о проблемах, которые видит каждый из нас, но о которых нам говорят по телевизору, то что их нет. Лично я отлично понял, о чем хотел сказать Александр Николаевич. Если коротко, то вопрос был такой: Стоит ли кормить народы, которые отказываются признавать наши культурные ценности, и не желают быть с титульной нацией одним целым? Если Кавказ хочет жить по своим законам, то пусть живет дальше, но за свой счет. Сейчас получается, что для них русские земли это территория вне закона. Дома ведут себя прилично, даже приглашают посмотреть как у них хорошо, а у нас творят что хотят, зная что наказания за это не будет. Либо диаспора отмажет, либо в горах спрячется. Словно в средние века, типа "С Дона выдачи нет". С Беларусью тоже непонятно, если Батька бабки берет, то пусть танцует, что заказали, заодно признает Крым, Абхазию и т.д. Если гордость свою имеет, то нечего деньки просить. Эти сотни миллионов, и не рублей, нам самим пригодятся. Допускаю, что Лука выполняет обязательства о которых нам не говорят. Но тогда извините, это уже вопрос доверия народа к правительству и наоборот.
Вопрос был задан очень болезненный. Со времен подлодки Курск, я не видел, чтобы ВВП столь неудачно пускался в демагогию. Истеричная реакция проправительственных СМИ еще раз доказывает, что проблема единого законодательного пространства в России очень запущена. Она настолько плоха, что Бастрыкин вынужден в "ручном режиме" запускать уголовные дела, которые никогда бы не завели, если бы не приказ главы СК.
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1k
poбт 3 минуты назад
ну раз это понравилось "радиве свободы" и по тому каких "репрессированных" страдальцев он перечислял, то становится очевидно кто ему эту портянку с незабвенным "кавказ не Россия" сочинял
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7k
ElBundy 4 минуты назад
Оппозиция США патриоты США, Российская оппозиция тоже патриоты США
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618
konstantinkaz2016 10 минут назад
Владимирович "топит" за чурок, не братья они тебе, тебе уже в лицо это говорят.
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296
SoulSeeker 15 минут назад
Ну допустим сказал он наболевшее. А делать то чего? Вариантов то на самом деле лишь 2, и оба плохие:
Вариант 1 - Силой попытаться нагнуть местных националистов. Результат будет известный - война, террор, международные санкции, теракты, и ваши же вопли на фишках с криком "доколе русские парни будут умирать в этих горах".
Вариант 2 - дать им независимость и перестать "кормить". Вариант тоже не айс, ибо "кормить" их придется, ИБО, внезапно - все жители Кавказских республик являются гражданами РФ и отказываться от этого гражданства не будут, поэтому продолжат получать российские пенсии, пособия, и все полагающиеся выплаты. Во-вторых, оставшись в своих нищих республиках они немедленно займутся поиском денег, и найти их смогут лишь двумя способами: преступной деятельностью, и получением западных грантов на антироссийскую деятельность. Вы думаете они будут грабить и воровать в своих республиках? Да вот шиш там - они приедут к нам массово создавать ОПГ, красть людей (как было в 90-е) и прочее. А поделать ничего нельзя - все граждане РФ. Плюс к этому в этих республиках будут развернуты натовские войска, военные базы, лагеря террористов каких-нибудь из "вилаяйата Кавказ" и так далее. Когда Грузия вернет себе Абхазию и ЮО там начнется резня - и думаете куда прибегут все эти сотни тысяч абхазов и осетин? Догадайтесь - они прибегут к нам в виде беженцев: голодных, босых, потерявших все
и злых на Россию. И займутся они чем - преступностью...
Отличные варианты, просто найс. А что предлагает делать Сокуров? А что предлагаете делать вы, те кто кричит "надоело" и "доколе". Где конструктивные предложения? Они есть?
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22
Степан Полчаса назад
В дурку режиссёра определить и проверить его на расстройства головного мозга
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7k
ElBundy Полчаса назад
Путин молодец !!!
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57
VDVForever ElBundy 10 минут назад
В любом случае Путин великий президент уже на данный момент, нравится он кому то или нет. Кто был до него и будет после него однозначно слабее.
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−155
Олександр Полчаса назад
А конституцию они "уважают."Особенно в мягком переплете,жопу в туалете приятно подтирать в сортире на улице.
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−155
Олександр 36 минут назад
Действуют российские законы в чечении?А в каком законе написано,что верховенство права принадлежит шариатскому суду?Какой закон разрешает многоженство,и женитьбу пенсионеров на несовершеннолетних?
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29k
a.fey 37 минут назад
Кстати, а кто из комментирующих в последнее время был, скажем, в Чечне или Дагестане?
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10k
Lev Asriev 44 минуты назад
Интересно,завтра , или в понедельник Сокуров окажется иногентом, злостно нарушающим масочный режим в пандемию?
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22
Дмитрий Мецлер Lev Asriev Полчаса назад
Смелый он человек судя по выступлению
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7k
Александр 46 минут назад
В ближайшее время у всех, кто раздражал светлейшего найдут в багажнике по лосю=))
А в целом впечатление такое, что светлейший уже мышей не ловит и давно отвык от того, что ему задают вопросы, которых не было в сценарии, типа "Вы родились гением или стали?" или "Как у вас так все классно получается?". Теперь Владим Владимирыча такое раздражает...
Ну и отдельный финиш, что президент позволяет себе открыто говорить о том, что некоторые насущные вопросы "нельзя же так обсуждать на всю страну"... Тебя спрашивают не о схемах и принципах новейшего секретного оружия, а о пещерной русофобии в регионах кормящихся с русской руки... Это можно и нужно обсуждать на всю страну.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 53 минуты назад
>> некоторые проблемы не стоит обсуждать публично.
--
Угу,сидеть молчать и делать вид,что ничего не происходит. Как это по страусиньи. А потом молодых мальчишек в мясорубку отправить,как это уже было.
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12k
Великий Кормчий Час назад
На правду обиделся. Бедняжка
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1k
MC Час назад
Сокуров сказал то, о чем думают миллионы русских людей. Люди устали от произвола и вседозволенности лицам о национальности которых упоминать нельзя. Путин сам поджог этот вагон, ублажая "героев" России и их окружение. А за вагоном может загореться весь состав! Еще не поздно прижать к ногтю всю эту черножопую сволочь!
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1k
Денис Ануфриев Час назад
В Союзе чеченской молодежи предложили привезти Сокурова в Грозный....привезти,вот тут всё и ясно
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27k
Aqueronte Час назад
Правда глаза колит, у нас так говорят.
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3k
Горожанин 2 часа назад
Путин удивил. Интеллектуал Сокуров реально и объективно превратился в маленького мальчика.
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14k
Hairy. 2 часа назад
Противен и ненавистен русский мир обнулку вот и весь сказ.
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3k
Иван 2 часа назад
(не) Уважаемые комментаторы, вы уже определитесь б-га ради бл*дь. Или черножопые обезьяны или братушки бородатые.
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−48
User_1843265 2 часа назад
Честные прекрасные мысли настоящего русского Человека Боюсь тот его отравит как обычно
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