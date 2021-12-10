Режиссёр Сокуров и Путин поспорили о чеченском "падишахе" Кадырове и национализме на Кавказе

На вчерашней встрече Владимира Путина с президентским Советом по правам человека (СПЧ) глава государства вступил в жесткую полемику с режиссёром Александром Сокуровым, который озвучил множество деликатных тем и проблем, о которых в России не принято говорить в публичном пространстве.





В начале своего выступления член СПЧ обратил внимание на дорогостоящую внешнюю политику страны, которая не по карману небогатой России. По словам Сокурова, на "довольствии" России находятся Белоруссия, Южная Осетия, Абхазия и частично Сирия, которой нужно помогать.





Затем Сокуров переключился на внутренние проблемы России. Он отметил, что Россия пребывает в конституционном кризисе, поскольку многие регионы пестуют национализм, оттуда изгнали русских, там есть свои армии и даже "падишах".





"Все республики сегодня носят национальный характер. Есть столицы, даже есть армии, появился падишах… Большая проблема – это то, что происходит на Северном Кавказе… Сейчас русских там почти нет, Кавказ становится мононациональным регионом, вся власть в руках "коренных" людей. Есть федерация, а куда делась Россия?", - спросил кинорежиссёр.