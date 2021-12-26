Очень австралийское Рождество: толпы людей отправились на пляжи в праздничных нарядах

2.

На пляже Бонди в Сиднее не было недостатка в рождественском настроении, когда любители пляжного отдыха надели шапки Санта-Клауса — несмотря на то, что температура поднялась до палящих 30 градусов.

Похожие сцены были и дальше на север, в Байрон-Бей, когда жители стекались на пляж, одетые в оленьи рога и красные праздничные бикини.

Дальше на юг спасатели пляжа Бонди даже позаботились о том, чтобы установить и украсить рождественскую елку на пляже, таким образом добавив праздничной атмосферы.

И в то время, как многие были в настроении праздновать, другие застряли в очереди на тест на Covid.

В субботу в клинике тестирования Бонди была замечена огромная очередь автомобилей, так как в штате зарегистрировано 6 288 новых случаев заражения.

Жителям было рекомендовано провести Рождество на открытом воздухе, чтобы предотвратить распространение вируса.

Тысячи жителей Сиднея так и сделали.

Отдыхающие окунулись в океан, чтобы поплавать или заняться серфингом, другие предпочли остаться сухими на песке, чтобы позагорать и понежиться в живописных пейзажах, насладиться обедом на пикнике или игрой в пляжный крикет.