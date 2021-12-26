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Очень австралийское Рождество: толпы людей отправились на пляжи в праздничных нарядах

Очень австралийское Рождество: толпы людей отправились на пляжи в праздничных нарядах (19 фото)

Автор:
26 декабря 2021 11:34
Метки: люди   позитив   праздник   
300
19
Тысячи людей воспользовались прекрасной летней погодой, чтобы собраться на пляже и отпраздновать австралийское Рождество на открытом воздухе. ( Тематика будущего сообщества "Традиции народов мира")
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Метки: люди   позитив   праздник   
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16k
albedo 2 часа назад
Не зря в России до Петра 1 Новый год праздновали ЛЕТОМ
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 46 минут назад
>>Жителям было рекомендовано провести Рождество на открытом воздухе, чтобы предотвратить распространение вируса.
--
Это что.концепция поменялась ? ТО сидите блин дома,чтоб не заразиться,то идите гулять,чтоб не заболеть
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8k
Barachek_Obachek 2 часа назад
А что акулы?
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1k
Eugene 2 часа назад
<<< несмотря на то, что температура поднялась до палящих 30 градусов >>> Што? 30? А у нас похолодало к вечеру.
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