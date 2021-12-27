В Москве подросток врезался на тюбинге в дерево и погиб

В Москве на Каширском шоссе появился необорудованный склон, где москвичи катаются на тюбингах. Любители острых ощущений берут с собой детей, не задумываясь о том, что спуск может быть опасен. 15-летний подросток скатился на тюбинге со склона, врезался в дерево и погиб.