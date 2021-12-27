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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 48 постов • 5 подписчиков подписаться
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В Москве подросток врезался на тюбинге в дерево и погиб

В Москве подросток врезался на тюбинге в дерево и погиб (2 фото)

Автор:
27 декабря 2021 09:15
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: горки   интересное   несчастный случай   случай   тюбинг   фото   
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Все зимой обожают кататься на горках, используя тюбинги, санки, ледянки и даже картонки. Порой люди идут не на обычные горки, а на необорудованные склоны. В Москве такое веселье закончилось трагедией.

В Москве на Каширском шоссе появился необорудованный склон, где москвичи катаются на тюбингах. Любители острых ощущений берут с собой детей, не задумываясь о том, что спуск может быть опасен. 15-летний подросток скатился на тюбинге со склона, врезался в дерево и погиб.

На место трагедии прибыли медики, но они только констатировали смерть несовершеннолетнего. Предварительный диагноз - перелом позвоночника.СК организовал проверку, сообщает Gazeta.

Источник:

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Метки: горки   интересное   несчастный случай   случай   тюбинг   фото   
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3  комментария
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1k
Шпиц 20 минут назад
Дерево в тюрьму! Погибшего оштрафовать! Запретить катания на "ватрушках" и санях! Зиму признать опасной для здоровья человека!
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267
Faithless 14 минут назад
У меня знакомая компрессионный перелом позвоночника на таких покатушках получила. Жить вообще опасно.
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3k
Ivan 19 минут назад
Бывает. Это на горках-не редкость. Детство я провел живя в 2 домах от Крылатских холмов. Бились там постоянно. Каждые выходные, всю зиму. Соболезнования родителям.
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