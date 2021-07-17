30 коротких историй, от которых ваше сердце растает, как мороженое в жаркий день

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За каждой из этих картинок стоит добрая и трогательная история, которая возродит в вас веру в то, что наш мир - не такое уж плохое место.
"Я сделала комплимент этому малышу по поводу его фрака. Он ответил, что нарядился специально для важного дня: сегодня его усыновили"
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Самый пожилой житель Австралии вяжет свитеры для пигнвинов, пострадавших от разливов нефти
"Сегодня мой петух Руки принес мне камешек и сплясал передо мной брачный танец. Для него это - предложение. Мой бойфренд, кажется, ревнует"
"Я спас местную бездомную кошку, забрав ее домой. А вскоре к ней стал заходить брат. У меня просто не было выбора"
Питбуль в пробке на светофоре достал своего игрушечного мишку, чтобы показать его в окне другой собаке
Косильщик газонов оставил у дома прямоугольник с полевыми цветами, чтобы пчелы могли собирать нектар
Пеликан подружился с бездомной собакой, они всегда были вместе. Местный мужчина взял собаку к себе в дом, но продолжает каждый день приводить пса сюда, чтобы они с пеликаном Пети могли пообщаться и поиграть
"Я сказал племяннику, что родители не разрешают мне есть фруктовый лед. Вскоре он позвал меня в ванную и заговорщицки сказал: "Я достал нам две порции фруктового льда, но надо съесть их здесь, чтобы твоя мама не увидела"
"Нашего кота Ларри мы взяли в дом три месяца назад. Сначала он очень стеснялся, но сегодня впервые отправился на охоту на задний двор и принес своей новой семье свою первую добычу - сухой лист. Мы все им гордимся!"
"Моя дочка подошла к моему мужу и спросила: "Папа, а что ты знаешь про покемонов?" Я никгда еще не видела его таким счастливым. Теперь они изучают его старую коллекцию покемонов"
На улице жарко, поэтому продавщица разрешает местным котятам сидеть в магазине и спать на крышке холодильника
"У моих родителей живет черепашка. Он свободно гуляет по дому. И вот сегодня она нашла под кроватью старый высохший наггетс и принесла его им в качестве подарка"
"Мой сын каждый день паркует свой велосипед у этого стоба. Сегодня кто-то наклеил на него этот стикер"
А вы знаете, что пчелы спят 5-8 часов в день, и в теплое время года чаще всего - в цветах?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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