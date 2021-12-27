В Москве подросток врезался на тюбинге в дерево и погиб

Все зимой обожают кататься на горках, используя тюбинги, санки, ледянки и даже картонки. Порой люди идут не на обычные горки, а на необорудованные склоны. В Москве такое веселье закончилось трагедией.
В Москве на Каширском шоссе появился необорудованный склон, где москвичи катаются на тюбингах. Любители острых ощущений берут с собой детей, не задумываясь о том, что спуск может быть опасен. 15-летний подросток скатился на тюбинге со склона, врезался в дерево и погиб.
На место трагедии прибыли медики, но они только констатировали смерть несовершеннолетнего. Предварительный диагноз - перелом позвоночника.СК организовал проверку, сообщает Gazeta.
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