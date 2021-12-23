Лайфхак из интернета: 14-летняя девочка решила увеличить губы и сама вколола себе косметическое масло

В Днепре школьница попала в больницу после того, как решила самостоятельно себе сделать уколы красоты. Для этого она взяла косметическое масло и просто вколола себе в губу. Уже через час губа сильно распухла.
Девочка рассказала, что её подружки ходят в салоны красоты и увеличивают себе губы. Родителям стоит задуматься, с кем дружит их 14-летняя девочка. Насмотревшись на подружек, девочка тоже решила увеличить губы, но в домашних условиях (денег на косметолога не было). Она нашла в интернете лайфхак и тут же им воспользовалась.
Девочка вколола себе в нижнюю губу косметическое масло. Уже через час началось воспаление. Ее срочно госпитализировали и под общим наркозом удалили средство из губ. Врач рассказал, что такое вмешательство может привести к некрозу и даже к потере губы. Девочка перенесла уже три операции, сообщает Gazeta.ru.
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Лучше бы она себе мозги вколола!
Статья 13
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Вот одна из форм этого "многобразия" - идеология дебилизма.
сначала нудно было мозгов вколоть.. масло растительное вполне сгодится..))