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30 коротких историй, от которых ваше сердце растает, как мороженое в жаркий день

30 коротких историй, от которых ваше сердце растает, как мороженое в жаркий день (31 фото)

Автор:
17 июля 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Радость   все будет хорошо   животные   истории   истории в фотографиях   люди   милота   позитив   
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За каждой из этих картинок стоит добрая и трогательная история, которая возродит в вас веру в то, что наш мир - не такое уж плохое место.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Радость   все будет хорошо   животные   истории   истории в фотографиях   люди   милота   позитив   
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