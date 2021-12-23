Лайфхак из интернета: 14-летняя девочка решила увеличить губы и сама вколола себе косметическое масло

Девочка рассказала, что её подружки ходят в салоны красоты и увеличивают себе губы. Родителям стоит задуматься, с кем дружит их 14-летняя девочка. Насмотревшись на подружек, девочка тоже решила увеличить губы, но в домашних условиях (денег на косметолога не было). Она нашла в интернете лайфхак и тут же им воспользовалась.