30 коротких историй, от которых ваше сердце растает, как мороженое в жаркий день

За каждой из этих картинок стоит добрая и трогательная история, которая возродит в вас веру в то, что наш мир - не такое уж плохое место.

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"Я сделала комплимент этому малышу по поводу его фрака. Он ответил, что нарядился специально для важного дня: сегодня его усыновили" 0 Источник:

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"Мы победим!" 0 Источник:

"Мне сегодня было очень весело, и я резвился в поле. О боже, как это классно!" 0 Источник:

Самый пожилой житель Австралии вяжет свитеры для пигнвинов, пострадавших от разливов нефти 0 Источник:

"Сегодня мой петух Руки принес мне камешек и сплясал передо мной брачный танец. Для него это - предложение. Мой бойфренд, кажется, ревнует" 0 Источник:

"Я спас местную бездомную кошку, забрав ее домой. А вскоре к ней стал заходить брат. У меня просто не было выбора" 0 Источник:

Питбуль в пробке на светофоре достал своего игрушечного мишку, чтобы показать его в окне другой собаке 0 Источник:

Спорим, раньше вы никогда не видели птенца тукана? 0 Источник:

Косильщик газонов оставил у дома прямоугольник с полевыми цветами, чтобы пчелы могли собирать нектар 0 Источник:

Пеликан подружился с бездомной собакой, они всегда были вместе. Местный мужчина взял собаку к себе в дом, но продолжает каждый день приводить пса сюда, чтобы они с пеликаном Пети могли пообщаться и поиграть 0 Источник:

"Я сказал племяннику, что родители не разрешают мне есть фруктовый лед. Вскоре он позвал меня в ванную и заговорщицки сказал: "Я достал нам две порции фруктового льда, но надо съесть их здесь, чтобы твоя мама не увидела" 0 Источник:

"Нашего кота Ларри мы взяли в дом три месяца назад. Сначала он очень стеснялся, но сегодня впервые отправился на охоту на задний двор и принес своей новой семье свою первую добычу - сухой лист. Мы все им гордимся!" 0 Источник:

Он вырос с питбулями и, кажется, даже не подозревает, что он кот, а не собака 0 Источник:

"В два часа ночи сигнализация сообщила мне, что кто-то вторгся в пределы дома" 0 Источник:

Пес убежал из дома, но вскоре вернулся с новым другом" 0 Источник:

"Я спас ее полгода назад. Сегодня она счастлива" 0 Источник:

Служительница ботанического сада оттирает от водорослей панцири местных черепах" 0 Источник:

"Теперь я знаю, как обнимаются лебеди" 0 Источник:

"Она увидела, как дети играют с лошадкой-качалкой и теперь мяукает, пока ее не покачают" 0 Источник:

Вот оно, счастье! 0 Источник:

Как в кино 0 Источник:

"Моя дочка подошла к моему мужу и спросила: "Папа, а что ты знаешь про покемонов?" Я никгда еще не видела его таким счастливым. Теперь они изучают его старую коллекцию покемонов" 0 Источник:

Вот так выглядит детеныш утконоса 0 Источник:

"Он путешествует вместе с нами, и у него теперь есть свой трейлер!" 0 Источник:

На улице жарко, поэтому продавщица разрешает местным котятам сидеть в магазине и спать на крышке холодильника 0 Источник:

"У моих родителей живет черепашка. Он свободно гуляет по дому. И вот сегодня она нашла под кроватью старый высохший наггетс и принесла его им в качестве подарка" 0 Источник:

"Мой сын каждый день паркует свой велосипед у этого стоба. Сегодня кто-то наклеил на него этот стикер" 0 Источник:

А вы знаете, что пчелы спят 5-8 часов в день, и в теплое время года чаще всего - в цветах? 0 Источник:

"Кажется, это самый счастливый ягненок в мире" 0 Источник: