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Лайфхак из интернета: 14-летняя девочка решила увеличить губы и сама вколола себе косметическое масло

Лайфхак из интернета: 14-летняя девочка решила увеличить губы и сама вколола себе косметическое масло (2 фото)

Автор:
23 декабря 2021 10:27
Сообщество : Истории
Метки: губы   девочка   интересное   красота   уколы красоты   фото   школьница   
2051
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В Днепре школьница попала в больницу после того, как решила самостоятельно себе сделать уколы красоты. Для этого она взяла косметическое масло и просто вколола себе в губу. Уже через час губа сильно распухла.

Девочка рассказала, что её подружки ходят в салоны красоты и увеличивают себе губы. Родителям стоит задуматься, с кем дружит их 14-летняя девочка. Насмотревшись на подружек, девочка тоже решила увеличить губы, но в домашних условиях (денег на косметолога не было). Она нашла в интернете лайфхак и тут же им воспользовалась.

Девочка вколола себе в нижнюю губу косметическое масло. Уже через час началось воспаление. Ее срочно госпитализировали и под общим наркозом удалили средство из губ. Врач рассказал, что такое вмешательство может привести к некрозу и даже к потере губы. Девочка перенесла уже три операции, сообщает Gazeta.ru.

Источник:

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Метки: губы   девочка   интересное   красота   уколы красоты   фото   школьница   
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36  комментариев
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2k
rider2 Час назад
Хорошая бы пара получилась, вот только размножаться им не стоит.
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712
Duke_kir 14 секунд назад
Лайфхак из интернета: 14-летняя девочка решила увеличить губы и сама вколола себе косметическое маслоПосмотреть
Лайфхак из интернета: 14-летняя девочка решила увеличить губы и сама вколола себе косметическое масло
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22k
Bar0 46 секунд назад
Ну, в 14 только мудрые мысли приходят
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1k
SavageTi 8 минут назад
Симпатично получилось. Подруги заценят.
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4k
просто Дмитрий 12 минут назад
вкупе с "кружевными труселями" для Европы сойдет
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12k
Великий Кормчий 15 минут назад
Такими губами медку бы хлебнуть....
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1k
Anton Chigurh 19 минут назад
нет мозгов....
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6k
Sergey 20 минут назад
красотка, х...ли
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15k
ВОВЧЕГ 23 минуты назад
Д-дура! Е-епанутая!
Лучше бы она себе мозги вколола!
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52
Raingold Fischer Полчаса назад
Всё более Фишки начинают напоминать Экспресс Газету, юмор уже не тот.
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5k
Борис Карабанов 38 минут назад
Четырнадцать лет! Как может быть юность некрасива? Что интернет пагубный творит...
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18k
Serg2001 52 минуты назад
Дело было лет 30 назад, так что не удивляйтесь. У маминой подруги была дочка тоже 14 лет. Посмотрела, как мама что-то там перед зеркалом выщипывает и тоже решила красоту себе навести. В итоге аккуратно выщипала себе все РЕСНИЦЫ!... )) Вот какой же дурой надо быть! Я уже про боль не говорю. Даже я пацан, намного младше её, знал, что выщипывают брови, а ресницы наоборот красят, чтобы сделать их подлиннее и попушистее. Надеюсь, что ресницы у нее потом отрасли. Потому что вид она имела комичный. Смотришь на неё и не понимаешь, что не так с лицом. Чего-то не хватает... Как поросёнок...)))))
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14k
sssss3 53 минуты назад
мочалка.... это я про её волосы, .... и про внутреннее содержание.... её головы
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54k
Алекс Юстасов 56 минут назад
Конституция РФ.
Статья 13

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

Вот одна из форм этого "многобразия" - идеология дебилизма.
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1
Хмели Сунели Алекс Юстасов 50 минут назад
Ну Днепр это же наша любимая "незалежная". Им можно и без конституции, которую они и так давно просрали.
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1k
Денис Ануфриев 57 минут назад
йоба,губа не дура!
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26k
Vazari 57 минут назад
Такое в адок убирать надо!
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11k
котегRUS Час назад
неправильно всё сделала..
сначала нудно было мозгов вколоть.. масло растительное вполне сгодится..))
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128
eutace Час назад
14 лет? по габаритам на 30 тянет )
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29k
Snork Snorkoff Час назад
В Днепропетровске такой хни не было, а в Днипро.. ну вы поняли.
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1k
Андрей Манахов Час назад
Очень кстати. Глупышу выздоровления.
Ссылка youtu.be
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Алксандр Шевченко Час назад
Да уж мозги нынче не в почёте, только губы-жопа-сиськи, и им это видимо нравится ... и ведь даже мысли нет насколько они ограченные и тупые.
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