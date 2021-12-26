Очень австралийское Рождество: толпы людей отправились на пляжи в праздничных нарядах

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Тысячи людей воспользовались прекрасной летней погодой, чтобы собраться на пляже и отпраздновать австралийское Рождество на открытом воздухе. ( Тематика будущего сообщества "Традиции народов мира")
2.
На пляже Бонди в Сиднее не было недостатка в рождественском настроении, когда любители пляжного отдыха надели шапки Санта-Клауса — несмотря на то, что температура поднялась до палящих 30 градусов.
Похожие сцены были и дальше на север, в Байрон-Бей, когда жители стекались на пляж, одетые в оленьи рога и красные праздничные бикини.
Дальше на юг спасатели пляжа Бонди даже позаботились о том, чтобы установить и украсить рождественскую елку на пляже, таким образом добавив праздничной атмосферы.
И в то время, как многие были в настроении праздновать, другие застряли в очереди на тест на Covid.
В субботу в клинике тестирования Бонди была замечена огромная очередь автомобилей, так как в штате зарегистрировано 6 288 новых случаев заражения.
Жителям было рекомендовано провести Рождество на открытом воздухе, чтобы предотвратить распространение вируса.
Тысячи жителей Сиднея так и сделали.
Отдыхающие окунулись в океан, чтобы поплавать или заняться серфингом, другие предпочли остаться сухими на песке, чтобы позагорать и понежиться в живописных пейзажах, насладиться обедом на пикнике или игрой в пляжный крикет.
Похожие сцены были и дальше на север, в Байрон-Бей, когда жители стекались на пляж, одетые в оленьи рога и красные праздничные бикини.
Дальше на юг спасатели пляжа Бонди даже позаботились о том, чтобы установить и украсить рождественскую елку на пляже, таким образом добавив праздничной атмосферы.
И в то время, как многие были в настроении праздновать, другие застряли в очереди на тест на Covid.
В субботу в клинике тестирования Бонди была замечена огромная очередь автомобилей, так как в штате зарегистрировано 6 288 новых случаев заражения.
Жителям было рекомендовано провести Рождество на открытом воздухе, чтобы предотвратить распространение вируса.
Тысячи жителей Сиднея так и сделали.
Отдыхающие окунулись в океан, чтобы поплавать или заняться серфингом, другие предпочли остаться сухими на песке, чтобы позагорать и понежиться в живописных пейзажах, насладиться обедом на пикнике или игрой в пляжный крикет.
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Это что.концепция поменялась ? ТО сидите блин дома,чтоб не заразиться,то идите гулять,чтоб не заболеть